Rénovation et relooking de garage

Conseils d’experts sur la façon de réaliser efficacement une rénovation de garage. Suivez ces conseils sur la phase de planification, la coloration, l’isolation de l’espace, etc.

Traditionnellement l’un des espaces les plus négligés, les garages d’aujourd’hui offrent désormais une multitude d’opportunités multifonctionnelles pour la famille. L’époque du garage utilisé simplement pour abriter des véhicules, des décorations saisonnières, des établis et des outils a fait place à des conceptions avant-gardistes qui maximisent le stockage de manière attrayante, tout en permettant des aires de loisirs et de jeux utilisables par les adultes et les enfants.

Pour plus d’informations sur la façon de rendre votre garage « plus intelligent » avec une variété d’appareils de haute technologie, voir Comment rendre votre garage plus intelligent.

Planifier un relooking de garage

Le processus de création d’un design de garage efficace commence par un plan réfléchi. La peinture et la couleur fournissent des outils simples qui aident les propriétaires à réaliser un garage personnalisé.

Les zones « bump-out » sur le côté d’un garage peuvent être conçues pour incorporer des zones de stockage et de travail et sont des options de plus en plus populaires trouvées dans les maisons nouvellement conçues et rénovées. Comme la plupart des gens utilisent des garages pour différents types de stockage, une grande variété d’étagères et d’armoires permet de maximiser l’espace.

Le contreplaqué, les panneaux à lattes ou les systèmes d’organisation spécialement conçus sont des options efficaces qui peuvent être joliment peintes.

Couleur dans le garage

Les armoires peuvent être personnalisées avec une palette de couleurs de peinture attrayante pour délimiter le stockage d’articles spécifiques. Les armoires supérieures peuvent être peintes d’une couleur et les armoires inférieures d’une autre couleur dans la palette. Introduisez une troisième couleur du schéma souhaité dans le mélange en l’utilisant pour mettre en valeur les façades des tiroirs des armoires.

Une quatrième couleur peut être mise en œuvre sur la paroi arrière intérieure des armoires. Peindre l’intérieur des tiroirs des armoires en utilisant différentes teintes dans la palette de couleurs aide à organiser les petits objets difficiles à trouver. Même les crochets muraux les moins chers et les plus insignifiants peuvent être facilement peints de couleurs attrayantes dans le schéma. (©PQI)

Isoler un espace de vie de garage

Un garage converti en espace de vie a besoin du même niveau d’isolation dans le plafond, les murs et le sol que le dernier étage de votre maison.

Pour compléter l’isolation déjà installée dans le garage, vous pouvez insuffler de la cellulose dans les murs.

Isolez le sol avec des panneaux de mousse rigide, comme vous le feriez pour un sous-sol.

À moins que votre garage ne soit sous votre maison, il a besoin du même niveau d’isolation au plafond que le dernier étage de votre maison. Ajouter de l’isolant au plafond, comme l’ajouter au plafond d’un grenier, est un travail qui peut très bien nécessiter les services d’un pro.

Acheter un éclairage de garage et un sol de garage

Parce que les garages d’aujourd’hui sont devenus des extensions importantes de nos espaces de vie, une industrie active a émergé pour produire une large gamme d’équipements, de l’éclairage de garage aux revêtements de sol et bien plus encore. Pour plus d’informations sur une variété de gadgets de haute technologie qui peuvent aider à rendre votre garage « plus intelligent », voir Comment rendre votre garage plus intelligent.

Éclairage de garage

Votre garage, comme toute autre pièce de service de votre maison, mérite un bon éclairage. Le ou les types d’appareils que vous choisirez dépendront en grande partie de la façon dont vous utilisez votre garage et de la fréquence à laquelle vous l’utilisez.

Les lampes fluorescentes sont une bonne option pour éclairer un établi sous une armoire ou une étagère, car elles sont les plus écoénergétiques et brûlent moins que les lampes à incandescence. Comme ils sont relativement compacts, ils n’empiéteront pas sur un espace de travail précieux, et beaucoup sont conçus pour s’emboîter pour créer une bande continue.

