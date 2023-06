Réparation et entretien de revêtements de sol résilients

Les sols résilients sont très robustes. Même ainsi, ils peuvent se rayer, se tacher ou se creuser, et ils peuvent développer des bosses, des bulles ou des bords recourbés. Bien que la plupart aient des surfaces protégées par une couche d’usure, la circulation piétonnière intense ou le mouvement constant des meubles peuvent provoquer des modèles d’usure. Garder les sols résilients propres les protège des dommages causés par les particules de saleté incrustées, qui usent la surface au fil du temps.

Les couleurs et les motifs peuvent également s’estomper si le soleil les éclaire directement trop longtemps, ce qui en fait un mauvais choix pour les zones de la maison qui peuvent recevoir beaucoup de soleil. En plus de cela, l’humidité peut entraîner le décollement du vinyle en feuille sur les bords d’une pièce. Les pièces avec des planchers au niveau du sol ou en dessous ont souvent des problèmes d’humidité en raison d’un mauvais drainage à l’extérieur. Si c’est le cas chez vous, vous devrez résoudre le problème d’humidité avant de réparer le plancher; sinon, le problème se reproduira.

Avec des sols en carrelage résilient, il est généralement plus facile de remplacer un carrelage endommagé que d’essayer de réparer le sol (mais seulement si vous pouvez trouver un remplacement correspondant). Avec les revêtements de sol en feuilles, la réparation peut être la seule option pratique. Vous pouvez probablement gérer des réparations mineures ; pour les travaux difficiles, contactez un poseur de sol résilient.

Comment nettoyer un sol résilient

La plupart des revêtements de sol souples en vinyle et similaires ont des revêtements « sans cire » qui restent brillants avec un simple nettoyage de base. Les planchers résilients qui n’ont pas ces types de revêtements nécessitent plus d’entretien.

Les recommandations pour le nettoyage de base varient selon le fabricant, mais une procédure typique pour un sol résilient sans cire consiste à balayer et à essuyer avec un nettoyant liquide pour sol au pH neutre. Les meilleurs produits sont disponibles chez les détaillants de revêtements de sol. Poursuivez en utilisant une éponge pour rincer à l’eau claire, propre et tiède et laissez sécher (ou accélérez le séchage en essuyant avec une serviette propre).

Si vous avez un sol résilient qui n’a pas de finition sans cire, vous devrez probablement le décaper, le nettoyer et le cirer à nouveau pour lui redonner un aspect brillant. Il s’agit d’un gros travail qui nécessite 1) l’achat d’un décapant de cire de qualité auprès d’un service de conciergerie, 2) le nettoyage du sol des meubles et des obstacles, 3) l’application de la solution de décapage sur des sections du sol avec une vadrouille, 4) le grattage du vieille cire avec une raclette, des couteaux à mastic, des chiffons et des tampons à récurer, 5) éponger chaque section complétée avec de l’eau claire, puis 6) appliquer une nouvelle couche de cire liquide.

Les liquides et les aliments renversés doivent être essuyés immédiatement avant que les taches ne deviennent plus difficiles à enlever. Un chiffon propre trempé dans un nettoyant liquide pour sols au pH neutre est souvent le meilleur choix. Frottez les taches rebelles avec un tampon en nylon, mais veillez à ne pas abraser la surface du sol. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons mécaniques sur les sols très brillants, cela affaiblirait le revêtement protecteur.

Réparer des carreaux de sol courbés

Les problèmes de surface mineurs tels que les coins relevés peuvent être résolus facilement, mais vérifiez d’abord qu’ils n’indiquent pas des problèmes avec le sous-plancher. Avant d’essayer de réparer ou de remplacer des sections endommagées d’un revêtement de sol résilient, vous devrez déterminer la cause du dommage et le corriger. Ensuite, vous pouvez soit retoucher la surface pour masquer les défauts, soit réparer ou remplacer la zone endommagée. Si vous devez remplacer le revêtement de sol, faites correspondre les matériaux et les adhésifs. Comme toujours, lors de l’installation d’un nouveau sol, conservez du matériel ou des carreaux pour les réparations futures.

Lorsque les carreaux commencent à s’enrouler, ils doivent le plus souvent être remplacés. Vérifiez d’abord si votre revêtement de sol ou son adhésif contient de l’amiante, connu pour causer le cancer en cas d’inhalation. Consultez un expert pour déterminer si tel est le cas. Les experts en contrôle de l’amiante recommandent souvent l’encapsulation plutôt que l’enlèvement (ce qui signifie que vous appliquez une autre couche de revêtement de sol par-dessus).

Une fois que vous avez déterminé que votre revêtement de sol est exempt d’amiante, vous pouvez réapposer une tuile soulevée dans un coin en quelques étapes rapides.

Réchauffez le carreau qui a commencé à onduler avec un sèche-cheveux, un fer à repasser ou une torche au propane (attention !), en concentrant la chaleur sur le coin de levage.

Décollez le coin ou, si possible, le carreau entier, à l’aide d’un couteau à mastic. Grattez l’ancien adhésif.

