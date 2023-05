Revêtement en aluminium et en acier

Des conseils d’experts sur les revêtements d’aluminium et d’acier, les avantages et les inconvénients du revêtement métallique, avec des conseils d’installation, d’entretien et d’entretien.

Le revêtement métallique est une alternative populaire au bois, au vinyle et à d’autres matériaux dans les situations où la durabilité est une priorité absolue. Les deux types de métaux utilisés dans la fabrication des parements sont l’aluminium et l’acier. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Les revêtements en aluminium et en acier sont durables, nécessitent peu d’entretien et résistent au feu. Pour le revêtement des maisons, ils sont utilisés depuis les années 1940. Ils ont considérablement gagné en popularité dans les années 1980, lorsque la qualité et l’apparence ont acquis une nouvelle sophistication avec des gaufrages et des revêtements simulant de manière réaliste le bois.

Mais les revêtements en aluminium et en acier ont aussi des caractéristiques négatives. Leur fabrication nécessite beaucoup d’énergie, les métaux ne sont pas une ressource renouvelable (bien que certains puissent être recyclés) et les produits doivent souvent être expédiés.

Pour en savoir plus sur la peinture ou la réparation d’un parement en aluminium, voir Comment peindre un parement en aluminium et Réparations d’un parement en aluminium.

Revêtement en aluminium

Les vertus du revêtement en aluminium sont qu’il ne pourrit pas, ne rouille pas et ne cloque pas et qu’il est ignifuge et imperméable aux termites. Ses inconvénients sont qu’il se bosse et se raye facilement et peut se corroder sans un entretien approprié.

Le revêtement en aluminium se présente sous forme de panneaux extrudés dans une large gamme de couleurs et de textures cuites en usine. Les styles et les dimensions sont similaires à ceux du vinyle, bien que certains panneaux de 12 x 36 pouces et 12 x 48 pouces simulent des bardeaux de cèdre. S’il est bien entretenu, le revêtement en aluminium peut durer de 40 ans jusqu’à la durée de vie de la maison.

L’entretien d’un revêtement en aluminium consiste en un peu plus que de l’arroser chaque année, de nettoyer les taches de surface avec un détergent non abrasif et de revernir périodiquement avec la peinture recommandée par le fabricant.

Parce que l’aluminium est léger et facile à manipuler, l’installation est très gérable par les bricoleurs avec des compétences et des outils de base.

Bardage en acier

Le revêtement en acier présente des avantages similaires à ceux de l’aluminium – il rejette les insectes et la pourriture et résiste au feu – mais il peut être rayé et rouiller. Il est plus solide, plus lourd et plus résistant aux bosses que l’aluminium. Une installation professionnelle est recommandée.

Les panneaux de parement en acier sont extrudés dans les mêmes types de panneaux que les parements en aluminium (et en vinyle). Le matériau reçoit une finition cuite et garantie dans une large gamme de couleurs dans des textures lisses ou imitant l’apparence du grain du bois.

L’entretien est facile : il suffit de l’arroser une fois par an. Si des rayures apparaissent, apprêtez et peignez le matériau avant que la rouille ne se développe. Avec des soins et un entretien de base, ce revêtement durera 40 ans ou plus.