Les lampes à incandescence, qui comprennent les lampes halogènes et les ampoules au xénon, fournissent un éclairage plus ciblé que les lampes fluorescentes et conviennent mieux aux projets détaillés. Les halogènes produisent la lumière la plus brillante et la plus concentrée, mais génèrent également le plus de chaleur. Utilisez des versions basse tension avec transformateurs intégrés pour éclairer les zones sous les armoires sans augmenter la température. Les ampoules au xénon durent plus longtemps et fournissent la même lumière focalisée que les halogènes sans la chaleur.

L’éclairage du garage consistait presque entièrement en luminaires suspendus qui utilisaient des ampoules à incandescence ou des tubes fluorescents. Aujourd’hui, les possibilités d’éclairage des espaces de travail et de rangement de votre garage sont aussi variées que celles de la maison. Vos choix dépendront en grande partie de la façon dont vous utilisez une zone donnée.

Lampes de travail. La beauté de l’éclairage de travail de garage réside dans le fait qu’il apporte une lumière ciblée à votre espace de travail. Cependant, avant d’installer des lampes de travail, réfléchissez à la manière dont les ombres seront projetées et à votre confort de travail – la lumière ne doit pas briller dans vos yeux ou bloquer votre vue de la surface de travail.

Lampes à pince. Les lumières qui se fixent sur votre surface de travail vous permettent d’ajuster l’éclairage pour des projets individuels. Si vous travaillez sur quelque chose de particulièrement détaillé, essayez d’utiliser une loupe fixée à la lumière.

Luminaires sous meuble. Pour éclairer les zones sous les armoires et les étagères, vous devrez choisir entre des lumières fluorescentes et incandescentes, selon la nature des travaux que vous prévoyez faire.

Acheter des appareils d’éclairage de garage

L’éclairage par des ampoules à incandescence est plus que suffisant si votre garage ne sert qu’à abriter vos voitures et à entreposer des objets peu utilisés. Les ampoules à incandescence s’allument immédiatement, consomment très peu d’énergie avec une utilisation peu fréquente et ne scintilleront pas comme certaines ampoules fluorescentes bon marché, quelle que soit la température.

Cependant, si vous avez aménagé votre garage en atelier ou en un autre type de centre d’activités, les fluorescents de haute qualité sont votre meilleur pari. Pour plusieurs raisons, les luminaires avec des tubes T8 (T signifie « tubulaire » et le nombre fait référence au nombre de huitièmes de pouce dans le diamètre – dans le cas d’un T8,1 pouce) et les ballasts électroniques valent la dépense supplémentaire par rapport à un luminaire standard qui contient des ampoules T12 et possède des ballasts magnétiques.

Le T8 diffuse à peu près la même quantité de lumière qu’un T12, mais est 32 % plus économe en énergie.

Les couleurs sous les T8 se rapprochent de la réalité.

Les T8 avec ballasts électroniques empêchent les ampoules de clignoter et de bourdonner à des degrés aussi bas que 0 degrés F. Cela contraste fortement avec les T12, qui ne fonctionnent pas correctement en dessous de 60 degrés F.

La plupart des T8 sont équipés de ballasts à démarrage rapide, par opposition aux ballasts à démarrage instantané, qui ont tendance à brûler les ampoules prématurément lorsque les lumières sont fréquemment éteintes et allumées.

Lors de l’achat de luminaires, recherchez ceux qui acceptent des tubes de 4 pieds. Ils sont non seulement moins chers et plus faciles à manipuler, mais ils durent aussi plus longtemps et économisent plus d’énergie que les tubes de 8 pieds. Lors de l’installation des luminaires, en placer un tous les 4 pieds fournira un éclairage plus uniforme que d’en placer deux tous les 8 pieds. Une fois que vous avez choisi un luminaire ou des luminaires, vous devez choisir les ampoules. Les deux qualités à considérer sont le facteur d’ambiance et le quotient de rendu des couleurs.

