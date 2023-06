Réparation de comptoirs en pierre

Les comptoirs en pierre sont beaux et durables, mais ils peuvent être tachés par certains aliments et produits chimiques et se rayer, se graver ou même se fissurer et se casser. Compte tenu du coût et de la permanence de la pierre, il est important de savoir comment gérer ce type de problèmes. Les conseils suivants vous aideront :

Enlever les taches de la pierre

Si vous avez une tache difficile à enlever avec des nettoyants de surface ordinaires, commencez par la lustrer avec une crème non abrasive vendue à cet effet.

Tous les types de pierre sont poreux et certaines taches peuvent s’incruster dans la surface. Si la crème à polir ne fait pas disparaître la tache, il existe des poudres de cataplasmes non solvants et non toxiques vendues pour des types de taches spécifiques (rouille, huile, encre, vin, etc.).

Les cataplasmes réabsorbent la tache de la pierre. Leur efficacité dépend souvent de la texture de la surface et de la pierre elle-même – marbre, granit, calcaire, ardoise, etc.

Les taches de nourriture, les taches d’eau et les taches ternes peuvent être évitées à l’avenir avec une application de cire ou un scellant commercial.

Réparer un comptoir en pierre cassé

Si une petite section de comptoir en pierre se casse, vous pouvez utiliser de l’époxy pour la recoller en place. De nombreux types de pierre sont de couleurs variées, ce qui aide à masquer la réparation. Il existe également des époxydes clairs et colorés qui pourraient se rapprocher étroitement de la couleur de la pierre.

S’il manque de petits éclats et que vous ne parvenez pas à faire correspondre la réparation avec précision, vous pouvez essayer d’utiliser de la cire colorée pour remplir la ligne de coupe après avoir époxy la cassure.

Les gros morceaux, ou les sections qui doivent supporter leur propre poids ou un autre poids, sont plus difficiles à coller avec succès. Les professionnels forent parfois dans les bords fracturés et insèrent des broches métalliques pour maintenir les pièces ensemble. Cela demande de l’habileté pour éviter d’aggraver les dégâts, alors réfléchissez bien à votre expérience avant de tenter vous-même cette réparation.

Réparer la pierre gravée ou rayée

La crème de polissage pour pierre peut éliminer les rayures mineures de nombreux types de pierre, en particulier le marbre, le calcaire et le terrazzo plus tendres. Les matériaux plus durs tels que le granit, l’ardoise et les agglomérats de pierre peuvent nécessiter un composé abrasif plus agressif tel que la pierre ponce, le rouge de bijoutier ou » poudre à roder », spécialement conçue pour la pierre.

Toute surface de pierre qui a été gravée par des acides alimentaires ou la cristallisation doit être repolie. Commencez avec un composé plus abrasif pour lisser les dommages de surface, puis terminez avec une crème à polir pour éliminer les rayures fines. Enfin, cirez ou scellez la surface.