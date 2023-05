Sécuriser une chambre de bébé ou de tout-petit

Comme vous avez toutes les autres pièces de la maison, sécurisez la chambre de bébé en l’étudiant du point de vue d’un bébé et appliquez les précautions de sécurité déjà détaillées dans cette section de Actu immobilier.fr.

Ensuite, vous pouvez porter votre attention sur l’équipement dont vous aurez besoin à l’arrivée de bébé. Pour plus d’informations sur l’achat d’un berceau, d’une table à langer et d’autres équipements de sécurité pour bébé, veuillez consulter Acheter du matériel de sécurité pour bébé.

Gardez le berceau libre et dégagé de longs rubans, cordons, jouets suspendus et mobiles. Les normes de l’industrie recommandent que tous les jouets de berceau ou de parc aient des cordes ne dépassant pas 12 pouces, ainsi qu’une étiquette qui met en garde contre l’utilisation lorsqu’un bébé peut pousser sur les mains et les genoux.

Sécuriser une chambre d’enfant

Quand votre bébé se lève et s’en va un jour, faites attention ! Avec la mobilité d’un tout-petit, le monde est bientôt à portée de main.

Parce que les tout-petits passent de nombreuses heures dans leur chambre à jouer, à empiler, à grimper, à bavarder, à apprendre, à rire et à dormir, vous voudrez rendre cette pièce aussi sûre que possible.

Suivre toutes les précautions mentionnées dans les autres articles de cette section n’empêchera pas tous les accidents, mais cela réduira les risques de blessures graves. De plus, considérez ces mesures :

Lits pour tout-petits sûrs

Si votre enfant mesure plus de 35 pouces ou peut sortir du berceau, même avec sa barrière relevée, il est temps de passer à un lit standard.

Le lit est souvent plus sûr dans un coin, entouré de murs sur deux côtés. S’il se trouve à plus d’un pied du sol, un garde-corps bas le long du côté ouvert aidera à prévenir les chutes. Assurez-vous que l’espace entre le rail et le cadre du lit ne permettra pas à un petit enfant de glisser ou de se tortiller. Les lits superposés ne sont pas recommandés.

Une option plus simple et souvent plus sûre est un futon japonais (un long coussin pliant) ou un matelas ferme posé sur un sol recouvert de moquette.

Pour les tout-petits, les meilleurs cadres de lit ont des têtes de lit et des pieds de lit très simples, sans découpes décoratives ni saillies qui pourraient s’accrocher ou se piquer.

Les couvertures électriques sont mieux conservées pour un usage adulte.

Stockage sécurisé

Conservez des tiroirs bas et des étagères pour les jouets et les objets encombrants. Utilisez des tiroirs supérieurs et des étagères qui sont hors de portée de votre tout-petit pour les articles potentiellement salissants tels que les fournitures artistiques. Rangez les trésors fragiles de bébé et tous les articles dangereux dans des armoires hautes à verrouillage de sécurité dans une autre pièce.

Si vous choisissez un coffre à jouets traditionnel, recherchez un support à ressort qui empêche le couvercle de se refermer en claquant, ainsi qu’une construction qui empêche les côtés de la charnière de pincer les petits doigts. Le coffre doit également avoir des trous de ventilation dans la base au cas où votre tout-petit le viderait et réussirait à s’y glisser. Des choix plus sûrs pour ranger les jouets sont des bacs ou des bacs en plastique sans couvercle ou des étagères basses et solides. Les boîtes en carton sont également bonnes et se remplacent facilement.

Chaises et tables sécuritaires pour les enfants

Choisissez des tabourets, des chaises et des tables assez stables car votre enfant grimpera dessus, leur inventera de nombreuses nouvelles utilisations et peut-être même les empilera.

Lors de l’achat de nouveaux meubles, recherchez la stabilité, les matériaux durables, la douceur, les bords arrondis et la possibilité de réglage.

Un placard propre et sûr

Les jeunes enfants aiment parfois se cacher dans les placards. Assurez-vous que votre enfant ne peut pas rester coincé à l’intérieur accidentellement. Assurez-vous que tous les crochets de placard, y compris ceux à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte, sont placés bien au-dessus du niveau des yeux d’un enfant. Vérifiez périodiquement le placard pour les petits objets égarés. Ne gardez aucun vêtement de bébé dans des sacs à vêtements ou des sacs de nettoyeur à sec.

CONSEIL : Fournissez une veilleuse pour que vous et votre enfant puissiez naviguer dans la pièce dans le noir.

