Réparations de moustiquaires et contre-portes

Comment réparer un ferme-porte de tempête

Les problèmes avec les moustiquaires et les contre-portes sont généralement liés à la moustiquaire ou au ferme-porte pneumatique qui facilite la fermeture de la porte, mais quelques autres problèmes peuvent également survenir avec eux. Les contre-portes et les portes moustiquaires développent parfois des cadres déformés ou endommagés. Pour éviter les problèmes causés par une force excessive, maintenez les charnières huilées et vérifiez que les loquets se connectent correctement.

Si vous avez le type de contre-porte et moustiquaire qui a des panneaux de verre et de moustiquaire interchangeables, vérifiez les panneaux avant de les installer chaque saison. Serrez les clips qui maintiennent les écrans ou le verre en place et remplacez les panneaux manquants ou cassés par des types identiques.

Pour plus d’informations sur la façon de réparer les petits trous dans le tissu de la porte moustiquaire, voir Comment réparer ou remplacer les moustiquaires. Si les trous sont grands, vous voudrez peut-être remplacer l’ensemble de l’écran.

Lorsque vous entreposez des portes moustiquaires ou des contre-portes ou des panneaux interchangeables, enveloppez-les bien dans une feuille de plastique pour les protéger de la détérioration et des dommages causés par l’humidité.

Comment réparer un ferme-porte de tempête

Lorsqu’une contre-porte est ouverte par une rafale de vent, le piston du ferme-porte peut se plier ou le ferme-porte peut être complètement arraché du montant. Gardez les ferme-portes ajustés et fonctionnent en douceur pour éviter que la moustiquaire ou la contre-porte ne claque d’avant en arrière. Pour régler la vitesse de fermeture d’un ferme-porte pneumatique, tournez la vis de réglage dans le capuchon d’extrémité.

Une fois le ferme-porte mal tordu, il ne reste plus qu’à le remplacer. Lors du remplacement d’un ferme-porte hydraulique, assurez-vous d’acheter le bon remplacement, selon que votre porte s’ouvre à droite ou à gauche.

Voici comment procéder :

1 Ouvre la porte de la tempête et verrouillez le piston en position ouverte. Retirez les broches qui fixent les deux extrémités du ferme-porte aux supports et débranchez le ferme-porte. Dévissez l’ancien support du montant.

2 Achetez un remplacement plus près; c’est une bonne idée d’emporter l’ancien afin que vous puissiez choisir un match proche. Lors du remplacement d’un ferme-porte hydraulique, assurez-vous d’acheter le type approprié, selon que votre porte s’ouvre à droite ou à gauche.

3 Visser le nouveau support en position (si nécessaire, remplir d’abord les anciens trous de vis avec des chevilles collées, coupées à ras de la surface). S’il vient de se détacher du montant, utilisez des vis plus longues.

4 Fixez le plus proche au support. Si possible, connectez-le à l’ancien support de porte. Sinon, retirez l’ancien support et remplacez-le par le nouveau.