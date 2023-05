Sélection d’un modèle de congélateur

Un guide d’achat utile et impartial pour sélectionner le meilleur modèle de congélateur parmi les plus grandes marques. Compare Frigidaire, GE, Kenmore, Maytag et Whirlpool.

La plupart des fabricants de réfrigérateurs/congélateurs produisent également des congélateurs autonomes. Voici un tour d'horizon des offres de cinq des principaux fabricants : Frigidaire, GE, Kenmore, Maytag et Whirlpool.

Frigidaire

Si vous avez un espace haut ou large, vous avez deux bons choix de congélateur vertical Frigidaire. En termes de capacité, ils sont exactement les mêmes. Les deux ont 17 pieds cubes d’espace de stockage et les mêmes dimensions (64 1/2 pouces de hauteur, 32 pouces de largeur et 26 1/2 pouces de profondeur).

Les deux modèles ont une fonction automatique sans givre (il existe également un modèle avec dégivrage manuel, qui coûte 580 $). Les cloches et les sifflets sont la principale différence entre les deux – un modèle coûte 699 $; l’autre 599 $.

Qu’est-ce que vous obtenez pour ces 100 $ supplémentaires ? Un système d’alarme de température (vous alerte avec une lumière et un signal sonore si la température intérieure du congélateur devient dangereuse pour un bon stockage des aliments), une serrure avec clé escamotable (maintient la porte de votre congélateur fermée et bien verrouillée avec une clé qui s’éjecte automatiquement pour les enfants sécurité), et un congélateur extrême (vous permet de congeler rapidement les viandes, la volaille, les produits et les produits laitiers pour conserver la saveur et minimiser le risque de détérioration).

Il comprend également un mode d’affichage numérique, des commandes numériques et une alarme de blocage de porte.

En ce qui concerne les congélateurs coffres, le Frigidaire avec une capacité de 13 pieds cubes (illustrée à gauche) avec dégivrage et vidange manuels, un contrôle de température réglable, une lumière de mise sous tension et deux paniers de stockage amovibles Stor Mor est fortement recommandé. Ce congélateur se classe haut pour un facteur de bruit réduit, une efficacité énergétique et des performances de température.

Votre espace doit mesurer 42 pouces de large, 35 pouces de haut et 29 1/2 pouces de profondeur. Ce congélateur est la meilleure affaire de Frigidaire pour les grands congélateurs coffres à 430 $.

Pour les petits congélateurs coffres, Frigidaire propose un «bébé», un congélateur de 5 pieds cubes pour seulement 230 $ qui a un contrôle de température réglable et une lumière de mise sous tension. Ses dimensions sont de 27 pouces de large, 34 pouces de haut et 23 pouces de profondeur. Tous les congélateurs coffres Frigidaire sont à dégivrage manuel.

(GE) General Electric

General Electric propose trois montants différents, tous à 599 $. Le premier modèle a une capacité de 20 pieds cubes avec dégivrage manuel mais pas de contrôle de température réglable, de serrure, d’éclairage intérieur ni de poignée encastrée. Il mesure 70 pouces de hauteur, 28 pouces de largeur et 32 ​​pouces de profondeur.

Les deux autres montants offrent un dégivrage automatique mais sont plus petits, à 16 pieds cubes. Les deux ont un contrôle de température réglable, une serrure et un éclairage intérieur. Les dimensions de ces modèles sont de 64 pouces de hauteur, 32 pouces de largeur et 26 pouces de profondeur. L’un a des commandes électroniques avec une poignée d’accès. L’autre n’en a pas mais a une poignée encastrée avec un panier de rangement coulissant en vrac.

Les congélateurs coffres GE, tous à dégivrage manuel, offrent le plus grand choix, allant de 24 pieds cubes à 5 pieds cubes de capacité et de 819 $ à 199 $ en coût. Il y a 11 choix en tout.

La version intermédiaire est la meilleure affaire à 490 $, avec une capacité de 14 pieds cubes, quatre paniers, un contrôle de température réglable, une lumière sous tension, une serrure et un éclairage intérieur. Il nécessite un espace de 48 pouces de large, 35 pouces de haut et 29 pouces de profondeur.

