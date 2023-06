Réparation des surfaces de baignoire

Un guide complet pour réparer les surfaces de baignoire. Comprend la rouille et les bosses dans la porcelaine, la réparation des rayures de fibre de verre et le traitement des appliques.

Les baignoires peuvent se rayer ou se tacher avec le temps. Selon la nature du problème, il existe un certain nombre de remèdes à faire soi-même pour les problèmes cosmétiques. Si les taches ou les égratignures sont trop nombreuses, ou si vous souhaitez donner à la baignoire une toute nouvelle finition, envisagez de faire appel à un professionnel de la finition de la baignoire.

Voici comment gérer certains problèmes cosmétiques :

Baignoire Porcelaine Rust & Dings

La rouille sur la porcelaine est généralement le résultat d’un robinet qui goutte et d’une teneur élevée en fer dans l’eau. Un remède domestique consiste à frotter la tache avec un mélange de jus de citron et de sel. Si le frottement ne suffit pas, le trempage pourrait le faire. Saturez un chiffon avec le mélange et posez-le sur la tache pendant quelques heures. Ensuite, frottez-le à nouveau. S’il y a encore une tache, renseignez-vous auprès de votre quincaillier local ou de votre centre de rénovation sur les décapants de rouille et de fer disponibles dans le commerce.

Les petites bosses et éclats de porcelaine peuvent être réparés avec une solution de retouche de porcelaine peu coûteuse qui est généralement disponible en ligne et dans les centres de rénovation domiciliaire. Choisissez une couleur qui correspond à votre baignoire.

Égratignures de baignoire en fibre de verre

Les baignoires en fibre de verre ont des surfaces «gelcoat» qui peuvent être restaurées avec beaucoup de frottement et de polissage. Pour ce travail, vous devez vous procurer un kit en trois parties conçu pour éliminer l’oxydation de la fibre de verre. Ceux-ci sont vendus dans les magasins de produits marins. Suivez les instructions de l’étiquette. Ce travail consiste normalement à polir les rayures avec un composé spécial, à appliquer une couche de scellement, puis à polir à nouveau avec de la cire à frotter.

Retrait des appliques de baignoire

Les appliques de baignoire sont idéales pour fournir une traction sur un sol de baignoire autrement lisse et glissant. Cependant, il arrive un moment où la plupart doivent être remplacés ou supprimés complètement. Alors, comment enlever le matériau et l’adhésif sans endommager le revêtement de la baignoire ?

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de tester le matériau de retrait sur une petite partie discrète de la baignoire pour vous assurer que les produits chimiques de nettoyage n’endommageront pas cette surface.

Gardez à l’esprit que la plupart des appliques de baignoire antidérapantes sont fabriquées en trois couches : la couche supérieure (souvent décorative), une couche de rembourrage intermédiaire généralement constituée de film Mylar et une couche inférieure adhésive collante.

1 Décollez soigneusement un coin de chaque applique. Vous pouvez utiliser un ongle, un bâtonnet à cuticules ou tout grattoir rigide et tranchant en bois ou en plastique pour commencer.

2 Soulevez, tout en décollant, chaque applique. Faites-le lentement et soigneusement, en vous assurant que les deux couches supérieures restent collées ensemble. Si ces couches commencent à se séparer, le film se déchirera.

Si cela se produit, recommencez le processus sur les autres bords et coins de l’applique, en travaillant chacun vers le centre jusqu’à ce que toute la pièce se libère. Si le film Mylar est laissé en place et que seule la couche supérieure est retirée, vous aurez beaucoup plus de mal à le retirer, car les nettoyants et les solvants ne désintégreront pas le Mylar.

3 Après avoir retiré chacune des appliques, il y aura probablement des morceaux d’adhésif restants collés aux zones du plancher de la baignoire. Vous pouvez utiliser certains dissolvants d’adhésif, tels que « Shout » ou « Spray-N-Wash », en trempant soigneusement les taches d’adhésif pendant au moins une demi-heure.

Une fois l’adhésif réduit à une consistance caoutchouteuse, essuyez-le avec un chiffon sec. Vous devrez peut-être répéter cette procédure plusieurs fois pour enlever tout l’adhésif.

Enlever les appliqués difficiles

Si les appliques sont trop solidement placées et que vous ne parvenez pas à les retirer de cette façon, essayez ceci :

1 Soulevez autant de coins et de bords que vous le pouvez sur chaque applique. Versez ensuite une quantité généreuse de « Shout » ou de « Spray-N-Wash » sur tout le plancher de la baignoire. Étant donné que ces produits chimiques ne rongeront pas le film Mylar, ces solutions doivent pouvoir atteindre l’adhésif sous l’applique pour fonctionner.

2 Laissez tremper les appliqués dans la solution pendant au moins deux heures lors de l’utilisation de cette méthode. L’adhésif doit suffisamment ramollir pour que les appliques puissent être soulevées facilement. S’il ne desserre pas complètement l’adhésif, répétez la procédure. Essuyez l’adhésif ramolli comme indiqué ci-dessus.

Après avoir terminé l’une ou l’autre de ces procédures, nettoyez soigneusement la baignoire avec un nettoyant doux à base de poudre. Ensuite, rincez à l’eau claire et laissez la zone sécher à l’air avant d’installer de nouvelles appliques.

Si vous avez une baignoire en fibre de verre, une baignoire en porcelaine émaillée ou si vous craignez d’endommager la surface de la baignoire, utilisez un détergent liquide, un nettoyant tout usage ou du bicarbonate de soude mélangé à de l’eau.