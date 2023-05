Secrets commerciaux pour embaucher le bon plombier

Dans cet article:

Le système de plomberie d’une maison se compose d’un système complexe de tuyaux et d’appareils qui, espérons-le, fonctionnent ensemble pour fournir de l’eau propre, une élimination sûre des déchets, et plus encore. Parce qu’un système de plomberie implique la sécurité domestique et publique, sa conception est strictement réglementée par les codes du bâtiment, et les plombiers sont réglementés, agréés et accrédités pour assurer un travail correct.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire votre propre plomberie. En fait, chez Actu immobilier.fr, vous trouverez des instructions étape par étape pour de nombreux travaux de plomberie de bricolage. Mais le savoir-faire, les compétences en plomberie et les outils appropriés sont essentiels au succès d’un projet de plomberie. Si vous n’avez pas les bons outils pour le travail ou le temps, le courage et l’expérience nécessaires pour faire correctement le travail vous-même, engagez un plombier.

Mais n’engagez pas n’importe quel plombier, engagez la droite plombier – un plombier qui fera le travail en toute sécurité, correctement et à un prix relativement abordable afin que le projet ne devienne pas une catastrophe coûteuse. Une fois que vous avez trouvé le bon plombier, gardez son numéro à portée de main – il vaudra son pesant d’or la prochaine fois que vous rencontrerez un problème de plomberie urgent dans votre maison.

Lorsque vous embauchez un plombier, votre travail consiste à trouver le bon plombier et à superviser la qualité du travail.

Voici ce que vous devez savoir :

Qu’est-ce qui fait un bon plombier ?

Un bon plombier doit avoir plusieurs choses. Lorsque vous interrogez des plombiers potentiels, déterminez s’ils possèdent les éléments suivants :

Licence. La plupart des États (44 d’entre eux) exigent que les plombiers en activité soient titulaires d’une licence. En plus d’une licence, un bon plombier doit avoir un dossier de plainte vierge. Découvrez si des plaintes officielles ont été déposées contre eux ou leur entreprise. Vous pouvez visiter le site Web du gouvernement de votre État pour voir s’il offre la possibilité de vérifier les licences actives et les plaintes, ou découvrir s’ils ont un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Angie’s List propose également un outil de vérification de licence à cette URL : https://www.angieslist.com/articles/angies-list-license-check.htm

Le Better Business Bureau est une autre source à vérifier concernant les plaintes.

Assurance. Bien que vous puissiez avoir une assurance habitation qui offre un certain niveau de protection, votre plombier devrait avoir une indemnisation des accidents du travail et au moins 500 000 $ d’assurance responsabilité civile pour vous protéger, vous et le plombier, au cas où lui, elle ou un travailleur serait blessé au travail chez vous. maison.

Les références. Demandez à un plombier potentiel des références de personnes pour lesquelles il a effectué des travaux. Appelez ensuite ces clients pour savoir s’ils étaient satisfaits du travail ou s’ils avaient des plaintes.

Garantie. Travaillez uniquement avec un plombier qui garantira son travail et les pièces pendant au moins un an.

Compétences sociales. Celui-ci est un peu délicat, mais important à considérer. Il est utile d’avoir un plombier qui peut communiquer clairement avec vous, qui est digne de confiance et qui a de bonnes habitudes de travail, comme maintenir un environnement de travail propre, protéger les sols de votre maison, se présenter à l’heure, etc.

Comment trouver un bon plombier

Vous pouvez trouver un plombier à partir de références personnelles, de services en ligne, des pages jaunes ou d’annonces dans les journaux, etc. Certaines de ces sources sont largement meilleures que d’autres.

Références personnelles. Rien ne vaut une référence personnelle lorsque vous magasinez pour un plombier. Si vous connaissez quelqu’un qui a récemment effectué des travaux de plomberie et qui était satisfait du plombier qui a effectué les travaux, demandez les coordonnées de ce plombier. Les autres personnes à qui demander sont les entrepreneurs en rénovation et les agents immobiliers.

Services de référencement en ligne. Les références en ligne sont devenues une très grande entreprise ces dernières années. Des sites tels que Home Advisor, Angie’s List, Networx et bien d’autres offrent un accès gratuit à leur réseau de plombiers, d’entrepreneurs et d’autres professionnels du service. Ces sites utilisent soit des évaluations participatives, soit des vérifications internes pour qualifier leurs professionnels répertoriés. Vous branchez votre code postal et quelques détails sur votre travail, et votre téléphone se met à sonner avec des appels de pros, dans la plupart des cas. Pour plusieurs années, Conseiller à domicile a été le service en ligne préféré de Actu immobilier.fr.

Annonces imprimées. Que ce soit dans les Pages Jaunes ou dans votre journal local, les publicités imprimées ne sont généralement pas une mesure fiable des bons plombiers ou entrepreneurs. Bien que les entreprises avec de gros budgets publicitaires puissent être de grandes entreprises, ce n’est pas toujours vrai, ou nécessairement un plus. Et les entreprises disposant de gros budgets publicitaires doivent intégrer ces coûts dans leurs offres. La plupart des gens de métier vraiment formidables n’ont pas du tout à faire de publicité – leur réputation se propage par le bouche à oreille et ils restent très occupés.

Types de plombiers

Lors de la recherche d’un plombier, vous rencontrerez deux types principaux : les entrepreneurs en plomberie qui se spécialisent dans l’installation de toute la plomberie pour un projet de construction ou de rénovation de maison, et les plombiers qui se concentrent sur la réparation des systèmes de plomberie existants.

La compétence d’un plombier est désignée par l’un des trois titres de compétences : apprenti, compagnon ou maître plombier.

Voici en quoi ces références commerciales diffèrent :

Un apprenti plombier suit une formation auprès d’une organisation d’entrepreneurs syndiqués ou non syndiqués. La formation comprend à la fois des cours en classe et des travaux pratiques rémunérés. L’apprenti est généralement le « go-for » qui travaille aux côtés d’un compagnon ou d’un maître plombier.

Plombiers compagnons avoir rempli les conditions d’apprentissage et obtenu une licence d’État de compagnon. Un compagnon plombier peut effectuer la plupart des travaux de plomberie, mais la plupart n’exploitent pas leur propre entreprise.

Un maître plombier, les plus qualifiés doivent avoir travaillé plusieurs années comme compagnons, sont généralement titulaires d’un diplôme d’associé d’une école professionnelle et doivent réussir des examens écrits et pratiques. Dans la plupart des États, les maîtres plombiers sont tenus de suivre plusieurs heures de formation continue chaque année. Les maîtres plombiers sont qualifiés pour gérer leur propre entreprise en plus de gérer tous les types de travaux de plomberie.