La meilleure affaire pour un «petit gars» est le coffre de 5 pieds cubes pour 199 $, qui a un contrôle de température réglable, un panier, une lumière sous tension et une poignée encastrée. Il mesure 28 pouces de large, 33 pouces de haut et 22 pouces de profondeur.

Kenmore

Le congélateur vertical inhabituel en acier inoxydable noir de 13 pieds cubes de Kenmore est sans givre, dispose de commandes de température électroniques, d’une lumière de mise sous tension, d’une serrure, de huit étagères et d’un panier coulissant. Il n’est pas certifié Energy Star et n’a pas d’alarme de température. Il mesure 59 pouces de haut, 28 pouces de large et 28 1/2 pouces de profondeur; il liste à 519 $.

Le congélateur vertical Kenmore avec dégivrage manuel a une capacité de 20 pieds cubes mais pas de contrôle de température, pas d’affichage numérique, pas d’alarme de température et n’est pas non plus certifié Energy Star. Il coûte 599 $.

L’option verticale de 20 pieds cubes est sans givre et certifiée Energy Star, dispose d’une option de congélation rapide, de commandes d’affichage numérique, d’un verrou, d’un système d’alarme de température, de quatre étagères intérieures en verre et de deux paniers coulissants. Il coûte 699 $.

Les deux montants de 20 pieds cubes mesurent 70 pouces de hauteur, 32 pouces de largeur et 28 1/2 pouces de profondeur.

Le modèle de coffre Kenmore de 24 pieds cubes (illustré ci-dessus) offre trois paniers amovibles, une fonction de congélation rapide, des commandes d’affichage numérique, un bouton indicateur de gel, un verrou et une alarme de température. Il est certifié Energy Star et coûte 729 $.

Pour la meilleure affaire dans un congélateur coffre Kenmore, regardez le modèle de 13 pieds cubes, qui coûte 569 $. C’est le seul congélateur coffre à dégivrage automatique, mais il n’a pas d’alarme de température et n’est pas certifié Energy Star. Il est livré avec un verrou, une lampe sous tension, deux paniers coulissants et quatre paniers amovibles.

Maytag

Le vertical de Maytag est un congélateur de 15 pieds cubes pour 579 $. Il a un réglage de congélation rapide, se décongèle automatiquement, a des commandes qui ajustent la température et une serrure à clé.

Deux types de congélateurs coffres sont offerts : un 21 pieds cubes pour 559 $ et un 14 pieds cubes pour 429 $. Le plus grand modèle a deux paniers et une serrure à clé à l’extérieur ; le plus petit est certifié Energy Star, avec une serrure à clé et un contrôle de température monté à l’extérieur. Les deux sont à dégivrage manuel.

Tourbillon

Le congélateur vertical proposé par Whirlpool est un peu plus petit que la plupart des congélateurs verticaux, à 61 pouces de hauteur, 30 pouces de largeur et 31 pouces de profondeur.

Il est livré avec beaucoup de cloches et de sifflets : il est certifié Energy Star, sans givre, dispose d’un contrôle de température réglable, d’une alarme de surveillance de la température, d’une fonction de congélation rapide, d’un éclairage intérieur, d’un voyant d’alimentation et de huit étagères intérieures. (trois amovibles) et cinq étagères de porte. Ce modèle est également prêt pour la machine à glaçons si vous avez un branchement d’eau. Le prix est de 549 $.

Pour 449 $, le congélateur coffre de Whirlpool est certifié Energy Star et dispose d’une alarme de température, d’un thermostat réglable, d’un voyant d’alimentation, d’un verrou d’éjection de clé, d’un éclairage intérieur, d’un cordon d’alimentation de qualité commerciale et de quatre paniers. Vos besoins d’espace sont de 46 pouces de largeur, 34 pouces de hauteur et 29 1/2 pouces de profondeur. Comme la plupart des congélateurs coffres, ce modèle n’a qu’un dégivrage manuel.