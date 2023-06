Sèche-linge ne culbute pas | Réparation de bricolage

Apprenez à réparer une sécheuse qui ne culbute pas avec ce guide de bricolage, en résolvant des problèmes tels que l’interrupteur de porte, le cordon d’alimentation et la prise.

Si votre sécheuse fonctionne mais ne culbute pas, cela indique qu’il y a un problème avec le moteur ou, plus probablement, avec la courroie qui relie le moteur au tambour. Pour résoudre ce problème, il faut ouvrir la sécheuse (voir Ouverture d’une sécheuse pour les réparations).

Une fois la machine ouverte, vous pouvez remplacer la courroie de la sécheuse. Vous pouvez commander une courroie de sécheuse de rechange auprès d’un magasin ou d’un site de réparation d’électroménagers.

Réparation de sèche-linge étape par étape

Si votre sécheuse ne fonctionne pas, ne bourdonne pas ou ne montre pas de signe de vieeffectuez les diagnostics suivants pour déterminer le problème :

1 Assurez-vous qu’il est branché et allumé. Si nécessaire, vérifiez l’alimentation de la prise dans laquelle il est branché à l’aide d’une lampe de travail, d’un appareil ou d’un testeur de tension.

(Sachez que la plupart des sécheuses électriques ne se branchent pas sur des prises standard de 120 volts; elles fonctionnent sur 240 volts.) Assurez-vous que la porte est complètement fermée, que la minuterie est avancée à la bonne position et que le bon cycle est sélectionné.

2 Si le réceptacle est mort, vérifiez le disjoncteur ou le fusible qui dessert ce circuit. Sachez que deux disjoncteurs ou fusibles peuvent desservir la sécheuse – le moteur fonctionnera lorsqu’un disjoncteur fonctionnera, mais l’élément chauffant nécessite les deux.

3 Débranchez le sèche-linge et vérifiez le cordon d’alimentation et le bornier auquel il se fixe sur le sèche-linge. Si nécessaire, remplacez le cordon.

4 Ouvrez la porte de la sécheuse et vérifiez l’interrupteur de la porte qui éteint la lumière intérieure, généralement située juste à l’intérieur de l’ouverture où la porte l’enfonce lorsqu’elle est fermée. Appuyez et relâchez-le ; ça devrait cliquer à chaque fois. Si ce n’est pas le cas, il est probablement cassé. Retirez le commutateur, testez-le et remplacez-le si nécessaire.

5 Est-ce un fusible thermique ? Si la sécheuse ne fonctionne toujours pas, un fusible thermique ou une autre pièce électrique ou électronique peut être défectueux.

Le fusible thermique, généralement situé dans le panneau de couverture arrière ou le collier du conduit d’aération, empêche une sécheuse de surchauffer dangereusement si quelque chose ne va pas. Cela pourrait inclure des maladies telles qu’un blocage dans l’évent de la sécheuse ou le blocage du moteur du ventilateur. Si la sécheuse commence à surchauffer, le fusible thermique saute et, selon le modèle de sécheuse, cela éteindra complètement la sécheuse ou coupera la chaleur du tambour.

Débranchez l’alimentation de la sécheuse. Retirez le panneau arrière de la sécheuse et localisez un groupe de fils dans la zone où l’air chaud est ventilé. Près de ces fils, localisez une petite pièce en plastique, probablement blanche, à laquelle sont attachés deux fils. C’est le fusible thermique.

Avant de le remplacer par un fusible correspondant, acheté dans un centre de pièces d’appareils électroménagers, vérifiez s’il y a des blocages et assurez-vous que la roue du ventilateur fonctionne correctement afin que le nouveau fusible que vous installez ne saute pas pour la même raison que le précédent. Appelez un réparateur d’appareils électroménagers si vous soupçonnez qu’une autre pièce électrique est défectueuse.

Ensuite, si vous avez besoin d'une aide professionnelle, rendez-vous sur ce site pour des listes GRATUITES de vêtements présélectionnés locaux qualifiés. séchoir avantages.





