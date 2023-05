Sécurité et prévention des incendies

Des conseils sur la façon de protéger votre maison et votre famille contre les incendies, y compris les risques d’incendie saisonniers, la prévention des accidents qui provoquent des incendies, et plus encore.

Aucun d’entre nous ne veut voir sa maison s’enflammer, ni même y penser, mais la négligence et l’ignorance en matière de sécurité incendie transforment chaque jour les maisons en poudrières. La bonne nouvelle est que les détecteurs de fumée, lorsqu’ils sont correctement installés et utilisés, sauvent désormais de nombreuses vies et de nombreuses maisons qui auraient autrefois été détruites par un incendie.

Risques d’incendie électrique

L’une des causes les plus fréquentes d’incendies domestiques est l’électricité utilisée de manière négligente ou incorrecte. Vérifiez votre maison pour ces dangers :

* Les « rallonges » ou « robinets cubiques » de sortie peuvent surcharger les circuits électriques.

* Fusibles de mauvaise taille

* Rallonge ou autres cordons électriques qui sont effilochés, ont des fils cassés ou ont une isolation cassante et usée ; remplacez-les, ne les réparez pas.

* Prises et appareils qui ne sont pas correctement mis à la terre ; Si votre ancienne maison n’a pas de prises de terre à trois trous, améliorez son câblage ou demandez à un électricien de vérifier que vos appareils sont correctement mis à la terre, à double isolation ou polarisés (la dernière option nécessite également des prises polarisées).

* Rallonges qui ne correspondent pas à la puissance de l’appareil qui y est branché.

* Trop d’appareils branchés sur une rallonge, ce qui peut surcharger le circuit.

* Les ampoules des luminaires qui dépassent la limite de puissance du luminaire (si vous ne connaissez pas la limite, n’utilisez pas plus d’ampoules de 60 watts); les luminaires encastrés peuvent être particulièrement dangereux en raison de l’accumulation de chaleur.

Chaleur et combustibles

Des incendies accidentels peuvent se déclencher si des matériaux combustibles se trouvent trop près d’un foyer, d’un poêle ou d’un radiateur. Au minimum, ces sources de chaleur présentent un risque de brûlure. Vérifiez tous ces points :

* Gardez les combustibles tels que les ordures, les journaux et les chiffons au minimum. Gardez tout matériau combustible, y compris les tissus d’ameublement, les rideaux et les tapis, à l’écart de votre chauffe-eau, de votre foyer, de votre fournaise, de votre sécheuse à gaz ou de tout appareil qui chauffe.

* Assurez-vous que tous les radiateurs électriques portatifs portent la marque UL (Underwriters Laboratory). Cela garantit que le radiateur dispose d’un interrupteur de sécurité qui s’éteint automatiquement si le radiateur bascule. La marque UL garantit également une conception de grille sûre pour empêcher les doigts d’atteindre l’élément.

* Les appareils de chauffage au kérosène sont extrêmement dangereux s’ils ne sont pas correctement ventilés. En plus de créer une pollution intérieure, ils présentent également un grand risque d’incendie s’ils sont renversés. Si vous avez ce type de radiateur, envisagez sérieusement de le remplacer par un modèle plus sûr.

* Protégez les radiateurs avec des écrans de cheminée, de préférence boulonnés au sol. Les fournaises au sol sont extrêmement dangereuses, avec des températures atteignant jusqu’à 300 degrés F. Évitez d’utiliser un chauffage au sol lorsque les enfants sont actifs dans la maison.

* Assurez-vous que votre cheminée a un écran sécurisé, pas seulement un rideau en maille, pour empêcher les étincelles de voler dans la pièce. Ou demandez à un magasin de cheminées d’installer des portes de cheminée en verre.

* Assurez-vous que l’installation de votre poêle à bois ou foyer respecte les spécifications du code du bâtiment local. Gardez les combustibles loin des deux et ne brûlez que du bois de chauffage. Pour réduire les risques de brûlures causées par un poêle à bois, vous pouvez faire fabriquer sur mesure un écran amovible, une solution coûteuse. La meilleure politique est de ne pas l’allumer avant que votre enfant ne soit un peu plus âgé.

* Assurez-vous que votre cheminée est correctement installée et qu’elle est munie d’un pare-étincelles sur le chapeau de cheminée. Gardez les cheminées propres : Une accumulation de créosote sur les parois intérieures du foyer peut s’enflammer lors d’un feu chaud. Pour éviter cela, faites nettoyer et inspecter votre cheminée chaque année et demandez à un maçon d’inspecter le mortier et les briques de la cheminée.

* De nombreux meubles, tentures et tapis sont résistants au feu. Assurez-vous qu’il y en a autant que possible parmi les vôtres.

Sécurité incendie saisonnière à la maison

En plus de beaucoup de plaisir, de nombreuses vacances et autres occasions spéciales peuvent également s’ajouter aux risques d’incendie potentiels. Les feux d’artifice du 4 juillet, les citrouilles d’Halloween, les bougies d’anniversaire, les luminaires, les torches tiki impliquent tous un élément de péril.

Chaque fois que vous utilisez une décoration qui implique l’utilisation du feu, assurez-vous que l’article est de niveau, fermement ancré et qu’il n’est pas placé à proximité ou sous un objet inflammable tel que des rideaux et des meubles, des branches et des feuilles.

Pour éviter le risque d’incendie le plus courant et le plus grave, choisissez l’arbre de Noël le plus frais disponible ; coupez-le vous-même si possible. Gardez-le à l’extérieur jusqu’au moment de le tailler et conservez-le dans un support rempli d’eau pendant les vacances.

Assurez-vous que les lumières portent la marque UL. Abattez l’arbre avant qu’il ne laisse tomber des quantités d’aiguilles.

Ne mettez jamais de guirlandes lumineuses sur un arbre artificiel en métal à cause du danger de choc électrique.