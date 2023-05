Sécurité enfant pièce par pièce

Guide expert de la sécurité des enfants pièce par pièce, en commençant par la cuisine et en vous guidant vers les techniques de sécurité des enfants pour toutes les pièces.

Assurer la sécurité de nos enfants est notre responsabilité la plus importante. Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des conseils utiles pour protéger la sécurité de vos enfants dans chaque pièce ou zone de la maison. Étant donné que la cuisine est la pièce la plus active et la plus dangereuse de la maison, c’est par là que nous commencerons notre discussion sur la sécurité des enfants pièce par pièce.

Sécurité des enfants dans la cuisine

Dans la plupart des foyers, la cuisine est le centre animé de la vie de famille. Mais la cuisine n’est pas un endroit sûr pour un jeune enfant. De ses poêles chauds à ses couteaux tranchants, la cuisine est la zone la plus sujette aux accidents de la maison pour les petits membres de la famille.

En plus de stocker et de mettre sous clé toutes les substances toxiques (voir ci-dessous), il existe un certain nombre d’autres précautions de sécurité à prendre dans la cuisine. Le plus important à retenir est qu’un jeune enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance, même pour un instant, dans une cuisine, que la cuisine soit en cours ou non.

Sécurité générale de la cuisine

Ne laissez aucun cordon électrique pendre sur les bords du comptoir. Les petits appareils tels que les mélangeurs, les robots culinaires, les cafetières, etc. doivent être débranchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés et rangés hors de portée.

Rangez tous les ustensiles de cuisine après utilisation, en particulier ceux qui ont des lames tranchantes ou des dents pointues. Gardez tous les couteaux hors de portée de votre enfant, mais assurez-vous que l’endroit que vous avez choisi pour le rangement vous convient afin que vous soyez sûr de les ranger une fois que vous en aurez fini avec eux.

Mettez les ordures dans un récipient avec un couvercle difficile à ouvrir, ou rangez-les sous l’évier et installez un loquet à l’épreuve des enfants sur la porte.

Trouvez un endroit à l’écart pour ranger le papier d’aluminium, le papier ciré et les autres emballages avec des bords tranchants.

Appareils de cuisine à l’épreuve des enfants

Alors que les fabricants répondent aux préoccupations et aux besoins des familles, de nombreux gros appareils électroménagers sont désormais disponibles avec des fonctions de sécurité pour les enfants. Lors de l’achat de nouveaux appareils, recherchez des modèles avec des interrupteurs et des boutons hors de portée d’un petit enfant.

Voici quelques autres conseils, que vos appareils soient neufs ou utilisés depuis longtemps.

Sécurité de la table de cuisson et du four. Apprenez à votre enfant dès son plus jeune âge la signification de «chaud» et que le poêle, qu’il soit allumé ou éteint, est un «non-non» à toucher. Assurez-vous qu’il n’est pas sous ses pieds lorsque vous travaillez sur une table de cuisson, un four ou un autre appareil avec des aliments ou des liquides chauds qui pourraient se renverser ou éclabousser. Lorsque vous cuisinez, gardez les poignées des casseroles tournées vers l’intérieur (mais pas au-dessus d’un autre brûleur) afin que les jeunes enfants ne puissent pas les atteindre. Un protecteur de cuisinière fournit une barricade, mais ne le considérez pas comme une garantie de sécurité.

Si votre tout-petit peut atteindre les commandes, retirez les boutons. Si la porte ou les parois extérieures du four deviennent chaudes au toucher, gardez bébé hors de la pièce. Si un accident survient malgré vos précautions, immergez immédiatement la zone brûlée dans un jet d’eau froide jusqu’à ce que la douleur disparaisse. (N’utilisez pas de glace, car cela pourrait provoquer des engelures.) Ensuite, couvrez légèrement la brûlure avec un pansement propre et appelez le médecin de votre enfant.

Sécurité du four à micro-ondes. Assurez-vous que le four à micro-ondes est installé là où bébé ne peut pas atteindre les commandes. Si vous utilisez le micro-ondes pour chauffer des aliments pour bébés ou des biberons, gardez à l’esprit que les récipients peuvent ne pas être chauds même lorsque le contenu brûle. Après avoir chauffé un biberon (avec la tétine en place), secouez ou mélangez bien et testez la température du lait ou du lait maternisé à l’intérieur de votre poignet. Lorsque vous réchauffez de la nourriture pour bébé, remuez toujours et, encore une fois, vérifiez la température sur votre poignet avant de donner la nourriture à votre enfant.

Sécurité du réfrigérateur. Certains aliments trouvés dans les réfrigérateurs peuvent être toxiques pour les enfants, surtout s’ils sont consommés en grande quantité. des exemples sont le vin, la sauce piquante et les restes gâtés. Pour empêcher les enfants d’ouvrir la porte du réfrigérateur, vous pouvez installer un verrou de réfrigérateur en haut de la porte.

