Réparation et entretien de porte de garage bricolage

Bien qu’elles semblent relativement simples dans leur construction, les portes de garage ont en fait de nombreux composants, surtout si elles sont reliées à un ouvre-porte électrique. En raison de ce niveau de complexité et du fait qu’une porte de garage doit résister aux intempéries, une porte de garage peut souffrir de plusieurs problèmes.

En plus de l’entretien de base, bon nombre des réparations nécessaires sont des travaux que vous pourrez peut-être effectuer vous-même. Cette vidéo offre un excellent aperçu de l’entretien de base que vous pouvez effectuer en quelques minutes pour garder votre porte de garage en bon état. Il vous guidera à travers le serrage des charnières, la lubrification des charnières. rouleaux, et d’autres pièces, et plus encore.

La porte de garage est trop lourde

Le problème le plus courant est que la porte devient difficile à soulever et à abaisser. Cela peut être quelque chose qui peut être résolu avec quelques ajustements simples et un entretien de base, ou cela peut être plus grave. Si la porte est connectée à un ouvre-porte électrique, le premier indice est de déconnecter le mécanisme d’ouverture de la porte en tirant sur le cordon ou le levier de déverrouillage.

Si la porte fonctionne bien manuellement, le problème vient de l’ouvre-porte électrique ; dans ce cas, consultez votre manuel du propriétaire ou appelez un professionnel de la réparation d’ouvre-porte de garage.

Une porte qui semble anormalement lourde à soulever peut avoir un problème avec la tension du ressort. Les ressorts des portes de garage sont soumis à une tension extrême en raison des charges qu’ils doivent soulever, ce qui les rend dangereux à régler. Si les ressorts de votre porte sont déréglés, n’essayez pas de les réparer vous-même. Appelez un entrepreneur qualifié en portes de garage.

Réparation de serrure de porte de garage

Les problèmes avec une serrure de porte de garage peuvent généralement être attribués à une barre de verrouillage mal alignée.

Pour le réparer, il suffit souvent de desserrer quelques vis, de réaligner le mécanisme pour qu’il glisse correctement dans la pièce réceptrice, puis de serrer les vis.

La porte de garage doit être ajustée

Parce qu’une porte de garage est une pièce mobile très grande et lourde, elle est susceptible de se dérégler lors d’une utilisation quotidienne. Lorsque cela se produit, la porte devient de plus en plus difficile à soulever et à abaisser.

La meilleure façon d’empêcher une porte de garage de devenir obstinée est de l’inspecter chaque année à la recherche de charnières, de ressorts et d’autres éléments de quincaillerie desserrés ou usés et, lorsque vous remarquez un problème, de le résoudre immédiatement avant qu’il ne risque de s’aggraver.

La première ligne de défense consiste à lubrifier les pièces mobiles. Comme indiqué ci-dessous à gauche, appliquez de l’huile pénétrante sur tous les rouleaux et charnières au moins une fois par an. Si vous remarquez des vis, des boulons ou des écrous desserrés, serrez-les pour que les pièces ne se déréglent pas.

Pour éviter le coincement, les chenilles doivent être correctement alignées pour guider les rouleaux. Si l’un des rails ou les deux doivent être ajustés, desserrez son boulon de montage et utilisez un marteau et un bloc de bois pour le persuader dans la bonne direction, comme illustré à droite. Resserrez ensuite le boulon.

Si l’ouvre-porte de garage doit être ajusté, veuillez consulter Comment régler un ouvre-porte de garage.

Problèmes de finition de porte de garage

Si vous avez une porte en bois, assurez-vous de bien la peindre ou la teindre, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Si vous ne finissez que l’extérieur d’une porte de garage, la porte peut se déformer et l’humidité subvertira la peinture, la faisant s’écailler.

Les fabricants de portes en bois recommandent de commencer par peindre l’intérieur et l’extérieur et de repeindre la surface extérieure tous les ans ou tous les deux ans.

Porte de garage affaissée

Si vous avez une porte battante d’une seule pièce qui s’affaisse au milieu lorsqu’elle est en position relevée, vous pourrez peut-être résoudre le problème en demandant à un entrepreneur en porte de garage d’installer des bandes ou des tiges de renfort métalliques sur la face intérieure de la porte. porte. Là encore, il est peut-être temps de remplacer la porte par une porte à enroulement.

Comment régler un ouvre-porte de garage

La clé pour maintenir le bon fonctionnement et la sécurité de votre porte de garage est de la maintenir en bon état. La plupart des ouvre-portes standard s’ajustent de la même manière, mais assurez-vous de consulter votre manuel du propriétaire avant d’essayer l’un de ces ajustements.

Limites haut/bas

Avec la porte en position fermée, appuyez sur le bouton d’ouverture. Si la porte ne s’ouvre pas complètement mais s’ouvre d’au moins 5 pieds, la vis de réglage de la limite doit être tournée dans le sens des aiguilles d’une montre. Si la porte se ferme partiellement mais pas complètement, la vis de réglage vers le bas doit être tournée dans le sens antihoraire.

Force de porte de garage

Si la porte s’inverse lorsqu’elle se ferme, vérifiez d’abord que les capteurs ne sont pas bloqués par quoi que ce soit ; sinon, augmentez la force vers le bas. Si la porte ne s’ouvre pas d’au moins 5 pieds, augmentez la force vers le haut.

Marche arrière de sécurité

Tous les ouvre-portes de garage sont aujourd’hui équipés d’une fonction d’inversion de sécurité pour éviter de blesser les personnes, les animaux domestiques et les objets susceptibles de gêner la fermeture de la porte. Pour tester cette fonctionnalité, placez un 2 par 4 sur le seuil de la porte de garage. Appuyez sur le bouton de fermeture ; si la porte s’arrête mais ne monte pas immédiatement, tournez d’un quart la vis de la butée basse dans le sens des aiguilles d’une montre. Ensuite, testez à nouveau le système d’inversion de sécurité.