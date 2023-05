Style néo-colonial espagnol

Basé sur des maisons antérieures au Mexique et dans d’autres régions colonisées par les Espagnols, ce style a connu une énorme popularité aux États-Unis d’environ 1915 à 1931.

Ces maisons étaient généralement d’un étage, avec des toits en tuiles d’argile à faible pente, des murs en stuc, des portes et du matériel en fer forgé à la main, un long porche (appelé un portail) et souvent une cour ou un jardin clos agrémenté d’une fontaine.

Le look était intentionnellement exotique; au lieu de construire ces maisons au milieu de celles à l’architecture plus standard, les constructeurs ont souvent créé des quartiers entiers de style espagnol.

Murs et plafonds. Le matériau le plus prédominant pour les murs intérieurs et extérieurs est le stuc, qui a généralement une finition lisse pour simuler l’adobe traditionnel fabriqué à partir d’argile. Peignez-le d’une couleur neutre comme le beige ou le beige ou optez pour un look plus lumineux avec des jaunes et des oranges ensoleillés, de la terre cuite ou même du bleu céruléen.

Au plafond, installez des poutres en utilisant des bois usés ou des fausses poutres en bois teinté foncé. Souvent chaque extrémité de la poutre repose sur un corbeau décoratif. Au Nouveau-Mexique et ailleurs, les plafonds présentent vigas, grumes d’épicéa naturel ou de pin ponderosa écorcées et posées au plafond avec du plâtre entre elles. Parfois, ceux-ci sont renforcés par latillasdes membres plus petits qui s’insèrent entre les bûches, souvent à des angles parallèles de 45 degrés, alternant en rangées pour un effet à chevrons.

Planchers. Utilisez un sol en carrelage ou en brique, mais choisissez un type légèrement irrégulier qui semble fait à la main. Rose-orangé Sautillo la tuile, qui vient dans un certain nombre de formes différentes, est un style traditionnel. D’autres planchers peuvent être de larges planches de pin ou des carreaux au centre avec du bois sur les bords (ou l’inverse). Des tapis tissés épais de style Navaho ou d’autres tapis tissés à la main dans des couleurs vives ou des rayures complètent l’effet.

Surfaces. Utilisez des colonnes pour soutenir les porches ou les balcons intérieurs ; poteaux en bois (essentiellement verticaux vigas) ou les colonnes en pierre tournées en spirale (dans les maisons haut de gamme) sont traditionnelles. Inclure quelques complexes peints à la main Talavera des carreaux de couleurs vives comme dosseret de cuisine, le long du mur comme cimaise ou pour faire face aux contremarches des marches.

Tissus. Les tissus clairs ou neutres avec un aspect tissé à la main conviennent à la plupart des meubles. Le cuir est toujours un bon choix aussi, surtout s’il s’agit de cuir de vachette naturel et ciré. À l’extérieur, utilisez des auvents en toile pour protéger les fenêtres de trop de lumière directe du soleil.

Meubles. Les pièces en bois robustes aux formes simples et utilitaires sont les plus appropriées, et c’est une bonne idée d’inclure également de la ferronnerie. Les armoires peintes colorées, les bancs rustiques, les tables avec des dessus en planches épaisses, les chaises droites avec des dossiers sculptés et des sièges en cuir sont authentiques. Recherchez des détails fantaisistes tels que des contreventements croisés en zigzag, des charnières en fer élaborées ou des figures d’animaux sculptées.

Accessoires. Luminaires et quincaillerie en fer forgé à la main, matériaux végétaux naturels, chandeliers en bois tourné surdimensionnés avec bougies en cire d’abeille, poterie en terre cuite aux finitions primitives, miroirs fortement sculptés, sculptures d’art populaire et artefacts religieux comme Santos ou crucifix sont typiques. S’il y a une niche encastrée dans un mur épais, affichez un vase de fleurs ou faites un petit sanctuaire. Minimisez les accessoires brillants, à moins qu’ils ne soient en cuivre martelé à la main ou en fer blanc traditionnel du Mexique. Des peintures d’art populaire brillamment colorées ajoutent une touche exubérante.

Détails. Accrochez des guirlandes de piments séchés dans la cuisine ou affichez une couronne d’épis de maïs indiens naturellement colorés ou de cosses de maïs.