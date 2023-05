Sécurité à domicile pour les personnes qui vivent seules

Les systèmes d’alarme de sécurité à domicile ont traditionnellement été conçus pour un type spécifique de consommateurs : les familles avec enfants qui vivent dans des maisons qui ont plusieurs points d’entrée, ainsi que des propriétés qui attireraient un cambrioleur.

Mais les entreprises de systèmes d’alarme résidentiels étendent leurs vues sur un nouveau créneau de marché : les personnes qui vivent seules sans enfants, conjoint, colocataire ou autre significatif. En utilisant cette définition, selon une étude réalisée en 2017 par le Pew Research Center, 35 % des adultes vivent seuls.

En conséquence, les entreprises de sécurité ont adapté leurs produits à ces réalités. Ils reconnaissent que :

Les personnes qui vivent seules ont tout autant besoin de la sécurité de leur domicile (sinon plus) que les couples et les familles.

Les personnes vivant seules occupent souvent des condos ou des appartements, et ces résidences ont autant besoin de protection que les maisons.

Les locataires ont besoin d’une sécurité à domicile qui peut être installée temporairement, sans endommager leurs locations.

Tout le monde veut se sentir en sécurité à l’endroit où il habite, que ce soit une maison, un appartement ou un condo. De plus, ils veulent être sûrs que leur maison sera protégée même lorsqu’ils sont absents.

Alors, quels types de systèmes de sécurité domestique ont du sens pour ces clients ?

Systèmes de sécurité domestique à faire soi-même

Les systèmes de sécurité à faire soi-même gagnent rapidement en popularité, d’autant plus que des marques puissantes comme Google et Amazon ont planté leurs drapeaux respectifs dans l’espace de la sécurité et de la maison intelligente.

Sécurité Peel-and-Stick

Certains types de nouveaux systèmes de sécurité à domicile sont dotés de dispositifs de détection pelables et adhésifs qui s’installent et se retirent facilement. Ceux-ci peuvent être placés pour une protection maximale à l’aide d’une application qui guide les utilisateurs tout au long du processus.

Les locataires voudront généralement vérifier auprès d’un propriétaire pour s’assurer qu’il est acceptable d’installer un système de sécurité. Une fois que les propriétaires voient qu’il n’y a pas de forage ou de trous et qu’il est facile de les enlever, les objections ne poseront probablement pas de problème.

Après le retrait, ces systèmes peuvent être déplacés dans la nouvelle résidence.

Les systèmes de bricolage sont généralement faciles et relativement peu coûteux à étendre en utilisant des capteurs supplémentaires. Cela signifie que le système est toujours personnalisable à la maison, quelle que soit sa taille ou sa disposition. Et le système peut s’étendre avec le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Autosurveillance vs surveillance professionnelle

Les meilleurs systèmes de sécurité domestique peuvent facilement être surveillés via un smartphone depuis pratiquement n’importe où. Étant donné que les alarmes peuvent être rapidement communiquées à votre smartphone, il est tentant de surveiller votre propre système.

Mais vous n’avez pas à compter sur l’auto-surveillance.

Un centre de surveillance 24h/24 et 7j/7 peut être une ressource précieuse en cas d’alarme. Le personnel formé sait quoi faire en cas d’urgence.

Ceux qui veulent plus de surveillance peuvent ajouter une surveillance professionnelle des alarmes à leur système de bricolage. Il est facile de trouver des fournisseurs de surveillance respectés qui n’exigent pas de contrats à long terme.

Évaluez le rapport coût-avantage de la surveillance professionnelle des alarmes antivol à domicile par rapport à l’autosurveillance et choisissez la voie qui vous convient.

Systèmes vidéo

Les systèmes de caméra vidéo sont populaires en tant que complément de sécurité et de maison intelligente pour des millions de propriétaires et de locataires.

Avec ceux-ci, il vous suffit de positionner des caméras sans fil à des points stratégiques. Des systèmes vidéo de bricolage et installés par des professionnels sont disponibles.

Il s’agit d’un moyen particulièrement simple de protéger les appartements et les condos qui n’ont pas autant d’espace à couvrir qu’une maison plus grande.

Bien que les caméras vidéo soient un précieux moyen de dissuasion contre les cambriolages, elles peuvent également aider à s’occuper des animaux domestiques. Par exemple, ils vous permettent de :

Surveillez vos animaux de compagnie pendant les heures de travail.

Assurez-vous que les animaux domestiques sont correctement pris en charge pendant votre voyage.

Attrapez des animaux de compagnie en train de grimper sur des meubles, de mâcher des chaussures ou de se livrer à d’autres types de méfaits.

Comme les autres équipements de sécurité de bricolage, les caméras vidéo sont faciles à retirer et à emporter lorsque vous vous déplacez.

Robert Ogle est un écrivain et éditeur avec sept ans d’expérience dans l’industrie de la sécurité à domicile. Il est actuellement rédacteur principal chez Brinks Home Security et était auparavant rédacteur en chef du magazine Security Nation pour l’Electronic Security Association. Robert se concentre également sur les tendances de la technologie de la maison intelligente, ainsi que sur l’impact de l’innovation perturbatrice. Connectez-vous avec lui sur LinkedIn à linkedin.com/in/robertogle/.