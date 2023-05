Réparations de la maison d’été

Les chaudes journées d’été sont un bon moment pour faire le point sur les dommages causés par l’hiver à votre maison. Si votre maison n’a pas été entièrement fermée pendant les tempêtes, il y a de fortes chances que quelques problèmes, notamment liés à l’humidité, soient devenus évidents. Voici 10 réparations après l’hiver auxquelles vous voudrez peut-être vous attaquer maintenant. Si l’un de ces éléments dépasse vos capacités, appelez un entrepreneur qualifié.

Réparer les plafonds tachés d’eau

Réparer une toiture manquante ou endommagée

Réparer le solin de toit qui fuit

De nombreuses fuites de toit graves ne sont pas causées par des bardeaux manquants ou endommagés, mais plutôt par des solins de toit brisés ou mal installés. Pour plus d’informations sur la fixation du solin, voir Solin de toit.

Réparer les fuites de revêtement

Si vous avez découvert des endroits où le revêtement de votre maison ne résiste pas à Mère Nature, vous devrez effectuer des réparations. Pour savoir comment réparer le revêtement, voir Comment réparer le revêtement.

Effacer les gouttières et les descentes pluviales

Les dégâts d’eau surviennent souvent à la suite de gouttières et de descentes pluviales bouchées. Le temps sec offre une bonne occasion de les nettoyer afin que l’eau s’écoule correctement une fois les pluies de retour. Pour plus d’informations sur le nettoyage et la réparation des gouttières, consultez la section Gouttières et descentes pluviales. Pour plus d’informations sur les nouvelles gouttières, consultez le Guide d’achat des gouttières.

Éliminer l’eau dans le sous-sol ou le vide sanitaire

Réparer les contre-portes

Les vents violents peuvent laisser un ferme-porte plié, cassé ou s’éloignant du chambranle de la porte. Pour plus d’informations sur la réparation d’une contre-porte, consultez la section Comment réparer les moustiquaires et les contre-portes.

Bloquer les fuites d’air

À l’intérieur, le temps froid devient souvent plus évident par les courants d’air froids causés par les fuites d’air à travers et autour des fenêtres. Une façon de ralentir ces courants d’air et d’économiser de l’énergie est d’installer ou de remplacer des coupe-froid.

Réparer les boiseries pourries

Entretien de votre fournaise et/ou climatiseur

Avec les systèmes à air pulsé, l’air retournant au ventilateur de l’appareil de traitement de l’air passe d’abord à travers un filtre à air conçu pour retenir la poussière et les débris et aider à purifier l’air avant qu’il ne soit recyclé dans votre maison. Un bon filtre de four peut aider à réduire les allergènes. Lorsque les filtres sont obstrués par la poussière, ils réduisent l’efficacité d’une fournaise. Changez les filtres tous les trimestres ou plus tôt s’ils semblent sales. Pour d’autres réparations ou entretiens, appelez un entrepreneur professionnel en chauffage et air (CVC) ou un technicien en réparation de fournaise.