Resurfaçage ou finition d’armoires pour des armoires rentables

Si vous souhaitez mettre à jour et améliorer l’apparence de votre cuisine sans les coûts élevés associés à l’achat et à l’installation de nouvelles armoires, le resurfaçage ou la finition des armoires sont des approches décidément plus simples et moins coûteuses.

Finition d’armoire consiste à enlever les portes d’armoires et les façades de tiroirs existantes, à poncer ou à décaper l’ancienne finition et à appliquer une nouvelle peinture ou teinture sur les portes, les façades de tiroirs et les armoires.

Resurfaçage d’armoire (ou resurfaçage) consiste à remplacer les anciennes portes et façades de tiroirs par de nouvelles portes et façades de tiroirs. Les armoires sont ensuite plaquées et teintées, ou peintes, pour correspondre aux nouveaux composants.

Dans les deux cas, les armoires existantes restent intactes. Par conséquent, la finition ou le resurfaçage des armoires est plus abordable, plus rapide et moins perturbateur que le remplacement des armoires.

Évaluation de la cuisine

Avant de décider de remettre en état ou de refaire les armoires, assurez-vous que vos armoires conviennent à l’une ou l’autre de ces options de mise à niveau. Voici une liste de contrôle rapide pour déterminer si vos armoires sont un bon candidat pour la finition ou le resurfaçage.

Pour la finition, tous les composants doivent être en bon état, y compris les portes, les faces des tiroirs et les armoires. Pour le refacing, ce n’est pas grave si les portes et les faces des tiroirs sont endommagées ou obsolètes car elles seront remplacées.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, les armoires et les boîtes à tiroirs resteront lors de la finition ou du resurfaçage, elles doivent donc être en bon état et en bon état de fonctionnement. Utilisez cette liste de contrôle pour déterminer si vos armoires sont de bons candidats pour la finition ou le resurfaçage.

Inspectez l’intérieur de chaque armoire à la recherche de signes de dommages structurels, tels que des panneaux latéraux fissurés ou des joints desserrés. Piquez à l’intérieur de l’armoire avec un poinçon ou un canif. Si vous découvrez des zones molles et spongieuses, cela pourrait être une indication de pourriture du bois ou de dégâts des eaux.

Assurez-vous que les armoires supérieures sont solidement fixées aux murs et entre elles.

Vérifiez également que les armoires du bas ne sont pas endommagées par l’eau, en particulier sous l’évier. Le fond des armoires doit être ferme et plat, sans s’affaisser ni se déloger.

Les cadres de façade, le cas échéant, doivent être solidement fixés aux armoires, et leurs bords et coins doivent être lisses et plats. Les petites fissures et les trous peuvent être remplis avec du mastic à bois, mais les cadres de façade qui sont divisés en deux doivent être remplacés.

Assurez-vous que toutes les étagères fixes sont solidement fixées et qu’elles ne sont pas fissurées, desserrées ou déformées.

Vérifiez chaque tiroir pour vous assurer qu’il roule en douceur, s’ouvre complètement et se ferme complètement. Retirez les tiroirs des armoires et inspectez l’intégrité structurelle de chacun. Les joints d’angle doivent être serrés et solides. Les fonds des tiroirs doivent être fixés à l’intérieur de la boîte à tiroirs et ne pas être fissurés ou trop affaissés.

Les coulisses des tiroirs, qu’elles soient en métal ou en bois, doivent être solidement fixées et en bon état. Vérifiez les glissières pour les attaches desserrées ou manquantes et les pièces endommagées ou usées.

Une fois que vous avez évalué vos armoires et déterminé qu’elles sont en bon état, vous pouvez envisager ces deux options de mise à jour des armoires.

Finition d’armoire

Le temps et les efforts nécessaires pour remettre à neuf les armoires de cuisine sont souvent déterminés par deux facteurs clés : si la nouvelle finition sera teintée ou peinte et la complexité de la conception des portes.

La teinture nécessite plus de travail de préparation que la peinture, surtout si vous changez la couleur de la teinture. Le style de porte est important, car les portes de style colonial à panneaux surélevés avec des rails supérieurs arqués prennent plus de temps à remettre en état que les simples portes de style Shaker à panneau plat.

Pour teindre les armoires :

Retirer les portes de l’armoire et dévissez les façades des tiroirs des boîtes à tiroirs. Si les faces du tiroir font partie intégrante de la boîte à tiroirs, retirez le tiroir entier de l’armoire. Retirez tout le matériel, y compris les boutons, les poignées et les charnières. Nettoyer les portes, les faces des tiroirs et les armoires avec une solution composée d’une partie de phosphate trisodique (TSP) et de quatre parties d’eau. Versez la solution dans un brumisateur de jardinière et vaporisez-la sur les surfaces. Frottez avec une éponge à récurer, puis essuyez les surfaces. Déterminez combien de l’ancienne finition que vous devez supprimer. Si vous repeignez les armoires, vous devez poncer les portes, les faces des tiroirs et les armoires jusqu’au bois nu. (Pour les armoires, il vous suffit de poncer les cadres de façade et les panneaux d’extrémité exposés.) Commencez avec du papier de verre grain 100 puis poncez à nouveau avec du papier de verre de grain 120 et 150 de plus en plus fin. Les meilleurs outils de ponçage sont une ponceuse de finition orbitale, une ponceuse à orbite aléatoire, un bloc de ponçage manuel et une éponge de ponçage, qui s’adapte aux bords arrondis et autres formes irrégulières. Une ponceuse de contour ou de détail électrique, qui a des patins interchangeables, peut également s’avérer utile, mais n’est pas nécessaire. Vous pouvez également utiliser un décapant chimique pour enlever l’ancienne finition, mais le ponçage est moins toxique. Si vous utilisez un décapant chimique, assurez-vous de porter des gants, des bottes de travail, des manches longues et des lunettes de protection. Une fois le bois poncé, frotter ou brosser la tache. Laissez-le pénétrer dans le bois pendant environ 10 minutes, puis, et c’est important, essuyez l’excès de tache avec un chiffon en coton propre. Si la couleur est trop claire, appliquez immédiatement une deuxième couche, mais n’oubliez pas d’essuyer tout excédent. Répétez jusqu’à ce que vous obteniez l’obscurité souhaitée. Laissez la tache sécher pendant la nuit. Une fois la tache sèche, utiliser un pinceau mousse pour appliquer une couche de vernis polyuréthane satiné. Laissez sécher la première couche, puis poncez légèrement avec du papier de verre grain 220, essuyez la poussière de ponçage et appliquez une deuxième couche de vernis. Réinstaller les charnières et raccrochez les portes aux armoires. Vous pouvez également réinstaller les anciens boutons et poignées, mais pour un look frais et mis à jour, envisagez de les remplacer par du nouveau matériel.

