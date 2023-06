Réparer ou remplacer des comptoirs en stratifié

Le stratifié en plastique est populaire pour les comptoirs car il offre une surface imperméable et sans joint. Cependant, il peut s’écailler ou se casser si quelque chose le frappe assez fort, il peut se décoller de son substrat ou de sa base, et il fondra ou brûlera si vous mettez quelque chose de très chaud dessus. La réparation du stratifié est délicate, principalement parce qu’il est difficile d’obtenir une véritable correspondance avec la réparation.

Réparer les éclats ou les brûlures dans le stratifié

Vous pouvez remplir de petits éclats avec de la colle époxy, mais les chances de faire correspondre une couleur ou un motif de stratifié sont minces, voire nulles.

De légères brûlures de surface peuvent parfois être éliminées avec un nettoyant abrasif doux. Les brûlures plus profondes ne peuvent généralement pas être enlevées car elles carbonisent le stratifié mince tout au long. Votre seule autre option, et c’est loin d’être satisfaisante, est d’essayer de couper les dégâts et de combler le vide avec de l’époxy.

Réparation Peeling Stratifié

Si une surface stratifiée commence à se décoller ou à se soulever sur un bord, cela signifie que la colle ou le substrat en dessous a échoué.

Si le substrat est en mauvais état (humide ou pourri, par exemple), vous ne réussirez pas à recoller le stratifié en place. Si le support est sain, vous pouvez généralement recoller le stratifié à l’aide de colle contact.

Peignez à la fois le dessous du stratifié et le substrat avec une fine couche de colle de contact, puis laissez les deux sécher jusqu’à ce qu’ils soient collants avant d’assembler les pièces (suivez les instructions du fabricant de la colle de contact pour l’application et le temps de préparation).

Il est essentiel de faire pénétrer la colle de contact jusqu’au joint où le stratifié rencontre le substrat et de les lier de manière à ce qu’aucun vide d’air ne soit emprisonné entre les deux matériaux. Le ciment de contact est une colle forte et agressive – une fois que les pièces cimentées se touchent, vous ne pourrez plus les séparer pour les réaligner, alors travaillez avec précaution.

Une fois les pièces assemblées, placez un poids dessus jusqu’à ce que la colle sèche.

Remplacer un comptoir en stratifié

Comme le stratifié est un matériau difficile à réparer, il est souvent préférable de simplement le remplacer. Si vos comptoirs sont de type carré et qu’ils sont sains, il est possible d’appliquer un nouveau stratifié sur le dessus.

S’ils sont de type arrondi (post-formé) ou si le stratifié n’est pas solide, vous devrez remplacer entièrement le comptoir. Ce n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît – la plupart des compteurs ne sont fixés qu’avec quelques vis par le bas, et parfois ils ne sont pas du tout fixés. Une fois que vous avez retiré les vis (et l’évier), la plupart des comptoirs en stratifié se détachent en un seul morceau.

Les fabricants peuvent fabriquer n’importe quelle taille et forme de comptoir à vos dimensions. Les frais sont généralement facturés au pied. Les tailles de stock peuvent être trouvées dans la plupart des centres d’accueil.