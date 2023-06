Réparation de four à micro-ondes

Si votre four à micro-ondes ne fonctionne pas et que la lumière ne s’allume pas, assurez-vous d’abord qu’il est alimenté.

Vérifiez la prise de courant dans laquelle il est branché. S’il s’agit d’une prise GFCI avec un bouton de réinitialisation, ou si sa prise est connectée à d’autres prises GFCI dans la cuisine, essayez d’appuyer sur le bouton « Réinitialiser » pour réinitialiser le GFCI.

Si cela ne fonctionne pas, le problème pourrait être au niveau du panneau électrique. Un micro-ondes est généralement branché dans une prise sur un circuit dédié de 20 ampères (ce qui signifie qu’il s’agit du seul appareil sur ce circuit) ; si votre micro-ondes ne l’est pas, il se peut qu’il ait surchargé son disjoncteur au niveau du panneau électrique. Dans ce cas, trouvez le panneau électrique et recherchez un disjoncteur déclenché. Si vous en trouvez un, mettez-le sur « Off » puis revenez sur « On ».

Étant donné que les fuites de micro-ondes peuvent être dangereuses et qu’une puissance élevée est présente, il est généralement judicieux de limiter vos réparations de micro-ondes à faire soi-même à des tâches simples telles que le changement de l’ampoule (si l’ampoule est facilement accessible).

Si votre four à micro-ondes produit un arc électrique ou si vous soupçonnez qu’il fuit, n’y touchez pas. Parce que les fours à micro-ondes sont relativement peu coûteux, il est souvent plus intelligent de simplement remplacer un micro-ondes défectueux par un nouveau.

Pour d’autres réparations, appelez un technicien micro-ondes qualifié.

