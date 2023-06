reprise après sinistre

Si vous recherchez des êtres chers à la suite d’un ouragan, visitez le site Web Safe and Well de la Croix-Rouge américaine. Vous pouvez y publier des noms et consulter les listes de ceux déjà publiés. Il est mis à jour en permanence.

Retrouver des êtres chers

Obtenir de l’aide

Inscrivez-vous pour obtenir de l’aide en appelant le 1-800-621-FEMA (3362) ou en ligne sur www.fema.gov.

La plupart des Disaster Recovery Centers (DRC) sont ouverts de 9h à 19h sept jours sur sept :

Éviter la maladie et la maladie

Si vous vous trouvez dans une zone touchée, il est essentiel de protéger votre santé et votre sécurité. Les Centers for Disease Control and Prevention ont de nombreuses recommandations importantes concernant la manipulation des aliments, la désinfection de l’eau, la prévention des intoxications au monoxyde de carbone, la prévention des inondations et des moustiques, et bien plus encore.

Dons et bénévoles

Si vous souhaitez aider en fournissant des biens et des services, appelez la hotline ouragan au 1-800-440-6728.

Le besoin critique actuel est de dons monétaires pour aider les organisations au travail fournissant des secours dans les zones touchées. Il s’agit notamment de la Croix-Rouge américaine, de l’Armée du Salut et d’autres. Les dons peuvent également être effectués directement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge américaine.

Sécurité avec la nourriture et l’eau

À la suite d’un ouragan, les directives suivantes des Centers for Disease Control and Prevention sont d’une importance cruciale pour les habitants des zones touchées.

Nourriture

Identifiez et jetez les aliments qui pourraient ne pas être salubres, notamment :

* Aliments qui peuvent avoir été en contact avec des inondations ou des eaux pluviales.

* Aliments en conserve bombés, ouverts ou endommagés.

* Nourriture qui a une odeur, une couleur ou une texture inhabituelle.

* Aliments périssables (y compris la viande, la volaille, le poisson, les œufs et les restes) qui ont été au-dessus de 40 degrés F.

* Les aliments décongelés contenant des cristaux de glace ou à 40 °F ou moins peuvent être recongelés ou cuits. Si les canettes sont entrées en contact avec des eaux de crue ou des eaux pluviales, retirez les étiquettes, lavez les canettes et trempez-les dans une solution de 1 tasse d’eau de javel dans 5 gallons d’eau. Ré-étiquetez les boîtes avec un marqueur.

Conservez les aliments en toute sécurité. Lorsque le courant est coupé, gardez les portes du réfrigérateur et du congélateur fermées autant que possible. Ajoutez de la glace en bloc ou de la neige carbonique à votre réfrigérateur si l’électricité doit être coupée pendant plus de 48 heures. Portez des gants épais lorsque vous manipulez de la glace.

Eau

Écoutez et suivez les annonces publiques. Les autorités locales vous diront si l’eau du robinet est bonne à boire ou à utiliser pour cuisiner ou se laver. Si l’eau n’est pas sûre à utiliser, suivez les instructions locales pour utiliser de l’eau en bouteille ou pour faire bouillir ou désinfecter l’eau pour la cuisine, le nettoyage ou le bain.

Pour faire bouillir ou désinfecter correctement l’eau, maintenez l’eau à gros bouillons pendant une minute pour tuer toutes les bactéries. Si vous ne pouvez pas faire bouillir l’eau, ajoutez 1/8 de cuillère à café (environ 0,75 ml) d’eau de javel domestique liquide non parfumée récemment achetée par gallon d’eau. Remuez bien l’eau et laissez-la reposer pendant 30 minutes avant de l’utiliser. Vous pouvez également utiliser des comprimés purificateurs d’eau au lieu de l’eau bouillante ou de l’eau de Javel.

Pour les nourrissons, n’utilisez que du lait maternisé en conserve pré-préparé. Ne pas utiliser de préparations en poudre préparées avec de l’eau traitée. Nettoyez les jouets pour enfants qui sont entrés en contact avec les eaux de crue, en utilisant une solution de 1 tasse d’eau de Javel dans 5 gallons d’eau, et laissez sécher à l’air.