Sécurité de l’amélioration de l’habitat

Une collection de conseils importants sur les pratiques sécuritaires lors d’un projet de rénovation domiciliaire pour les menuisiers amateurs et les propriétaires afin de démarrer les projets de la bonne façon.

Les projets d’amélioration de l’habitat nécessitent souvent des pratiques risquées. Je me souviens avoir cloué le revêtement de ma maison du haut d’un échafaudage de 30 pieds. Celui-là a fait circuler mon sang. Ensuite, il y a eu le projet de construction de maisons Habitat pour l’humanité où nous avons marché sur une corde raide à travers le haut de murs à ossature de 2 par 4 tout en portant des fermes de toit.

Des accidents peuvent arriver. Vous devez être particulièrement prudent lorsque vous travaillez en hauteur ; avec des outils électriques ou des lames tranchantes ; avec des matériaux lourds, gênants ou toxiques ; ou à l’électricité ou au gaz naturel. Pensez à la situation dans son ensemble : cela ne vaut tout simplement pas la peine de faire vous-même des améliorations à la maison si vous courez un risque élevé de vous blesser gravement.

En employant des techniques de sécurité éprouvées, vous pouvez réduire considérablement votre risque de danger ou de blessure. Voici quelques pratiques et règles très importantes :

• Effectuez uniquement les tâches que vous vous sentez en sécurité. Par exemple, si vous n’êtes pas à l’aise sur le toit parce qu’il est trop haut ou trop raide, confiez les réparations du toit à un professionnel. Il en va de même pour les travaux nécessitant des outils spécialisés.

• Gardez une zone de travail bien rangée pour éviter de créer vos propres dangers. Ne laissez pas les cordons d’alimentation s’emmêler. Ramassez et rangez correctement les outils électriques, les outils tranchants ou les matériaux dangereux qui pourraient causer des blessures. Retirez tous les clous du vieux bois.

• Habillez-vous pour la sécurité. En d’autres termes, ne travaillez pas dans vos tongs et vos shorts. Des vêtements solides, des bottes de travail et des gants vous protégeront. Et portez des lunettes de sécurité chaque fois que vous utilisez des outils électriques, des marteaux ou d’autres outils de frappe ou de coupe. Si vous allez travailler sous la construction, procurez-vous un casque de protection.

• Lisez le manuel du propriétaire ! Lorsque vous utilisez des outils électriques, assurez-vous de suivre toutes les précautions indiquées dans le manuel. Débranchez toujours l’outil avant de l’entretenir ou de le régler et lorsque vous avez terminé la tâche à accomplir. Assurez-vous que l’outil fonctionne correctement et qu’il est équipé de protections de sécurité appropriées.

• Gardez les forets, les lames et les couteaux bien affûtés. Les outils émoussés nécessitent une force supplémentaire et peuvent se coincer, ce qui rend les outils dangereux.

• Protégez les outils électriques avec des prises GFCI. Lorsque vous travaillez avec des outils électriques filaires à l’extérieur, assurez-vous qu’ils sont branchés dans une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). En cas de court-circuit, un GFCI coupera le circuit instantanément.

• Lorsque vous utilisez une échelle, placez-la sur une surface plane et ferme. Lorsque vous grimpez ou que vous vous allongez, gardez votre poids centré. Ne vous penchez pas d’un côté; gardez vos hanches entre les rails; ne vous tenez jamais sur les deux premiers échelons. Lorsque vous utilisez une échelle à coulisse pour atteindre le toit, étendez au moins deux échelons au-dessus de l’avant-toit. De cette façon, vous pouvez vous tenir à l’échelle lorsque vous montez sur le toit.

• Ne montez pas sur le toit par mauvais temps ou si votre toit a une pente supérieure à 5 sur 12. La pente exprime l’angle de la pente d’un toit. Pour trouver la pente d’un toit, mesurez de combien de pouces il s’élève verticalement pour chaque 12 pouces de « course » horizontale ou de distance. Un terrain de 6 en 12 monte de 6 pouces verticalement pour chaque 12 pouces horizontaux de course.

• Réfléchissez à deux fois avant de travailler sur des conduites de gaz. C’est un travail qu’il vaut généralement mieux laisser à un technicien professionnel. Si vous avez le savoir-faire pour faire votre propre travail, testez les fuites en appliquant une solution d’eau savonneuse sur les connexions. Le gaz qui s’échappe créera des bulles. N’oubliez pas que le gaz est explosif ! N’utilisez jamais une flamme (ou une allumette) pour tester les fuites de gaz.

• Équipez votre garage ou atelier et votre maison d’extincteurs. Chaque maison devrait avoir deux extincteurs ABC fonctionnels. Assurez-vous qu’ils sont assez grands pour faire face aux incendies domestiques ; ils doivent avoir une taille minimale de « 2A10BC » sur l’étiquette. Vérifiez-les périodiquement pour vous assurer qu’ils sont complètement chargés.

• Protégez-vous contre l’exposition aux produits chimiques dangereux et matériaux. De nombreux vernis, décapants, solvants, conservateurs, adhésifs et autres produits utilisés pour réaliser des projets contiennent des ingrédients dangereux. Faites attention à tous les avertissements sur l’étiquette, y compris les instructions concernant une ventilation adéquate. Pour certains matériaux ou situations, un respirateur certifié est indispensable.

• La poussière et les fibres peuvent être dangereuses à respirer. Lorsque vous poncez du bois ou de la pâte à joint pour panneaux muraux, portez un masque anti-poussière. Ne jamais poncer, gratter ou déloger des surfaces que vous soupçonnez de contenir de l’amiante ; cela peut émettre des fibres hautement dangereuses dans l’air. Pour un rapport complet sur la façon d’identifier l’amiante et de faire face à ce danger, voir Tests et élimination de l’amiante.

• Enfin et surtout, gardez une bonne trousse de premiers soins à portée de main. Vous pouvez acheter une trousse de premiers soins approuvée par la Croix-Rouge américaine à la boutique de la Croix-Rouge.