Pour peindre les armoires :

Retirer tout le matériel et dévissez les portes et les façades des tiroirs. Frottez toutes les surfaces avec la solution diluée de TSP, comme mentionné ci-dessus. Poncez les portes, les façades des tiroirs, les cadres de façade et les panneaux d’extrémité des armoires. Cependant, pour la peinture, vous n’avez pas besoin de poncer jusqu’au bois nu. Dans la plupart des cas, il vous suffit de poncer la peinture sale et écaillée. Si vous poncez jusqu’au bois nu dans certaines zones, c’est très bien. Assurez-vous simplement de « plumer » la peinture autour de l’endroit nu pour créer une transition en douceur avec la surface peinte environnante. Essuyez les poussières de ponçaget avec un chiffon collant ou un chiffon humide, puis appliquez un apprêt/scellant de haute qualité. Laissez sécher l’apprêt. Badigeonner ou vaporiser sur une couche de peinture semi-brillante au latex 100 % acrylique. Attendez la peinture pour sécher complètement, puis poncez légèrement avec du papier de verre grain 220, essuyez la poussière de ponçage et appliquez une deuxième couche de peinture.

Alors que les bricoleurs expérimentés peuvent aimer s’attaquer à leur propre projet de finition d’armoires, d’autres peuvent avoir besoin d’aide. La plupart des magasins de rénovation domiciliaire offrent des services professionnels de finition d’armoires, qui comprennent une consultation gratuite à domicile et un devis écrit.

Resurfaçage d’armoire

Comme mentionné précédemment, le refacing d’armoires consiste à installer toutes les nouvelles portes et façades de tiroirs. Voici comment commencer :

Aller faire les courses. Si vous envisagez d’installer vous-même les nouveaux composants, vous pouvez les acheter auprès d’un ébéniste local ou d’un détaillant en ligne. Pour une aide professionnelle à la conception et à l’installation, visitez la salle d’exposition de cuisine de votre magasin de rénovation domiciliaire local. Les nouvelles portes d’armoires et faces de tiroirs sont disponibles dans des dizaines de tailles, de styles, de couleurs et de bois dans les finitions de teinture et de peinture. Notez la taille et le nombre de chaque façade de porte et de tiroir et sélectionnez le style, la couleur et la finition que vous souhaitez. Les articles sont généralement expédiés sous 2 à 3 semaines. Si vous choisissez une finition teintée, les cadres de façade d’armoire existants et les panneaux d’extrémité exposés seront recouverts de placage de bois, puis teints pour correspondre aux nouvelles portes et faces de tiroir. Si vous installez des portes et des tiroirs peints, les cadres de façade et les panneaux d’extrémité seront peints en conséquence. Assurez-vous de nettoyer et de poncer les surfaces avant le placage ou la peinture. Pour accrocher les nouvelles portes, commencez par visser chaque plaque de montage de charnière à l’intérieur de l’armoire. Visser les charnières dans les trous pré-percés à l’arrière de la porte. Tiens la porte à l’armoire et alignez les charnières de la porte avec les plaques de montage. Fixez chaque charnière avec les vis fournies. Ajustez les charnières de manière à ce que la porte soit d’aplomb et de niveau avec un espace régulier tout autour. Notez que les forfaits de resurfaçage des armoires incluent généralement de nouvelles charnières de porte, mais pas les poignées de porte et les poignées de tiroir, que vous devrez acheter séparément. Fixez les façades des tiroirs en vissant des vis à travers l’intérieur de la boîte à tiroirs. Assurez-vous que les vis ne sont pas trop longues ou elles vont percer la nouvelle face du tiroir.

Pour une cuisine de taille moyenne, la finition professionnelle des armoires coûtera entre 2 000 $ et 4 000 $. Si vous décidez de remettre à neuf les armoires vous-même, vous dépenserez environ 200 $ en matériaux, plus le coût des outils nécessaires et le temps passé à travailler sur le projet.

Le resurfaçage professionnel des armoires pour une cuisine de taille moyenne coûte généralement entre 8 000 $ et 12 000 $, bien que les prix fluctuent en fonction du style de porte et des essences de bois. Bien que la finition ou le resurfaçage des armoires ne soit pas bon marché, il est important de se rappeler qu’une rénovation totale de la cuisine avec de toutes nouvelles armoires peut coûter entre 20 000 $ et 40 000 $.

La finition des armoires est une bonne option abordable si vous souhaitez rafraîchir et moderniser votre cuisine. Si vous souhaitez transformer complètement l’apparence de votre cuisine, le resurfaçage des armoires est le meilleur choix.

A propos de l’auteur