Revêtements de sol en vinyle et résilients

Que vous soyez intéressé par le vinyle, le stratifié, le linoléum, le liège ou un autre type de revêtement de sol résilient, cet article vous dirigera vers des informations sur l’achat, l’installation et la réparation.

Les revêtements de sol fabriqués à partir de vinyle, de plastique stratifié, de linoléum, de liège et de matériaux similaires entrent dans la catégorie connue sous le nom de revêtement de sol résilient.

Comme le terme « résilient » l’implique, ils ont tendance à avoir une sensation quelque peu amortie sous le pied. En fait, parce qu’il est confortable, antidérapant, silencieux et plus chaud que des matériaux comme la pierre et le carrelage, le revêtement de sol résilient est l’un des matériaux de revêtement de sol les plus populaires et les plus pratiques. Avec un revêtement de sol résilient, un verre de lait tombé a une chance de survie et, dans la plupart des cas, le déversement qui en résulte est facile à nettoyer avec un chiffon humide.

De plus, par rapport aux matériaux tels que le bois dur, les carreaux et la pierre, la plupart des revêtements de sol résilients sont relativement peu coûteux et disponibles dans une gamme incroyable de motifs et de couleurs.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations impartiales pour vous aider à prendre des décisions d’achat intelligentes, ainsi que de l’aide pour l’entretien, la réparation et la pose de revêtements de sol résilients.