Mais les très jeunes enfants manquent généralement de force et de coordination pour ouvrir la porte d’un réfrigérateur. Et quand ils sont capables de le faire, ils sont aussi assez vieux pour apprendre que le réfrigérateur est interdit. À long terme, dire « non » est une protection plus utile que d’utiliser un verrou.

Sécurité lave-vaisselle. Les enfants adorent appuyer sur les boutons, de sorte que la plupart des panneaux de commande de lave-vaisselle sont irrésistibles. Le moyen le plus simple d’empêcher votre enfant de jouer avec les commandes ou le contenu du lave-vaisselle est d’acheter un lave-vaisselle difficile à utiliser et à ouvrir pour un enfant.

Mais, si vous n’êtes pas à la recherche d’un nouveau lave-vaisselle, vous pouvez ralentir l’exploration de votre enfant en verrouillant la porte du lave-vaisselle avec une attache pour appareil disponible là où des fournitures de sécurité pour enfants sont vendues. Chargez toujours les couteaux et les objets tranchants pointés vers le bas afin qu’ils ne soient pas aussi dangereux lorsque la porte est ouverte. Versez uniquement le détergent pour lave-vaisselle juste avant un cycle.

Sécurité de l’élimination des déchets. Si votre enfant peut atteindre l’interrupteur du broyeur de déchets, il existe plusieurs méthodes pour l’empêcher de l’allumer. Remplacez la plaque de couverture par un couvercle d’interrupteur extérieur verrouillable ou remplacez l’interrupteur par un interrupteur à clé (comme ceux utilisés pour les lumières dans les écoles). Les deux sont disponibles dans les magasins de fournitures électriques.

Sécurité du compacteur de déchets. Assurez-vous que votre compacteur de déchets ne fonctionnera pas lorsque la porte est ouverte et qu’il ne peut être allumé qu’avec une clé. Mettez la clé là où votre enfant ne peut pas l’obtenir.

Si vous utilisez des aimants pour réfrigérateur, assurez-vous qu’ils sont trop gros pour entrer dans la bouche d’un petit enfant et que l’aimant lui-même ne peut pas se détacher.

Rangement sécuritaire pour les enfants

De nombreux produits ménagers sont emballés dans des contenants lumineux qui peuvent attirer un petit enfant. Il est essentiel de retirer de la portée d’un enfant toutes les fournitures qui pourraient être toxiques, telles que :

Détergents et agents de nettoyage, y compris les nettoyants pour canalisations, fours et cuvettes de toilettes

Désinfectants et désodorisants (utilisez uniquement des désodorisants non toxiques pour seau à couches)

Cirages pour chaussures, sols et meubles

Produits chimiques pour l’entretien des plantes

Produits du tabac, y compris les allumettes, les briquets et l’essence à briquet

Alcool

Pesticides, y compris le poison pour les fourmis et les cafards, la poudre aux puces et les boules antimites

Aliments pour animaux de compagnie et autres produits pour animaux de compagnie

Distillats de pétrole, y compris le kérosène, la térébenthine et les produits automobiles, qui doivent tous être stockés dans des conteneurs métalliques

Produits pharmaceutiques, y compris les vitamines

Parfums, lotions, onguents, cosmétiques et poudres

Fournitures d’art et de loisirs contenant des ingrédients nocifs

Même avec ces mesures de sécurité, assurez-vous que tous les médicaments ont des bouchons à l’épreuve des enfants.

Aussi, lisez toujours attentivement les étiquettes. Bien que certaines substances toxiques soient clairement identifiées, beaucoup d’autres ne le sont pas.

Assurez-vous que toutes les toxines que vous stockez sont correctement étiquetées avec leur nom et leurs ingrédients. Cette information peut sauver une vie en informant le médecin ou le centre antipoison de l’antidote et du traitement à utiliser en cas d’empoisonnement. (De plus, ne faites jamais vomir à moins d’y être invité par un médecin ou un centre antipoison car, selon la substance avalée, les vomissements peuvent en fait augmenter les dommages internes.)

Pour être plus sûr, débarrassez-vous simplement des pires substances, sauf si vous en avez absolument besoin.

Serrures et loquets à l’épreuve des enfants

Les petits curieux adorent ouvrir les armoires et les tiroirs pour rechercher des trouvailles mystérieuses et intéressantes. Dans l’armoire ou le tiroir occasionnel qui ne contient que des objets sans danger pour les enfants, une telle exploration est inoffensive. Mais la plupart des armoires et des tiroirs sont là où les adultes rangent généralement toutes les choses dangereuses dans lesquelles les petits explorateurs ne devraient pas entrer.

Plusieurs loquets et serrures à l’épreuve des enfants pour les armoires et les tiroirs sont facilement disponibles. La plupart sont faciles à installer et, bien qu’ils soient faciles à négocier pour un adulte, ils dépassent les compétences de la plupart des jeunes enfants.

Sécurité des enfants dans les autres pièces

