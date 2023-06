Réparations de cuisinières et de fours

Un guide détaillé étape par étape qui montre comment effectuer les réparations de la cuisinière et du four, de la première vérification au dépannage des problèmes courants.

Au fur et à mesure que de plus en plus de caractéristiques des cuisinières sont informatisées, la liste des choses que vous pouvez faire pour les réparer devient de plus en plus petite. Au-delà de cet entretien de base, seuls quelques travaux de réparation relèvent des compétences de la plupart des propriétaires, car la plupart des réparations nécessitent une compréhension approfondie de l’appareil.

À l’aide d’un manuel du propriétaire, vous pouvez remplacer les joints de porte, ajuster les pieds sous une cuisinière pour corriger une cuisson inégale et rallumer une veilleuse. Bien sûr, vous pouvez également repositionner les grilles si les aliments cuisent de manière inégale, et vous pouvez vérifier les cordons, les disjoncteurs et les fusibles.

Si les composants de votre cuisinière ne fonctionnent pas, vérifiez d’abord le disjoncteur ou le fusible qui régit le circuit. Vérifiez également les connexions entre la cuisinière et le cordon d’alimentation.

Reportez-vous toujours à votre manuel du propriétaire lorsque vous rencontrez des problèmes. Coupez toujours l’alimentation et/ou le gaz d’une cuisinière ou d’un four avant de travailler sur l’appareil.

Sur une cuisinière à gaz, si les brûleurs ne s’allument pas, assurez-vous que la veilleuse est allumée. (Remarque : si votre appareil est équipé d’un allumage électronique, il n’a pas de veilleuse.) En savoir plus sur les réparations des brûleurs de table de cuisson à gaz .

Si votre cuisinière ou votre four comporte un élément électrique dont vous savez qu’il est défectueux, il est généralement assez facile de le remplacer. Retirez simplement l’élément comme indiqué dans les illustrations ci-dessous, apportez-le à un magasin de pièces d’appareils électroménagers pour obtenir un remplacement exact et installez la nouvelle pièce. N’oubliez pas de rebrancher l’alimentation lorsque vous avez terminé. Avant d’effectuer tout travail sur la cuisinière, débranchez toujours la cuisinière ou coupez l’alimentation au panneau électrique principal. N’hésitez pas à faire appel à un professionnel de la réparation d’appareils électroménagers si vous avez des doutes sur vos connaissances ou vos capacités à réparer une cuisinière électrique. En savoir plus sur les réparations de table de cuisson électrique.

Un four à micro-ondes est une bête complètement différente. Pour plus d’informations sur la réparation des fours à micro-ondes, veuillez consulter la section Réparations des fours à micro-ondes.

Ce qu’il faut vérifier en premier

Si un four ou une cuisinière électrique semble être alimenté (la lumière fonctionne, par exemple) mais ne chauffe pas, il se peut qu’un disjoncteur indépendant se soit déclenché ou qu’un fusible ait sauté. Cet appareil est généralement situé sous la table de cuisson ou à l’arrière du four. (Consultez votre manuel du propriétaire.)

Une plainte courante avec un four est que la température réglée ne correspond pas à la température à l’intérieur du four. Tout d’abord, assurez-vous que personne ne laisse s’échapper la chaleur en ouvrant à plusieurs reprises la porte du four. Sinon, le problème peut être causé par un thermostat mal calibré ou défectueux.

Si vous soupçonnez cela, achetez une boîte de mélange à gâteau blanc simple et faites cuire le gâteau en suivant exactement les instructions. Si le gâteau est trop sec ou au contraire pas assez cuit, vous devrez peut-être faire appel à un technicien pour recalibrer ou remplacer le thermostat. Là encore, une alternative moins coûteuse consiste à acheter un thermomètre de four qui vous permettra de surveiller la température à travers la fenêtre du four.

Si la température du four baisse ou si le four « transpire », le four peut avoir un joint de porte défectueux. Les joints peuvent être remplacés facilement ; assurez-vous d’obtenir un remplacement exact auprès d’un revendeur de pièces d’appareils électroménagers.

Le four cuit mal

Lorsque les aliments sortent du four brûlés, détrempés ou cuits de manière inégale, cela signifie généralement que la chaleur n’est pas répartie uniformément dans tout le four, qu’elle s’échappe par la porte ou que les commandes ne sont pas ajustées.

1 Retirez toute feuille d’aluminium des grilles ou du bas du four.

2 Vérifier le joint de la porte, et, si nécessaire, remplacez-le.

3 Assurez-vous que rien n’obstrue l’évent.

4 Repositionner les grilles du four afin que les plats de cuisson ne soient pas trop près des sources de chaleur.

5 Vérifiez vos plats de cuisson. S’ils sont sombres, ils peuvent brûler votre nourriture. Réduisez la température de 25 degrés Fahrenheit lors de la cuisson dans des casseroles en métal foncé ou en verre.

