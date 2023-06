Réparations et dépannage de sèche-linge

Gagnez du temps et de l’argent en effectuant vos propres réparations de sèche-linge en suivant ces instructions d’experts pour le dépannage et les techniques de réparation de base.

Bien que l’idée de réparer un sèche-linge puisse sembler intimidante, la vérité est que certains types de réparations de sèche-linge sont étonnamment faciles. Les réparations typiques peuvent être effectuées sans ouvrir la sécheuse, et même celles qui vous obligent à démonter le corps de l’appareil sont gérables une fois que vous savez comment.

Les problèmes de sécheuse surviennent généralement parce que la source de chaleur ne chauffe pas correctement ou que le moteur ne fait pas tourner le tambour. Pour les techniques de réparation, faites attention aux symptômes spécifiques. Cela fait une grande différence, par exemple, que la sécheuse ne chauffe pas du tout ou chauffe mal. Là encore, s’il ne tourne pas du tout, le problème est différent que si le moteur tourne mais que le tambour ne tourne pas.

Réparations de sèche-linge par symptôme

Pour obtenir des instructions spécifiques sur la marche à suivre, sélectionnez un ou plusieurs des symptômes suivants :

Le tambour de la sécheuse tourne mais ne chauffe pas correctement

Le sèche-linge n’avance pas correctement (généralement un problème de minuterie)

La sécheuse semble fonctionner mais ne culbute pas

La sécheuse fait du bruit ou endommage les vêtements

La sécheuse s’arrête et démarre

Sécurité, entretien et réparation des sèche-linge

Soyez conscient des mesures de sécurité de base lorsque vous travaillez sur une sécheuse. Débranchez toujours une sécheuse à gaz ou électrique de l’alimentation électrique. Si vous travaillez sur une sécheuse à gaz, fermez également le gaz au robinet d’arrêt de l’appareil.

Comme pour la plupart des appareils électroménagers, l’entretien fera ronronner votre sécheuse. Nettoyez le filtre à charpie après chaque brassée et, si les temps de séchage semblent s’allonger de plus en plus, faites appel à un service de nettoyage des évents de sécheuse.

Si vous sentez une odeur de gaz naturel près de votre sécheuse à gaz, n’allumez pas d’allumettes ou de briquet et n’actionnez pas d’interrupteurs électriques ou tout ce qui pourrait provoquer des étincelles, ce qui pourrait déclencher une explosion. Au lieu de cela, fermez immédiatement la vanne de gaz qui dessert la sécheuse.

Si l’odeur est légère, aérez la pièce, attendez que l’air soit clair et rallumez la veilleuse. Si l’odeur de gaz naturel est forte, faites sortir tout le monde en laissant les portes ouvertes pour ventiler la pièce. Fermez la vanne d’alimentation en gaz, située près du compteur de gaz sur le tuyau d’arrivée de gaz, en tournant la vanne d’un quart de tour avec une clé à molette de sorte que la tige oblongue de la vanne soit à angle droit avec les tuyaux d’arrivée. Appelez ensuite votre compagnie de gaz (ou les pompiers) à partir d’un téléphone distant.

