Réparation et dépannage de chauffe-eau électrique

Lorsqu’un chauffe-eau électrique ne chauffe pas correctement l’eau, soit l’alimentation du chauffe-eau a été interrompue, soit il y a un problème avec les commandes ou les éléments chauffants. Pour les autres problèmes de chauffe-eau, veuillez consulter Dépannage et réparations du chauffe-eau.

Coupez toujours l’alimentation d’un chauffe-eau électrique avant d’y travailler. Et n’y travaillez jamais s’il y a de l’eau stagnante sur le sol près de l’appareil. Coupez le circuit du chauffe-eau et appelez un réparateur de chauffe-eau qualifié.

Besoin d’aide MAINTENANT ? Obtenez un professionnel de la réparation de chauffe-eau rapidement !

Dépannage étape par étape du chauffe-eau électrique

Effectuez ces diagnostics :

1 Assurez-vous que l’électricité est fournie à l’appareil. Vérifiez l’interrupteur principal du chauffe-eau et le disjoncteur (ou fusible) qui dessert le chauffe-eau. Si le disjoncteur s’est déclenché, réinitialisez-le en le basculant complètement sur OFF puis sur ON.

Si un fusible a sauté, remplacez-le par un nouveau fusible de même calibre. Si le disjoncteur ou le fusible saute à plusieurs reprises, appelez un électricien qualifié pour vérifier et réparer le circuit. Notez que le chauffe-eau ne doit pas partager un circuit avec un autre appareil – il consomme trop d’énergie lors du chauffage.

2 Vérifiez la coupure haute température du chauffe-eau. Ouvrez le panneau et appuyez sur le bouton de réinitialisation. Si le bouton ne fait pas de bruit de clic ou si vous n’avez toujours pas de courant après avoir appuyé dessus, votre coupure à haute température est probablement mauvaise. Faites appel à un réparateur de chauffe-eau électrique.

3 S’il y a de l’eau dans le compartiment, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du thermostat. Une fuite d’eau signifie que votre chauffe-eau peut devoir être remplacé. Si tel est le cas, assurez-vous de lire le guide d’achat des chauffe-eau et les articles du guide d’achat connexes avant de faire votre achat.

Si ces étapes ne résolvent pas le problème, vous avez peut-être un problème avec vos éléments chauffants. Vous pouvez les remplacer vous-même en suivant les instructions du fabricant si vous vous sentez à l’aise de le faire, ou appeler un professionnel de l’entretien des chauffe-eau.

Vidéo de dépannage du chauffe-eau

Pour vous emmener un peu plus loin dans le dépannage et la réparation de votre chauffe-eau électrique, reportez-vous à cette vidéo ci-dessous par Sears Parts Direct.

Si vous trouvez qu’un élément chauffant doit être remplacé, regardez la vidéo informative ci-dessous par Dan Jiles. Faites attention au fait que, même après l’arrêt du disjoncteur, le chauffe-eau était toujours sous tension. OUPS ! Cette vidéo vous montre comment éviter cette erreur potentiellement choquante, voire mortelle !

Un aspect particulièrement utile de cette vidéo est que M. Jiles vous montre comment retirer l’élément lorsque le réservoir est encore plein d’eau. Vous aurez besoin d’avoir une clé pour élément de chauffe-eau peu coûteuse à portée de main ainsi que l’élément de chauffe-eau de remplacement à portée de main et prêt à l’emploi. Nous vous recommandons de porter des gants en caoutchouc. À moins que le chauffe-eau n’ait cessé de fonctionner il y a plus de quelques heures, l’eau qui s’écoulera sera chaude.