Réparations domiciliaires que vous pouvez faire lorsque vous êtes coincé à la maison

Nous couvrons ici un certain nombre de réparations domestiques courantes qui peuvent être effectuées avec peu ou pas d’expérience en bricolage. Comprend les réparations d’appareils électroménagers, de CVC et de plomberie.

Avoir votre famille accroupie à la maison avec une ordonnance de « refuge sur place » peut mettre à rude épreuve le fonctionnement normal de votre maison. Lorsque plus de personnes que la normale sont à la maison, la maison va être plus utilisée et plus usée.

En raison d’une utilisation accrue, certains appareils ou systèmes importants peuvent tomber en panne. S’ils le font, vous pourriez vous retrouver dans une impasse : comment les réparer sans faire venir des réparateurs chez vous et risquer de vous exposer au virus ?

La réponse est : vous faites vos propres réparations.

Avec un peu de conseils, vous pourrez peut-être effectuer de nombreuses réparations domestiques simples sans faire appel à un professionnel. Ce faisant, non seulement vous éviterez de briser la bulle d’isolement de votre maison, mais vous pourrez également économiser de l’argent et vous occuper de tout sans attendre la disponibilité d’un professionnel.

Faire ses propres réparations est aussi une bonne thérapie. Vous pouvez vous débarrasser de la fièvre de la cabine ou des soucis persistants tout en vous concentrant sur les tâches à accomplir. L’action positive est un excellent antidote au sentiment de blocage. Et vous pouvez acquérir un sentiment d’accomplissement.

Cet article vous orientera vers les conseils dont vous avez besoin pour effectuer vous-même certaines de vos réparations. Tout au long de cet article, vous trouverez des liens vers des informations complètes sur le bricolage et des instructions pour les différentes réparations discutées.

Pour réaliser la plupart de ces projets, vous n’aurez pas à vous rendre au centre de rénovation domiciliaire. Vous pouvez acheter les fournitures et les pièces de rechange dont vous avez besoin en ligne et les faire livrer à votre domicile. Et si vous avez besoin de quelques outils, vous pouvez également les acheter, avec l’argent que vous économisez.

Passons en revue plusieurs enjeux importants qui pourraient survenir durant cette crise sanitaire.

Réparations d’électroménagers

Lorsque plus de personnes sont à la maison, les appareils sont plus utilisés. Les machines à laver tournent, les sèche-linge culbutent et les poubelles broient plus que la normale. Avec cette utilisation supplémentaire, ils peuvent être plus susceptibles de tomber en panne.

Une panne peut ne pas être un gros problème s’il s’agit de l’élimination des ordures. Mais le réfrigérateur est une autre histoire. La dernière chose dont vous avez besoin est de faire face aux files d’attente des supermarchés pour remplacer les aliments avariés.

Et en parlant de supermarchés, compter sur la disponibilité d’eau en bouteille peut être aléatoire. En installant un filtre à eau de haute qualité, vous pouvez totalement éliminer le besoin d’acheter de l’eau en bouteille.

Voici une liste d’articles qui vous aideront à gérer des projets d’électroménagers :

Réfrigérateur: Réfrigérateur ne fonctionne pas | Dépannage et réparation de réfrigérateur

Filtre à eau: Comment installer un filtre à eau

Machine à laver: Dépannage et réparation de lave-linge

Sèche-linge : Réparations et dépannage de sèche-linge

Élimination des déchets : Comment réparer une poubelle – Le guide ultime

Cuisinière & Four : Réparations de cuisinières et de fours

Chauffage et refroidissement

Des températures ambiantes confortables sont très importantes pour garder la famille en bonne santé. Les systèmes de confort de votre maison (chauffage, climatisation et contrôle de l’humidité) sont plus importants que jamais.

Ces articles vous aideront à vous assurer que votre fournaise, votre pompe à chaleur et votre climatisation continuent de fonctionner.

Fourneau: fournaise ne fonctionne pas | Dépannage et réparations de fours de bricolage

Pompe à chaleur: Dépannage et réparation de pompe à chaleur

Climatisation centrale : AC ne fonctionne pas | Réparation et dépannage de la climatisation centrale

Réparations de plomberie

Plus de personnes à la maison augmentent également l’utilisation des toilettes, des douches, des baignoires, des robinets, etc. Cela peut augmenter la pression sur le maintien de l’eau chaude et la propreté des égouts. Ces articles vous aideront :

Chauffe-eau: Pas d’eau chaude — Réparation et dépannage de chauffe-eau

Toilettes: Comment réparer une toilette

Robinets : Comment réparer les robinets et les robinets

Baignoire: Réparations de baignoire

Vidanges : Comment déboucher une toilette, un évier ou un drain

Si vous avez besoin d’un pro

Si vous n’avez pas la capacité de gérer vous-même les réparations, ne désespérez pas. Vous pouvez obtenir des offres gratuites de réparateurs près de chez vous en utilisant notre partenaire de service, HomeAdvisor. Discutez des réparations dont vous avez besoin et exprimez toute préoccupation concernant la présence d’un réparateur dans la maison.