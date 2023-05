Sceller et calfeutrer votre fondation

Un endroit principal où l’air froid peut entrer dans la maison est l’endroit où le revêtement rencontre la fondation. Un remède rapide consiste à calfeutrer l’espace entre les deux. C’est aussi une bonne idée de remplir et de sceller toutes les zones extérieures où différents matériaux se rencontrent, comme là où le solin jouxte le béton.

Un bon choix pour cette application est un calfeutrant à base de latex qui peut bien adhérer au béton et à la maçonnerie. Il existe des mastics à base de latex imprégnés de silicone pour une résistance à l’eau, une durabilité et une adhérence accrues. Un mastic polyuréthane conçu pour le béton et la maçonnerie peut également faire l’affaire. Les deux types peuvent être peints.

Pour les fentes ou les fissures plus importantes, vous pouvez utiliser un scellant en mousse isolante à base de latex. La mousse se dilate dans la zone à sceller, offrant une barrière efficace contre les courants d’air et les parasites. Ce type de mastic peut également être peint une fois qu’il a pris. Vous pouvez acheter du mastic isolant en ligne.