Le facteur d’ambiance – que la lumière diffusée par une ampoule ou un tube semble chaude ou froide – est déterminé par sa température de couleur, mesurée en degrés sur l’échelle Kelvin. Plus le degré est élevé, plus la lumière est froide. Si votre garage ne sert qu’à abriter des voitures, une lumière neutre (3500K) est parfaitement acceptable. Cependant, si votre garage est utilisé comme une sorte de zone de divertissement, vous feriez probablement mieux avec une lumière chaude (3000K). La lumière froide (4100K) fonctionne mieux pour un bureau ou une activité axée sur les détails. Recherchez les cotes de température de couleur sur l’emballage.

Le quotient de rendu des couleurs – la manière dont les couleurs « vraies » apparaissent sous une certaine lumière – est exprimé sous la forme d’un indice de rendu des couleurs IRC d’une ampoule ou d’un tube. Sur une échelle de 0 à 100, la plupart des gens trouvent que les couleurs semblent vraies à 85 et plus, 100 représentant l’apparence d’une couleur à la lumière naturelle du soleil. Les T8 obtiennent un score de 85 (les T12 se classent dans les années 60) et les seules ampoules qui atteignent 100 sont les halogènes à incandescence. Un IRC élevé est plus souhaitable si vous essayez de faire correspondre une teinture à bois, par exemple, ou si vous utilisez votre garage comme atelier d’artiste.

Plancher de garage

Si vous souhaitez créer un environnement de garage agréable et propre, commencez par finir le sol. La plupart des planchers de garage résidentiels sont en béton non fini, qui accumule la saleté et les taches, est difficile à nettoyer et soulève la poussière chaque fois que vous marchez ou travaillez dessus.

Les revêtements de sol de garage ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Ils vont de juste adéquat à incroyablement haut de gamme, et comme vous pouvez l’imaginer, leur coût varie en conséquence.

Si vous choisissez n’importe quel type de peinture, de scellant ou d’époxy pour sol de garage, une préparation appropriée est un must absolu, y compris le nettoyage et la gravure de la surface en béton avec de l’acide chlorhydrique.

Planification d’un atelier de garage ou d’une zone d’artisanat

Si vous êtes passionné par un passe-temps, mais que l’espace dans votre maison est limité, avec une planification efficace, vous pouvez transformer une partie de votre garage en atelier ou en centre d’artisanat.

Atelier

L’illustration ci-dessous montre un schéma typique d’un atelier de menuiserie – si vous avez le luxe de coopter la moitié de votre garage pour deux voitures pour l’accueillir.

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace disponible, vous pouvez rendre les outils et même les établis mobiles en les plaçant sur des roulettes verrouillables ou sur des bases à roulettes faites d’une ou deux couches de contreplaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur. Lorsque vous avez terminé de travailler pour la journée, vous pouvez simplement tout rouler dans un endroit éloigné.

Centre d’artisanat

Pratiquer la plupart des travaux manuels est plus agréable s’il y a des surfaces de travail spacieuses et un espace de rangement généreux pour les fournitures et les matériaux. Le banc d’artisanat illustré ci-dessus est une table solide composée d’un cadre supérieur de 2 par 6 et d’un cadre inférieur de 2 par 4 fixés à des pieds en contreplaqué.

Le dessus de table est en contreplaqué, mais selon la nature de l’engin, vous pouvez envisager de fixer une couche de plastique stratifié sur le dessus pour le protéger des taches,

L’unité de rangement illustrée est fabriquée à partir de 1 par 4 avec un panneau perforé de 1/4 de pouce inséré dans le cadre fini. Les crochets à cheville insérés dans le panneau perforé peuvent accepter des objets suspendus; des étagères pour ranger des articles plus volumineux et des conteneurs pour ranger des articles plus petits peuvent être accrochés au panneau perforé à l’aide de crochets en L pour les soutenir.

Pour plus d’informations sur les revêtements de sol de garage spécialisés, voir Peintures et finitions pour sol de garage et Grilles et tapis de sol de garage.

Ensuite, consultez le guide d’achat des armoires de rangement et des étagères de garage