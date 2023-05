Schémas et méthodes de charpente de maison

Schémas experts des deux grands types de construction à ossature bois pour les murs et les toits des maisons

Deux méthodes de base sont utilisées pour encadrer une maison: la construction à plate-forme et à ossature de ballon. La construction de plates-formes est beaucoup plus courante que la charpente en ballon, bien que la charpente en ballon ait été utilisée dans de nombreuses maisons à deux étages avant 1930.

Construction de plate-forme

Avec la construction à ossature plate-forme, illustrée ci-dessous, les murs reposent sur le sous-plancher. Les maisons à plusieurs étages sont construites un niveau à la fois, chaque étage fournissant une plate-forme pour la construction de la prochaine série de murs.

Encadrement de ballon

Avec la construction à cadre en ballon, illustrée ci-dessous, les montants s’étendent sur toute la hauteur du seuil de boue à la plaque supérieure, jusqu’à un maximum de 20 pieds. Cette méthode était populaire avant les années 1930 et est encore utilisée à l’occasion pour le stuc et d’autres maisons à deux étages à murs de maçonnerie, car ces structures rétrécissent et se tassent plus uniformément que les structures de plate-forme.

Mais la charpente en ballon est plus dangereuse à ériger en raison de son poids et de sa hauteur, et les longs montants droits requis sont devenus de plus en plus coûteux et difficiles à trouver.

Dispositions des montants muraux

Avec l’ossature de plate-forme et de ballon, les poteaux muraux et les solives de plafond et de plancher se produisent tous les 16 ou 24 pouces, mesurés de centre à centre. Ces dispositions standardisées entraînent le moins de découpe et de gaspillage de matériaux de sol, de plafond et de mur.

Revêtement mural

Charpente et revêtement de toit

La charpente du toit peut être assez complexe, selon la complexité de la conception du toit. Ci-dessous, la charpente d’un toit à pignon.