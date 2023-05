Stores et stores de puits de lumière

Ce guide d’achat expert donne des informations sur les stores et les stores de puits de lumière. Comprend les stores bloquant la lumière, les stores plissés et cellulaires et les stores vénitiens.

Bien que les puits de lumière standard soient parfaits pour éclairer des espaces intérieurs autrement sombres, ils peuvent également être problématiques dans certaines situations car vous ne pouvez pas les « éteindre ». Heureusement, les fabricants de puits de lumière ont contourné ce problème en introduisant des stores et des stores de puits de lumière intégrés.

Abat-jour bloquant la lumière (droite). Les stores ou les stores sont importants pour prévenir la perte de chaleur la nuit. Les puits de lumière clairs ont tendance à perdre une grande quantité de chaleur vers le ciel nocturne en hiver, un principe appelé « re-rayonnement du ciel nocturne clair ». Étonnamment, la zone autour d’un puits de lumière peut chuter de 5 à 10 degrés en dessous des températures ambiantes en raison de ce phénomène. Un store ou un store peut aider à minimiser cette perte de chaleur.

La plupart des puits de lumière fonctionnels comprennent une moustiquaire qui se monte sous l’ouverture ; certaines moustiquaires en fibre de verre réduisent les rayons UV jusqu’à 70 %. Voici les principaux types de stores et de stores pour puits de lumière :

Celles-ci transforment pratiquement le jour en nuit. Ils sont fabriqués en tissu enduit d’aluminium et sont extrêmement économes en énergie. Velux propose un nouveau modèle alimenté par une batterie solaire intégrée, ce qui signifie aucun câblage.

Stores plissés ou cellulaires (gauche). Les stores diffusent et adoucissent la lumière entrante, réduisant l’éblouissement et protégeant les meubles et les tapis de la décoloration.

Stores vénitiens (droit). Idéal pour rediriger et réduire la lumière entrante, la construction en aluminium de ces stores vénitiens les rend idéaux pour les cuisines, les salles de bains et autres environnements humides. Pella fabrique des puits de lumière avec des stores intégrés dans l’espace entre le verre à double isolation.

Un auvent rétractable glisse sur des rails à l’extérieur de la lucarne, bloquant entièrement la chaleur d’entrer dans la maison. La plupart sont électriques, commandés par un bouton poussoir.