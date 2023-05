Réparations domiciliaires à l’automne

Ne montez pas sur un toit raide, mouillé ou verglacé. Au lieu de cela, envisagez de vérifier la surface à partir d’une échelle ou, si vous ne pouvez pas monter sur une échelle en toute sécurité, utilisez une paire de jumelles pour rechercher des bardeaux cassés ou manquants. Du haut d’une échelle, vous pouvez vérifier les gouttières le long d’un toit typique en bardeaux d’asphalte pour détecter les granules fins ressemblant à du gravier qui s’écoulent de la surface du toit. Une accumulation de ceux-ci signifie généralement que la surface s’use et que le temps de remplacement est proche. Si la situation est grave, appelez un couvreur.

.

Vérifiez les gouttières

Pendant que vous êtes sur l’échelle, regardez dans les gouttières. S’ils sont obstrués par des feuilles et des débris, appelez un spécialiste des gouttières ou nettoyez les gouttières vous-même. Les gouttières empêchent les inondations du sous-sol et des fondations et les dommages causés par l’eau au revêtement, aux fenêtres et aux portes. Lorsqu’ils sont obstrués par des feuilles et des débris, ils se remplissent d’eau de pluie et débordent. Pour aggraver les choses, le poids supplémentaire de l’eau peut les détacher de l’avant-toit. Voir Nettoyage et entretien des gouttières.

Inspecter le revêtement

Si une inspection minutieuse de la peinture révèle des problèmes tels que des cloques, un pelage, un alligator ou un farinage, retouchez-les (si les zones sont petites) ou appelez un entrepreneur en peinture.

Vérifiez le coupe-froid

Vérifiez également si les fenêtres et les portes sont bien scellées avec des coupe-froid. Les coupe-froid préviendront les courants d’air et les pertes de chaleur hivernales. Si le coupe-froid est endommagé, il est généralement plus facile et plus efficace de le remplacer entièrement plutôt que d’essayer de le réparer. Voir Options de coupe-froid pour les fenêtres et/ou les portes.

Entretien du système de chauffage

Ramoner la cheminée

Ajuster les contre-portes