Réparation de toit plat intégré

Conseils d’experts sur la façon de réparer les toits multicouches et de goudron et de gravier, y compris des conseils de bricolage sur la réparation des toitures déchirées et la réparation des cloques sur un toit plat.

Bien que les toits multicouches soient durables, des fuites peuvent se développer. Ceux-ci se trouvent le plus souvent là où se trouve le solin, comme aux connexions entre le toit et la cheminée, l’avant-toit ou un autre plan de toit. Ils peuvent également se développer là où le vent a emporté le gravier et exposé la surface au soleil, à la chaleur et au froid. Un toit plus ancien peut également développer des fuites là où l’asphalte s’est cloqué ou là où les couches de feutre de toiture et de bitume se sont séparées.

Pour garder les toits construits en bon état, assurez-vous qu’il n’y a pas de plaques nues dans le gravier. Garder la surface du toit recouverte de gravier gardera également votre maison plus fraîche en été et plus chaude en hiver.

Si de simples réparations ne corrigent pas les fuites, la surface du toit devra peut-être être remplacée. C’est un travail pour les professionnels; le déploiement de couches de feutre de toiture et d’asphalte à vadrouille à chaud est plus que ce que la plupart des propriétaires voudront assumer.

La toiture en bitume modifié ou « au chalumeau » est une alternative populaire aux toits multicouches classiques en goudron et gravier. Plus facile et plus rapide à installer, il se compose d’une seule membrane de caoutchouc qui est chauffée au chalumeau puis collée à une natte de fibre de verre qui est fixée au revêtement du toit.

Réparer des ampoules sur un toit plat

Les cloques sur un toit presque plat peuvent être causées par la chaleur et le soleil, mais elles signifient souvent de l’humidité sous la surface. Il y a de fortes chances que l’eau ait pénétré dans la membrane du toit par un trou ou un solin à proximité.

S’il y a plusieurs cloques ou si les cloques sont assez grosses, pensez à faire appel à un couvreur pour s’occuper des travaux. Sinon, suivez les étapes ci-dessous :

1 Balayez le gravier et la saleté loin de l’ampoule.

2 À l’aide d’un couteau utilitaire, coupez la couche supérieure en relâchant la pression de la bulle.

3 Sentez-vous à l’intérieur du trou pour l’humidité. S’il semble humide, recherchez les sources possibles de fuites le long du solin ou dans la même zone générale que l’ampoule, et réparez ces fuites.

4 À l’aide d’un couteau à mastic, appliquez du ciment de toiture en plastique dans la poche et autour de la surface de la coupe (voir l’illustration à gauche). Appliquez du ciment au-delà de la zone endommagée d’au moins 2 pouces dans toutes les directions.

5 Coupez une pièce d’un bardeau d’asphalte ou d’un morceau de toiture en rouleau d’environ 2 pouces plus large que le trou et faites-la glisser dans la fente. Pressez-le dans le ciment de toiture, en vous assurant de couvrir autant que possible la zone à l’intérieur de la coupe. Couvrez l’ampoule ou le trou avec du ciment de toiture pour sceller le patch, puis appliquez du ciment à environ 2 pouces au-delà des bords. Lorsque le ciment commence à se mettre en place, balayez le gravier sur le dessus du patch.