À l’aide d’un épandeur à encoches ou d’une truelle, étalez de l’adhésif pour carrelage résilient sur le sous-plancher et poussez fermement le carreau dedans.

Essuyez tout excès d’adhésif.

Joints de sol en vinyle séparés

Lorsque les joints du revêtement de sol en vinyle se séparent et se plissent, vous pouvez les recoller avec un kit de scellant pour revêtement de sol en vinyle. Les types génériques sont disponibles en ligne et dans les magasins de rénovation domiciliaire ; Mieux, commandez des kits spécialement conçus pour votre type de revêtement de sol (si vous connaissez la marque) auprès d’un revendeur de revêtements de sol.

1 Utilisez un sèche-cheveux pour réchauffer les bords de la couture surélevée afin que vous puissiez les décoller pour travailler dessus.

2 Brossez et/ou aspirez la saleté du sous-plancher sous la zone de joint.

3 Avec du masking tape, protégez le sol surfaces des deux côtés de la couture.

4 Utilisez un pinceau pour appliquer adhésif multi-usages pour revêtements de sol en feuilles à l’arrière du plancher surélevé.

5 Appuyez sur les bords vers le bas et essuyez tout excès d’adhésif. Ensuite, placez une planche lourde et plate le long de la couture et ajoutez du poids avec des annuaires téléphoniques ou d’autres objets lourds. Laisser sécher pendant la nuit.

6 Utiliser le kit d’étanchéité des coutures tel que prescrit sur l’étiquette pour nettoyer et souder de façon permanente le joint le long de la surface.

Plancher de vinyle décoloré

Le vinyle et la plupart des autres types de revêtements de sol résilients n’ont pas besoin d’être protégés par de la cire, mais de nombreux produits d’entretien des sols contiennent de la cire pour raviver l’éclat. Lorsque la cire s’accumule, elle commence à se décolorer.

La décoloration qui résulte de l’accumulation de cire est facilement corrigée. Utilisez une solution de vinaigre blanc et d’eau ou un nettoyant à base de cire pour sols en vinyle spécialement formulé pour votre type de revêtement de sol. Passez la solution sur la surface avec un balai éponge puis rincez à l’eau claire.

Plancher de vinyle rayé ou boursouflé

Les rayures qui ne pénètrent pas à travers les revêtements de sol souples peuvent souvent être poncées (le ponçage crée une fine poussière en suspension dans l’air, ce qui peut être dangereux si le revêtement de sol contient de l’amiante, alors faites d’abord tester un échantillon de votre sol).

Si vous poncez, utilisez un papier de verre à grain moyen suivi de grains plus fins jusqu’à ce que la rayure disparaisse. Appliquez de la cire à plancher pour redonner de l’éclat à la zone polie.

Les blisters en feuille de vinyle peuvent être recollés. Faites une coupe au couteau le long du bord de l’ampoule, juste assez grande pour vous permettre de travailler la colle dans le vide. Utilisez un pinceau d’artiste pour appliquer la colle de contact à la fois sur le sous-plancher et sur le rabat de l’ampoule.

Laissez la colle sécher jusqu’à ce qu’elle soit collante, puis posez le rabat et placez un poids sur la zone réparée pendant plusieurs heures.

Plancher résilient cahoteux

Les bosses qui apparaissent à la surface d’un matériau de revêtement de sol sont généralement le résultat de clous ou de vis sous le matériau qui se sont desserrés et soulevés. S’il y a des bosses qui traversent le sol de votre sous-plancher, placez un bloc de bois sur les bosses et tapez légèrement avec un marteau.

Si cela ne fonctionne pas, les bosses seront difficiles à éliminer et vous devrez enlever le revêtement de sol pour accéder au sous-plancher afin de pouvoir remplacer les clous ou les vis.

Remplacement des carreaux de sol résilients

Lorsque vous remplacez des carreaux de revêtement de sol résilients, utilisez l’adhésif spécifié par le fabricant.

Si votre revêtement de sol est ancien, vous devrez peut-être apporter un échantillon à un fournisseur de matériaux de revêtement de sol et demander quel type d’adhésif est recommandé. Assurez-vous également de savoir quel type de sous-plancher vous avez. Il se peut que vous ne trouviez pas de tuile assortie pour effectuer une réparation.

Envisagez d’utiliser une couleur ou un motif complémentaire ou même contrastant. Pour remplacer un carreau endommagé, réchauffez-le avec un sèche-cheveux, un fer à repasser ou une torche au propane jusqu’à ce qu’il commence à se soulever. À l’aide d’un couteau à mastic, décollez le carreau et grattez l’ancien adhésif et remplacez le carreau comme indiqué ci-dessus dans la section Réparation d’un carreau de sol enroulé.

Pour remplacer des carreaux sur une dalle de béton avec de l’adhésif résiduel, essayez d’abord d’enlever la majeure partie de l’ancien adhésif avec un pistolet thermique et un grattoir. Ensuite, utilisez une couche mince modifiée au latex sur le mastic.