Réparation et remplacement de parement en vinyle

Un guide de bricolage expert pour remplacer et réparer le revêtement en vinyle, avec une procédure pas à pas et une vidéo de six minutes qui montre les réparations du revêtement en vinyle en action.

Parce que le revêtement de vinyle est assez mince, tout ce qu’il faut pour le fissurer ou le percer est une pierre lancée par une tondeuse à gazon ou une balle de baseball durement touchée.

Les trous et les fissures dans le revêtement en vinyle peuvent être plus qu’un problème esthétique : ils permettent à la pluie et aux intempéries de pénétrer derrière le revêtement, ce qui peut éventuellement compromettre le mur.

Il est donc important de réparer le revêtement cassé.

Il existe deux approches pour réparer un revêtement en vinyle. La bonne direction à prendre dépendra du type et de la taille des dommages. Vous pouvez 1) couvrir la fissure ou le trou avec un patch en vinyle (« kit de réparation de revêtement en vinyle »), ou 2) remplacer une section de la pièce endommagée.

La réparation la plus simple et la plus rapide consiste à utiliser un kit de réparation de revêtement en vinyle. Disponible en ligne pour environ 50 $, l’un de ces kits contient quelques patchs en PVC durables à dos adhésif.

Pour l’utiliser, il vous suffit de nettoyer la surface autour de la zone endommagée, de coller le patch transparent et, si nécessaire, de retoucher avec de la peinture assortie.

Le patch est solide mais fabriqué à partir de PVC très fin afin que le grain du revêtement soit visible à travers, ce qui l’aide à se fondre dans le revêtement existant.

La solution la plus complète et permanente consiste à remplacer le revêtement endommagé.

L’astuce consiste à trouver un remplacement qui correspondra à votre revêtement existant. Si votre revêtement existant est sur la maison depuis un certain temps ou a reçu beaucoup de soleil direct, il est probable qu’il soit décoloré. Lors du remplacement par une nouvelle pièce, la pièce de remplacement sera évidente. Votre meilleur pari est donc de prendre un morceau de revêtement existant à un endroit moins visible, comme l’arrière de la maison ou le côté du garage.

Ensuite, vous pouvez remplacer cette pièce par un nouveau revêtement et personne ne le saura jamais.

Si une grande partie de votre revêtement en vinyle a été fissurée ou perforée, ou s’il s’est éloigné de la maison, vous devrez remplacer toute la section endommagée.

Si vous pensez que le travail est trop lourd à gérer, vous pouvez toujours obtenir des devis auprès d’entrepreneurs locaux en revêtement.

Pour faire le travail vous-même, vous aurez besoin de:

* Une nouvelle section qui correspond à la section endommagée

* Une « fermeture éclair » spéciale ou « outil de fermeture éclair » (outil de retrait de parement) pour séparer les panneaux

* Calfeutrage polyuréthane

* Un couteau utilitaire

* Une équerre de menuisier

* Un crayon

* Des cisailles ou une scie à dos

Votre travail ira plus facilement si vous remplacez le vinyle lorsqu’il fait chaud car le vinyle est plus facile à manipuler lorsqu’il est souple.

Un outil spécial, parfois appelé «outil de fermeture à glissière», est conçu pour décrocher les canaux de verrouillage du revêtement en vinyle. Vous pouvez en acheter un pour moins de 10 $. Si vous enlevez beaucoup de bardage, cela rendra le travail beaucoup plus facile, mais vous pouvez séparer les canaux de verrouillage à la main, comme le montre cette vidéo :

À l’aide de la fermeture à glissière, déverrouillez le panneau au-dessus de celui endommagé, en le tirant vers le bas hors de la bride de verrouillage. Une fois que vous l’avez commencé à une extrémité, travaillez simplement sur toute la longueur pour libérer le reste du panneau.

Ensuite, à l’aide d’un levier ou d’une griffe de marteau, retirez les clous qui maintiennent le panneau endommagé en place.

Marquez les lignes de coupe de chaque côté de la zone endommagée à l’aide d’une équerre et d’un crayon. Coupez le panneau le long des lignes avec un couteau bien aiguisé, des cisailles ou une scie à dos et retirez la section endommagée.

Ensuite, coupez une pièce de rechange, en la faisant 2 pouces plus longue que la section que vous venez de retirer pour permettre un chevauchement de 1 pouce à chaque extrémité. (Coupez la pièce seulement 1 pouce de plus si la section endommagée se termine à un coin ou à un joint.)

Coupez deux pouces de la bride de clouage à chaque extrémité pour que le remplacement repose à plat. Ensuite, enclenchez le bord inférieur de la nouvelle section en place et clouez la bande de clouage avec des clous qui pénètrent de 1 1/2 pouces. Clouer tous les 16 pouces en centrant les clous dans les fentes de clouage. N’enfoncez pas les clous à plat contre la bande de clouage, laissez-les légèrement lâches pour que les panneaux puissent se dilater et se contracter avec les changements de température.

À l’aide de la fermeture à glissière, tirez le panneau supérieur vers le bas dans le canal du remplacement et enclenchez-le en place. Continuez sur toute la longueur du remplacement.