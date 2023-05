Stratégies et programmes de conception de maisons écologiques

Conseils d’experts sur les stratégies et les programmes disponibles pour aider au développement de la conception de maisons écologiques.

Le réchauffement climatique est une réalité incontournable. Ainsi, de plus en plus de personnes commencent à adopter un état d’esprit durable axé sur la prévention, la protection et la préservation.

Allant bien au-delà des mesures traditionnelles telles que le recyclage, les propriétaires recherchent d’autres moyens de minimiser leur empreinte carbone. En fait, un mouvement se développe dans lequel les propriétaires envisagent des solutions qui peuvent réduire considérablement l’énorme impact que les maisons résidentielles ont sur l’environnement.

Les statistiques sont choquantes. Les bâtiments résidentiels génèrent environ 30 % des gaz à effet de serre.

C’est pourquoi les initiatives immobilières durables jouent un rôle considérable dans la réalisation des objectifs environnementaux fédéraux. La Californie est le premier État à avoir intégré des solutions vertes dans ses lois. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les nouvelles constructions de maisons en Californie nécessitent des panneaux solaires. En outre, le gouverneur a adopté un décret exécutif pour une neutralité carbone à l’échelle de l’économie d’ici 2045.

La bonne nouvelle est que d’autres États et villes se joignent à nous, fixant des objectifs ambitieux pour la construction résidentielle qui non seulement créent une nouvelle énergie, mais nécessitent également moins d’énergie pour fonctionner. Parallèlement à ces types de réglementations, il est également important que les coûts des matériaux verts soient réduits. Cela contribue à attirer un marché en pleine croissance peuplé de consommateurs conscients.

Programmes de construction de maisons écologiques

Lorsqu’on entreprend la construction neuve d’une maison écologique et performante, le nombre de normes et de labels est écrasant. Optez-vous pour Net-Zero, LEED ou Passive House ? En tant que guide général, le plan suivant est un excellent point de départ pour ceux qui visent des pâturages plus verts.

LEED

LEED est l’acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design. Cette norme basée sur le crédit pour les maisons couvre un large éventail d’éléments respectueux de l’environnement tels que les peintures non toxiques, le bois certifié FSC, les emplacements respectueux de l’environnement, l’efficacité de l’eau et la recyclabilité des déchets de construction.

Net Zéro

Une maison Net-Zero doit produire au moins autant d’énergie qu’elle en consomme chaque année.

Une attention particulière est accordée à la fois à la réduction des besoins énergétiques de la maison et à la production d’énergie grâce à des technologies renouvelables.

Le moyen le plus simple d’atteindre cet équilibre prudent consiste à mettre en œuvre des stratégies d’efficacité énergétique dès la phase de conception initiale.

L’idée est de produire de l’énergie sur place grâce à des technologies renouvelables et de fournir l’infrastructure d’une maison qui soutient le système mis en place.

Une conception soignée peut se traduire par 80 % d’efficacité en plus par rapport à la moyenne des nouvelles constructions. Cela réduit considérablement la taille du système renouvelable nécessaire pour atteindre Net-Zero.

Maison passive

La norme Passive House fonctionne avec des objectifs basés sur la performance, y compris la demande de chauffage/refroidissement par pied carré, la demande d’énergie par pied carré et la fuite d’air totale émise dans une enveloppe hermétique.

En plus d’une enveloppe de bâtiment très efficace, la conception retient la chaleur du soleil en hiver et tire parti des techniques de refroidissement et d’ombrage pendant la saison estivale.

Épargne logement durable

Bien que le coût initial de la construction durable puisse parfois être plus élevé que celui de la construction conventionnelle, les économies à long terme sont extrêmement importantes.

Ceux qui choisissent de posséder et de vivre dans une maison certifiée éconergétique bénéficieront d’une longue liste d’avantages tels que :

Factures énergétiques réduites

Une empreinte carbone réduite pour la lutte contre le changement climatique

Lumière naturelle maximisée

Un air intérieur plus sain et plus propre

Intérieurs calmes et paisibles

Vivre dans une maison durable et nécessitant peu d’entretien

Bénéficiant d’une valeur de revente plus élevée

Protection contre l’inflation des prix de l’énergie

Équipe de conception et de construction de bâtiments écologiques

Pour commencer à choisir l’équipe chargée de concevoir et de construire une maison verte, exploitez la puissance d’Internet. Recherchez des termes clés tels que « Maison passive », « LEED », « Net-Zero » ou « Green Builder », puis adaptez ces recherches à votre ville ou région. Ceci est tenu de générer une liste de constructeurs potentiels et d’équipes de conception.

Le choix d’un processus de conception intégré est l’approche recommandée pour réaliser la maison verte ultime. Grâce à ce processus, toutes les parties impliquées peuvent travailler vers le même objectif, assurer une efficacité et une optimisation totales de l’enveloppe du bâtiment, et utiliser des systèmes mécaniques et des sources d’énergie à haut rendement.

Les propriétaires qui ne parviennent pas à trouver une équipe intégrée dans leur zone géographique peuvent bénéficier de l’embauche d’un designer qui peut recommander un constructeur, ou vice versa.

Une fois que les choix des constructeurs verts régionaux ont été réduits, les propriétaires doivent poser des questions à chaque candidat pour aider à déterminer s’ils peuvent ou non exécuter les éléments d’efficacité énergétique de la conception.

Il y a des drapeaux rouges. Évitez les constructeurs qui insistent sur le fait que les codes du bâtiment sont «assez bons» ou ceux qui utilisent des expressions telles que «une maison doit respirer».

Il est important de trouver un constructeur certifié selon la norme que vous visez ou qui a de l’expérience dans les méthodes de construction éconergétiques et une volonté d’apprendre.

Lors d’un choix, les références sont essentielles. La bonne entreprise de construction sera disposée à partager les expériences et les témoignages de clients passés et à vous montrer un portefeuille de projets achevés.

Posez les questions suivantes aux constructeurs pour discerner le bon du mauvais :

Vous avez construit des maisons éconergétiques ou performantes ?

Avez-vous construit une maison étanche ou quelle cote d’étanchéité avez-vous obtenue sur vos projets?

Quelles sources d’énergie renouvelables avez-vous installées ?

Avez-vous suivi une formation sur les méthodes de construction écoénergétiques?

Êtes-vous certifié dans l’un des programmes d’efficacité énergétique?

Résumer la construction verte

À mesure que les coûts de l’énergie augmentent et que la crise climatique s’intensifie, de plus en plus de maisons seront construites avec une conception durable. De plus en plus de milléniaux et d’autres particulièrement conscients de leur impact sur l’environnement seront attirés par les maisons individuelles, Net-Zero, Passive House et LEED.

À long terme, les coûts de la construction durable deviendront plus abordables et courants, ouvrant la voie à un avenir harmonieux et plus consciencieux pour tous.

À propos de Natalie Leonard, ing.

Natalie Leonard est consultante certifiée en maisons passives et constructeur de maisons passives certifiées. En tant qu’ingénieure et partenaire fondatrice de Passive Design Solutions, elle a réalisé plus de 100 projets de maisons passives prêts pour le net zéro. Engagée à réduire l’empreinte carbone notable de l’industrie du logement, l’équipe a récemment lancé une gamme de plans de conception de maisons passives prêts à construire, disponibles en ligne pour le grand public.