Comment recalibrer un four

Vous pouvez également recalibrer les commandes. Si votre four a un calibrage directement sur le bouton, vous pouvez calibrer l’appareil comme suit. Si ce n’est pas le cas, appelez un réparateur d’appareils. Pour régler le calibrage du thermostat :

1 Retirez le bouton de température du four en le tirant hors de son axe.

2 Remarquez le réglage actuel, puis déplacez le pointeur dans l’une ou l’autre direction pour ajuster légèrement sa température vers le haut ou vers le bas. Il est intentionnellement difficile de déplacer le pointeur sur certains modèles ; si tel est le cas, vous devrez retirer quelques vis. Figure que le déplacer d’un cran changera le réglage de 10 degrés Fahrenheit.

Élément de cuisson ou de gril défectueux

La solution à ce problème dépend si le four est électrique ou à gaz.

Four électrique

Si l’élément de cuisson ou de gril de votre four électrique ne fonctionne pas correctement, soit il ne reçoit pas d’électricité, soit l’élément ou la commande du four doivent être remplacés. Dans de nombreux cas, le câblage des éléments peut être brûlé ou cassé.

Assurez-vous que les commandes sont réglées sur le bon réglage et que le poêle est branché dans sa prise. Vérifiez également le disjoncteur ou le fusible qui dessert ce circuit. Appelez un réparateur d’appareils électroménagers ou remplacez l’élément vous-même comme suit.

1 Débranchez le four, et laissez refroidir les parties chaudes. Retirez les grilles du four.

2 Dévisser les vis de fixation qui fixent le support de l’élément au four et tirez l’élément suffisamment loin pour accéder à ses bornes. Notez quels fils sont attachés à chacune des bornes, puis débranchez les fils (retirez les serre-câbles ou dévissez les fils).

3 Apportez l’élément à un revendeur de pièces, ainsi que le modèle et le numéro de série de votre four, et achetez une pièce de rechange (de préférence la pièce de rechange suggérée par le fabricant).

4 Inverser le processus pour installer la nouvelle pièce.

Four à gaz

Lorsqu’un four à gaz ne chauffe pas, cela signifie généralement qu’il ne reçoit pas de gaz, que la vanne de gaz ne distribue pas de gaz au brûleur du four ou que le système d’allumage, soit un allumage électronique, soit une veilleuse, ne fonctionne pas. fonctionner correctement. Un problème courant avec les fours équipés d’une veilleuse est que la veilleuse s’est éteinte. Remarque : Les cuisinières à gaz de moins de 10 ans ont un système sophistiqué de code d’erreur qui régit leur allumage. Appelez toujours un fournisseur de service de garantie agréé pour traiter les problèmes avec ces cuisinières.

Voici comment dépanner votre cuisinière à gaz :

1 Assurez-vous que les commandes sont réglées au bon réglage.

2 Assurez-vous que le poêle est branchéet/ou vérifiez le disjoncteur ou le fusible qui dessert ce circuit.

3 Vérifiez le robinet de gaz pour vous assurer que l’alimentation en gaz est ouverte (assurez-vous également que la vanne de gaz principale de la maison est ouverte).

4 Sur un poêle avec une veilleuse, assurez-vous que la veilleuse est allumée. Si ce n’est pas le cas, rallumez-le comme indiqué dans votre manuel du propriétaire.

5 Ajuster la veilleuse (anciens poêles uniquement).

6 Coupez le gaz, et débranchez le poêle (ou coupez son circuit au panneau électrique). Retirez les étagères du four et nettoyez les orifices du brûleur du four à l’aide d’un fil rigide.

7 Branchez le poêle (ou rallumez son circuit) et rallumez le gaz. Rallumez la veilleuse (si elle en a une). Remettez les grilles du four.

8 Si le four ne fonctionne toujours pas, appeler un réparateur d’électroménagers.

Conseils pour nettoyer votre four

La clé du bon fonctionnement d’une cuisinière est de la nettoyer régulièrement. Voici quelques conseils pour nettoyer votre cuisinière :

• Nettoyez les déversements peu de temps après qu’ils se produisent. Certains aliments acides, comme les produits à base de tomates, peuvent endommager la surface de la table de cuisson ou l’intérieur du four.

• Détachez la crasse cuite avec de l’eau ou du bicarbonate de soude et de l’eau; n’utilisez pas de matériaux abrasifs, qui peuvent rayer les surfaces.

• Gardez les bols réflecteurs des brûleurs à gaz propres; ce n’est pas seulement plus agréable à regarder, mais la surface brillante rend la cuisson plus efficace.

• Lavez les commandes des brûleurs et les autres boutons avec de l’eau tiède et du détergent. Certains boutons ont des marques qui peuvent se détacher, alors veillez à ne pas trop les tremper ou les frotter.

• Nettoyez soigneusement les brûleurs à gaz et les grilles.

• Utilisez les nettoyants pour four commerciaux avec beaucoup de prudence car ils sont hautement toxiques. Suivez attentivement les instructions. Comme alternative, remplissez un bol en verre avec une demi-tasse d’ammoniac et laissez-le reposer au four pendant la nuit. Essuyez les murs avec des serviettes en papier ou des journaux.

