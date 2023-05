Styles de conception de maison

De manière générale, les maisons peuvent être divisées en deux grandes catégories : traditionnelles et contemporaines. Les maisons traditionnelles comprennent toutes celles construites dans le style d’une période ou d’un lieu spécifique.

Des exemples de styles architecturaux traditionnels sont : Colonial, Cottage, Country French, Craftsman, Mountain Lodge, Spanish, Victorian et autres.

Chacun de ces styles traditionnels a un extérieur aux traits caractéristiques, et à l’intérieur les pièces sont rehaussées de moulures et de surfaces fidèles au type. Les maisons de style victorien, par exemple, ont de hauts plafonds, de hautes fenêtres et des moulures élaborées, tandis que les cottages sont plus simples, s’appuyant sur des chambres confortables et des couleurs fraîches pour leur attrait.

L’ameublement de ces maisons est une question de goût – vous pouvez être complètement fidèle à la période ou l’utiliser uniquement comme pierre de touche et meubler la maison dans un style éclectique qui combine des éléments de plusieurs périodes.

Les maisons contemporaines, en plus d’être construites assez récemment, ont généralement un aspect épuré. L’accent est mis sur des lignes épurées, peu de moulures, de grandes fenêtres, des plans d’étage ouverts et les dernières surfaces artificielles.

Il est important de se rappeler, cependant, que la maison contemporaine d’aujourd’hui deviendra la maison d’époque de demain à mesure que les styles et les goûts changeront. Un bon exemple est le ranch à un étage, qui était une rupture choquante avec les conventions lorsqu’il est apparu pour la première fois dans les années 1920, mais qui s’est multiplié dans d’innombrables banlieues des années 1940 aux années 1970.

De nombreuses maisons en rangée et condos semblent à la pointe de la technologie lorsqu’ils sont construits pour la première fois, mais avec le temps, ils commencent à avoir l’air fatigués. Mettre à jour toutes les quelques années pour une nouvelle apparence est le défi de décoration pour ceux qui possèdent des maisons contemporaines.