Revêtement des murs extérieurs

La plupart des nouveaux murs ont besoin d’un revêtement pour les renforcer, pour servir de base de clouage pour le parement et/ou pour renforcer l’isolation. Les murs existants ne nécessitent généralement pas de revêtement, sauf si vous enlevez l’ancien revêtement et appliquez un type différent qui nécessite un revêtement. Assurez-vous de vérifier les directives du fabricant du revêtement et les codes locaux pour déterminer si un revêtement est requis. Pour obtenir de l’aide avec le revêtement de revêtement, vous voudrez peut-être obtenir des devis d’entrepreneurs locaux en revêtement.

Il existe deux types de revêtement : structurel et non structurel.

Revêtement structurel

Ce type fait partie intégrante de la charpente de la maison. Il relie les poteaux muraux, contribuant à la résistance au cisaillement et à la rigidité et formant une base de clouage solide pour les matériaux de revêtement. La plupart des revêtements structuraux n’ajoutent pas beaucoup de valeur d’isolation.

Les revêtements structurels courants comprennent le contreplaqué, les panneaux à copeaux orientés (OSB), les panneaux de copeaux et les panneaux de gypse extérieurs.

Lorsque vous choisissez des panneaux de contreplaqué, d’OSB ou de panneaux de particules, assurez-vous qu’ils sont classés comme revêtement mural et choisissez une épaisseur appropriée. Bien que vous puissiez utiliser des panneaux aussi fins que 5/16 de pouce pour certaines applications, il est généralement judicieux de dépenser un peu plus pour des panneaux plus robustes de 1/2 pouce. La taille de panneau la plus courante est de 4 pieds sur 8 pieds, mais vous pouvez également obtenir certains produits en feuilles de 4 pieds sur 9 et 4 pieds sur 10 pieds.

À l’aide de clous galvanisés 6d (2 pouces), fixez les panneaux (généralement horizontalement) aux montants du mur, en espaçant les clous de 6 pouces le long des bords des panneaux et de 12 pouces au milieu du panneau (ou comme spécifié par vos codes de construction locaux). Laissez un espace de dilatation de 1/16 de pouce entre les extrémités des panneaux et de 1/8 de pouce entre les bords des panneaux.

Revêtement non structurel

Ce type de revêtement n’augmente pas de manière significative la résistance d’un mur, mais peut augmenter considérablement sa valeur isolante. Les panneaux de mousse rigide et de fibres de cellulose peuvent être fixés directement aux poteaux muraux ou aux murs de maçonnerie, sous ou sur le revêtement structurel (selon les exigences de clouage) ou, dans certains cas, sur le revêtement existant avant de le remettre en place.

Les deux types les plus courants de matériaux de revêtement en panneaux de mousse sont le polystyrène extrudé ou le polyisocyanurate. Le polyisocyanurate a des valeurs d’isolation (R) plus élevées par pouce – jusqu’à R-8,7 par pouce – que le polystyrène.

Les épaisseurs des panneaux de mousse vont de 3/8 pouces à 4 1/4 pouces. Pour recouvrir un revêtement existant, des épaisseurs de 1/2 pouce et 3/4 pouce sont couramment utilisées. Les panneaux standard mesurent 2 par 8, 4 par 8 et 4 par 9 pieds, bien que certains puissent être achetés dans des panneaux pliés en éventail pouvant atteindre 50 pieds de long.

Le type de panneaux à choisir et le côté à orienter vers l’extérieur dépendent de la composition de vos murs et du revêtement que vous appliquez. Utilisez des panneaux avec des revêtements réfléchissants en aluminium ou mats sous la brique, le stuc et certains revêtements en bois. Les panneaux sans feuille d’aluminium sont généralement recommandés sous les revêtements en aluminium, en vinyle et à base de bois.

La plupart des panneaux de mousse et de cellulose sont extrêmement légers et peuvent être coupés avec un couteau utilitaire. Clouez les panneaux aux poteaux muraux avec des clous galvanisés à grosse tête suffisamment longs pour pénétrer les poteaux d’au moins 1 pouce. Espacez les clous selon les instructions du fabricant. (Parce que ces panneaux ne sont pas structuraux, un espacement de 12 pouces est généralement suffisant.) Enfoncez les clous à ras, en faisant attention de ne pas écraser les panneaux avec votre dernier coup de marteau.

Les codes de prévention des incendies et les considérations de sécurité peuvent affecter la façon dont les panneaux non structuraux sont appliqués en raison de leur combustibilité. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant à cet égard.