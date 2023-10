Selon un professionnel, ce détecteur de radon pourrait vous sauver la vie

Soyons clairs : le radon est un problème sérieux. Ce gaz toxique peut causer des problèmes comme le cancer du poumon, c’est pourquoi il est essentiel d’être bien informé sur le sujet. Heureusement, nous avons demandé à Tim Swackahmmer, PDG et fondateur de Mold Medics, de nous donner son avis sur le radon et pourquoi les tests sont essentiels à une maison saine :

« Les tests de radon sont très importants car, contrairement à de nombreux autres dangers potentiels dans les maisons, sans tests, nous n’avons aucun moyen de savoir si nous sommes exposés au radon dans notre vie quotidienne », explique Tim. « Le radon est un gaz incolore, inodore et insipide, nos sens humains sont donc totalement incapables de détecter le radon dans nos maisons. Puisque nos sens fondamentaux ne peuvent en aucun cas observer le radon, les tests sont la seule option pour identifier un problème de radon.

Vous vous demandez comment le radon s’infiltre dans votre maison ? Depuis Radon est un gaz radioactif naturellement présent à l’extérieur, il peut s’accumuler aux niveaux les plus bas de votre maison. Le gaz s’infiltre dans votre maison par le sol et les niveaux augmentent souvent avec les changements climatiques.

« Le niveau de radon dans votre maison dépend de divers facteurs spécifiques à chaque maison, notamment la ventilation, les fissures dans les fondations, la composition du sol, la perméabilité du sol, etc. », explique Tim. « La seule façon de savoir si votre maison présente des niveaux sécuritaires est d’effectuer des tests de radon. »

Si vous êtes préoccupé par les niveaux de radon dans votre maison, vous voudrez peut-être envisager un système de surveillance à faire soi-même, comme celui-ci.Le détecteur de radon Airthings Wave, qui vous alerte des problèmes potentiels liés à la qualité de votre air. Ce détecteur est une excellente option pour ceux qui ne veulent pas débourser des tonnes d’argent pour avoir l’esprit tranquille.

Qu’est-ce que le détecteur de radon Airthings Wave ?

Airthings Wave Radon est un moniteur alimenté par batterie qui est placé dans la maison un peu comme un détecteur de fumée. Non seulement il surveille et détecte le radon, mais il mesure également la température et l’humidité. Vous souhaitez en savoir encore plus sur ce qui se passe chez vous ? Pensez à consulter l’Airthings Wave Plus, qui surveille également le dioxyde de carbone et les composés organiques volatils (COV). À titre de référence, les COV font référence aux produits chimiques en suspension dans l’air émis par des objets du quotidien tels que les produits de nettoyage.

Le détecteur de radon Airthings Wave dispose d’une application intelligente gratuite à télécharger sur votre téléphone pendant que l’appareil se connecte via Bluetooth. Les informations qu’il collecte sont également disponibles sur le tableau de bord Web et fournissent un aperçu approfondi de la qualité de l’air dans votre maison. Airthings fournit des conseils sur les niveaux acceptables et les mesures que vous pouvez prendre pour éliminer les problèmes. De plus, ce détecteur de radon fonctionne avec Google Assist et Amazon Alexa.

Ce petit appareil vous permet de prendre le contrôle de la qualité de votre air et de mettre en place un plan d’atténuation. Bien que ce système ne remplace pas la surveillance professionnelle, les utilisateurs trouvent le détecteur utile pour suivre les niveaux de radon au fil des années.

« Il est recommandé de tester le radon dans votre maison tous les cinq ans ou tous les deux ans si vous avez installé un système d’atténuation pour garantir que le système continue de fonctionner correctement », explique Tim.

Avantages

Alimenté par pile

Facile à configurer et à utiliser

Fournit une surveillance continue en temps réel

Application intelligente et tableau de bord de site Web pratiques

Avertit des dangers potentiels

Garantie 5 ans avec enregistrement

Les inconvénients

Ne remplace pas les tests professionnels

Pourquoi nous aimons le détecteur de radon Airthings

Airthings est un leader reconnu dans le secteur de la qualité de l’air et est dirigé par un groupe de CERN des scientifiques travaillant pour aider les consommateurs à surveiller la qualité de l’air de leur maison et de leur entreprise. Des milliers d’utilisateurs ont ajouté ces moniteurs domestiques à leurs espaces pour les avertir des problèmes potentiels.

Puisque le radon est mortel et invisible, un système de surveillance domestique abordable vous procurera une tranquillité d’esprit et vous fera économiser de l’argent (et votre santé). Plus important encore, il vous alertera lorsque vous devrez faire appel à des professionnels pour mettre en place des pratiques d’atténuation. Le radon ne doit pas nécessairement faire peur si vous disposez des outils et des connaissances nécessaires !

Voici ce que les utilisateurs d’Amazon ont vécu

Client Amazon vérifié Meule dit, « Un système d’atténuation du radon a été installé dans notre maison il y a 15 ans. L’entrepreneur a fourni des relevés avant et après, provenant d’un enregistreur graphique professionnel certifié, qui ont fonctionné pendant une semaine. J’ai confirmé les lectures avec d’autres appareils de bricolage depuis l’installation. Ce moniteur est cohérent avec les autres et, compte tenu des autres fonctionnalités, c’est un excellent appareil, à mon avis.

« C’est facile à configurer et à démarrer », a expliqué le client BarryAB. « C’est un excellent moniteur de qualité de l’air. J’ai découvert que nous avions des niveaux élevés de radon dans notre maison. Ce n’est pas quelque chose avec lequel je veux m’amuser. Un système d’atténuation du radon sera installé.

Où acheter le détecteur de radon Airthings

Ne vous contentez pas de nous le croire : des professionnels comme Tim recommandent également de contrôler les niveaux de radon dans votre maison.

« La meilleure chose qu’un propriétaire puisse faire est de faire tester sa maison et d’atténuer ses effets si le test montre des niveaux élevés », explique Tim. « Les systèmes d’atténuation du radon sont durables et conçus pour durer des années. Ils constituent donc un investissement solide pour la santé de votre famille. »

Protégez votre famille avec un détecteur de radon Airthings Wave Plus, maintenant disponible chez Walmart, The Home Depot et Amazon.

