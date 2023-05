Styles de garage et formes de toit

Ce guide d’achat utile traite des différents types de garages et examine les formes de toit, comme les toits en mansarde (grange), les toits en croupe et les toits à pignon inversé.

La façon dont un toit de garage est encadré définit le style du garage lui-même. Quatre des formes de toit les plus populaires sont le pignon, le gambrel, la hanche et le pignon inversé. Les garages sont généralement attachés à la maison ou situés à proximité de celle-ci, de sorte que le style du toit de la maison détermine généralement celui du garage.

Construction et conception de garages

La construction d’un garage est essentiellement la même que celle d’une maison, à la fois dans le processus et généralement dans les matériaux utilisés. Bien qu’un garage standard soit bien sûr une structure plus simple, il est toujours soumis à des permis de construire pour s’assurer qu’il respecte le code.

La construction commence par la pose d’une fondation, le plus souvent une sorte de dalle. Contrairement à la construction de maisons, cependant, où les murs sont encadrés sur place, les murs de garage sont généralement construits un à la fois le long de la fondation, puis surélevés. Un contreventement temporaire les maintient en place, un seuil de boue est fixé à la fondation avec des ancrages en béton, puis les murs sont fixés au seuil de boue.

Les murs sont construits avec des ouvertures brutes pour les portes et les fenêtres de manière typique, avec des en-têtes fournissant un support.

Des solives de plafond sont ajoutées au sommet des murs pour soutenir et relier la structure. Des chevrons sont ajoutés aux solives, puis le faîtage est ajouté au sommet des chevrons pour les maintenir en place. Cela forme le squelette du toit, qui correspond souvent à la toiture de la maison et est fini de la même manière, avec un revêtement, une sous-couche, puis des bardeaux.

Les fenêtres et les portes sont mises en place, puis le revêtement est installé dans cet ordre : isolation, revêtement, papier de construction ou habillage de maison, puis le revêtement. Enfin, toutes les garnitures extérieures, telles que le fascia et les corniches fermées, sont ajoutées pour compléter la construction.

Toits Gambrel (« Grange »)

Le style le plus courant de toit de garage est le pignon. Le toit a deux pentes symétriques qui se rejoignent pour former un triangle au-dessus de la porte. Simples à encadrer et relativement peu coûteux à construire, les garages à pignon se drainent facilement et ont une bonne capacité portante.

Bien que les toits en mansarde (illustrés ci-dessus) soient plus difficiles à encadrer que les pignons, ils offrent beaucoup plus d’espace pour le stockage ou même un grenier. Le toit est essentiellement de style pignon, mais au lieu d’une seule pente de chaque côté, il en a deux, ce qui contribue à la hauteur libre supplémentaire.

Toits en croupe

Les garages à toit en croupe offrent la meilleure protection contre les éléments, car ils offrent un porte-à-faux généreux sur les quatre côtés de la structure. Les toits en croupe sont à quatre côtés, les quatre côtés étant inclinés jusqu’au sommet et se terminant soit par un point, soit par une petite plate-forme.

Cependant, ils sont moins courants, car non seulement la forme diminue le stockage supérieur, mais le toit lui-même est également plus difficile à encadrer qu’un toit à pignon ou à pignon.

Toits à pignon inversé

Un garage à pignon inversé est un garage à pignon dont la porte a été déplacée pour s’adapter au style de la maison et à l’orientation sur la rue.

Les garages à pignon inversé ont la porte sous l’avant-toit, sur le long mur, plutôt que sous le pignon. Cela permet à l’allée d’entrer directement de la rue au lieu de se courber jusqu’au pignon. Autrement, les garages à pignon inversé offrent la même capacité de rangement et de charge que les garages à pignon ordinaires.