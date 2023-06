Réparer les bosses et les bosses de la porte

Il s’agit d’un tutoriel de bricolage utile pour réparer les bosses et les bosses dans les portes, qui comprend des conseils de réparation sur les portes en bois, en fibre de verre et en acier endommagées.

Les bosses, bosses et autres dommages aux portes peuvent généralement être réparés avec assez de succès. Les méthodes à utiliser dépendent du matériau de surface de la porte. Voici les méthodes :

Réparer une porte en bois endommagée

Il existe de nombreuses méthodes pour réparer ou restaurer les boiseries, et elles fonctionnent tout aussi bien sur les portes en bois.

Vous pouvez poncer les petites rayures, remplir les gouges avec du mastic à bois. Les zones de pourriture et les dommages plus profonds sont très courants et un peu plus compliqués à gérer. Pour faire face à ce problème, achetez un paquet de mastic à bois époxy, qui contient deux tubes de matériau destinés à être mélangés immédiatement avant l’application. Voici comment remplir une zone endommagée :

1 En tenant à la main un vieux ciseau à bois, nettoyez tout le bois lâche et endommagé. Ensuite, brossez ou soufflez la zone.

2 Sur une surface jetable, mélangez des parties égales des deux tubes, à l’aide d’un bâton ou d’un outil plat jetable (comme un morceau de bâtonnet de peinture).

3 Emballez l’époxy à l’intérieur du trou, en le forçant dans tous les coins et recoins. Lissez la surface juste en dessous du plan de la surface de la porte. Ensuite, laissez-le se mettre en place complètement, selon les instructions de l’étiquette.

4 Appliquer le composé de rebouchage de vinyle extérieur à l’aide d’un couteau à mastic. Finissez-le de manière à ce qu’il soit lisse et plat avec la surface de la porte. Laissez sécher.

5 Utilisez du papier de verre fin pour poncer la zone. Ensuite, apprêtez avec un apprêt extérieur, laissez sécher l’apprêt et peignez pour correspondre.

Si des zones importantes sont endommagées ou pourries, remplacez-les en coupant la zone endommagée et en collant une nouvelle pièce assortie. Pour un panneau de porte de style colonial fissuré ou fendu, vous pourrez peut-être le recoller sans le retirer du reste de la porte.

Si vous devez retirer un panneau ou le remplacer complètement, essayez de dégager les moulures qui l’entourent et maintenez-le en place. Sur certaines portes à panneaux, les moulures sont enfoncées et ne peuvent pas être retirées. Dans ce cas, une option consiste à découper soigneusement ces moulures intégrales. Après avoir réparé le panneau, achetez de nouvelles moulures assorties au reste de la garniture de la porte.

Réparer une porte en fibre de verre

Pour réparer une porte d’entrée en fibre de verre qui a une bosse ou un creux, achetez un kit de réparation de carrosserie Corvette dans un magasin de pièces automobiles et suivez les instructions sur l’étiquette pour préparer et appliquer le mastic de sorte qu’il soit à plat avec la surface.

Une fois la réparation terminée, apprêtez la pièce avec un apprêt au latex 100 % acrylique, puis peignez toute la porte avec de la peinture au latex 100 % acrylique.

Réparer une porte en acier bosselée

Pour réparer une bosse sur une porte en acier, achetez du mastic pour carrosserie dans un magasin de pièces automobiles et suivez les instructions sur l’étiquette. Avec la plupart des types, vous poncez la zone bosselée jusqu’à ce que vous atteigniez le métal nu, puis appliquez le mastic en couches minces pour construire le patch. Lorsque le mastic affleure la surface de la porte, poncez-le pour le rendre lisse. Apprêtez la pièce avec un apprêt au latex 100 % acrylique, puis peignez toute la porte avec de la peinture au latex 100 % acrylique.