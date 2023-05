Rénover une table de cuisine en pin

Instructions étape par étape sur la façon dont Don Vandervort a fini sa table de cuisine en pin, y compris le ponçage, l’utilisation d’un chiffon collant et l’application d’une finition en polyuréthane.

Après avoir terminé une rénovation majeure de la cuisine il y a près de dix ans, ma femme, Bobbi, et moi avons acheté une solide table en pin naturel de 7 pieds de long. Si mes calculs sont corrects, nous avons mangé environ 1200 repas sur cette table depuis lors. Inutile de dire qu’il a rassemblé sa part d’entailles, de dings et d’anneaux.

A l’origine, la table recevait une finition à la cire d’abeille, qui présentait une belle patine ambrée et protégeait le bois tendre des taches. Mais nous avons découvert que cette finition présentait un sérieux problème : les tasses à café et les bols et assiettes chauds y collaient. Placez un bol de flocons d’avoine bien chaud sur la surface et vous devrez le soulever plus tard. Et cela laisserait une marque qui devrait être effacée plus tard.

Les sets de table ont résolu le problème, mais qui veut utiliser des sets de table tout le temps ? Entre ce problème et le mauvais état général de la finition, nous avons finalement décidé qu’il était temps de changer.

Je pense que Bobbi a renoncé à la possibilité que je libère le temps de retoucher la table, alors pendant que j’étais absent pendant une semaine, elle a commencé le travail.

Elle voulait profiter de la maison presque vide, avec l’idée qu’il est préférable de faire ce genre de travail lorsque les fumées, le désordre et les bouleversements perturbent le moins la vie de famille. C’était aussi une semaine où le temps était magnifique, lui permettant d’ouvrir les fenêtres et les portes pour une bonne ventilation. (La table est trop grande pour être facilement déplacée vers la terrasse ou le garage.)

Elle a fait quelques recherches pour savoir comment enlever la cire d’abeille d’une table en pin et a découvert que la solution la plus efficace était le décapant.

Après avoir protégé le sol avec une couche de feuilles de plastique et de journaux, elle a suivi les instructions de l’étiquette, en appliquant généreusement le décapant et en lui permettant de détacher la cire. Ensuite, elle a utilisé un grattoir de 4 pouces de large (du genre qui ressemble à un large couteau à mastic) pour soulever soigneusement la cire en vrac de la surface sans la rayer. Elle a répété ce processus plusieurs fois pour obtenir la majeure partie de la cire.

Ensuite, elle a utilisé de la laine d’acier fine (00) pour frotter la cire résiduelle. Parce que cette laine d’acier n’arrêtait pas de se boucher avec de la cire, elle en utilisait beaucoup pour descendre au bois nu. Ensuite, elle a utilisé du papier de verre fin sur un bloc de ponçage pour lisser le bois, en ponçant uniquement dans le sens du grain du bois (vous pouvez dire qu’elle a fait beaucoup de choses de ce genre). À ce stade, elle a nettoyé la zone et protégé la table avec une nappe en plastique jusqu’à ce que nous puissions décider ensemble d’une nouvelle finition.

Inutile de dire qu’à mon retour de voyage, j’étais ravi de voir qu’elle s’était occupée de la partie la plus difficile et la plus salissante. Et maintenant, parce que la table n’avait aucune finition, je devais prendre le temps d’aider à terminer le travail.

Nous avons opté pour une finition en uréthane satiné : transparente, naturelle, protectrice et suffisamment dure pour passer le test de la tasse de café brûlante. Afin d’assurer une absorption égale de la finition par le bois, nous avons décidé d’appliquer une couche de scellant-sableur à l’uréthane avant la couche de finition.

Mais d’abord, je voulais faire un peu plus de ponçage avec ma ponceuse de finition électrique, équipée d’un papier de verre fin de grain 220. Portant un masque anti-poussière, j’ai poncé dans le sens du grain du bois jusqu’à ce que la surface soit lisse. (Remarque : cette table a un aspect antique, avec de petites entailles et marques qui ajoutent à son caractère ; j’ai fait attention à ne pas trop poncer.)

J’ai humidifié un chiffon propre avec de l’essence minérale (c’est ce qu’on appelle un «chiffon collant») et j’ai essuyé toute la sciure de bois de la surface. Ensuite, nous avons laissé la poussière se déposer et soigneusement aspiré la zone pour minimiser la poussière lors de l’application de la finition.

Voici un conseil important : ne secouez jamais une boîte de polyuréthane, la finition obtenue sera pleine de bulles. Remuer.

J’ai appliqué uniformément la première couche de scellant à poncer à l’aide d’un pinceau synthétique. Puis je l’ai laissé sécher complètement. Cela a en fait pris plus de temps que les instructions sur l’étiquette indiquées; la surface était encore un peu collante au bout de 24 heures, j’ai donc laissé durcir un jour supplémentaire. Quand il était complètement sec, j’ai poncé à nouveau avec du papier de verre grain 200, aspiré la zone et essuyé la surface avec le chiffon collant.

Enfin, j’ai appliqué trois couches de polyuréthane satiné dans le sens du grain du bois, selon les instructions de l’étiquette. Je l’ai laissé sécher complètement après chaque couche et j’ai répété un léger ponçage, passé l’aspirateur et essuyé avec un chiffon collant avant la couche finale.

Maintenant, notre table a fière allure et, ce matin même, nous avons dégusté des bols de flocons d’avoine chauds sans napperons. —DV