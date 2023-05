Les sèche-linge sont parmi les appareils les plus pratiques de la vie moderne et, lorsque l’espace et les équipements sont disponibles, un sèche-linge est le compagnon naturel d’une machine à laver automatique.

Il est difficile de faire mieux que de soulever une charge de vêtements détrempés de la laveuse, de la déposer dans une sécheuse et de la faire sécher en moins d’une heure. Pour la plupart des gens, cela bat particulièrement l’alternative – devoir compter sur une corde à linge, des pinces à linge et un temps sec et chaud (bien que ce soit un bon moyen de réduire votre consommation d’énergie si vous avez le temps et l’envie).

Comment fonctionnent les sèche-linge

Qu’elles soient à gaz ou électriques, toutes les sécheuses fonctionnent selon le même principe : l’air est chauffé puis soufflé dans un tambour rotatif rempli de vêtements humides. La mécanique est aussi simple que cela, comme illustré dans Comment fonctionne une sécheuse.

Dépannage et réparation de sèche-linge

Parce qu’une sécheuse n’est pas une machine compliquée, les réparations sont généralement simples et relèvent des compétences d’un bricoleur moyen. La plupart des dysfonctionnements sont liés à la source de chaleur, soit une veilleuse qui s’est éteinte, soit un piège à peluches ou un évent de chauffage bouché. Pour vous aider à diagnostiquer un problème avec votre sèche-linge, consultez Réparations de sèche-linge, puis parcourez les articles de la section Réparation et entretien pour trouver votre solution spécifique.

Comment installer un sèche-linge

Lorsque vous achetez une sécheuse, le revendeur peut souvent organiser l’installation pour une somme modique, mais l’installation d’une sécheuse est souvent une tâche simple pour les bricoleurs. Pour une sécheuse électrique, il vous suffit de la brancher sur la prise électrique de la sécheuse (généralement 240 volts) et de mettre l’appareil de niveau en ajustant les pieds à sa base. Pour une sécheuse à gaz, vous aurez besoin d’une prise de courant de 120 volts pour le moteur, d’un tuyau d’alimentation en gaz et d’un évent vers l’extérieur. Cela nécessitera quelques outils de base. Pour des instructions étape par étape et des photographies illustratives, voir Comment installer une sécheuse.