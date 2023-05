Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays développés, les réfrigérateurs sont pris pour acquis. Mais, le fait est que le réfrigérateur est une invention relativement récente.

Les réfrigérateurs sont apparus pour la première fois au tournant du siècle, mais ce n’est qu’au milieu des années 1940 qu’ils ont été produits en série. Avec chaque décennie, ils sont devenus plus grands, plus pratiques et plus efficaces.

Votre réfrigérateur est-il au-dessus de la colline? S’il est bruyant, glacial, coûteux à faire fonctionner et trop petit, la réponse est probablement oui. La bonne nouvelle est que les réfrigérateurs d’aujourd’hui ont résolu presque tous ces problèmes.

Ils sont généralement sans givre et offrent des fonctionnalités telles que de l’eau réfrigérée et de la glace dans la porte, des étagères et des plateaux réglables, des zones de refroidissement et même un avertissement de panne de courant. Ils sont fabriqués dans une gamme de tailles, des petits modèles sous le comptoir aux énormes combinaisons de réfrigérateurs/congélateurs intégrés côte à côte.

Et, lorsqu’une combinaison réfrigérateur/congélateur standard n’offre tout simplement pas assez d’espace pour les aliments surgelés, il existe des unités de congélation séparées. Les congélateurs sont généralement utilisés pour le stockage à plus long terme d’aliments en vrac et rarement utilisés.

Vous trouverez de nombreux conseils pour vous aider à choisir un nouveau réfrigérateur/congélateur ou congélateur autonome. Ou, si vous avez juste besoin de faire fonctionner correctement votre appareil actuel, les articles ici vous guideront à travers la résolution des problèmes les plus courants.

Guides d’achat de réfrigérateurs et congélateurs

Les réfrigérateurs sont disponibles dans une large gamme de prix, de quelques centaines de dollars à des milliers, selon la taille et les cloches et sifflets. Il existe trois types principaux : côte à côte, montage en haut (le congélateur est en haut) et montage en bas (le congélateur est en bas), chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Quel que soit le type que vous choisissez, comptez 10 pieds cubes d’espace pour deux personnes et 1 1/2 pieds cubes supplémentaires pour chaque membre supplémentaire du ménage. Vous voudrez également accorder une attention particulière à l’efficacité énergétique, car les réfrigérateurs sont l’un des appareils électroménagers les plus énergivores de la maison.

Si vous constatez que, quelle que soit la taille généreuse du congélateur de votre réfrigérateur, vous n’avez toujours pas suffisamment d’espace intérieur, envisagez d’acheter un congélateur coffre ou vertical, si vous en avez l’espace.

Comment fonctionne un réfrigérateur

Comme d’autres appareils qui produisent du «froid», les réfrigérateurs font circuler le réfrigérant dans l’appareil pour éliminer la chaleur de l’air. L’unité, qui est essentiellement une boîte, doit être bien isolée pour empêcher l’absorption d’air chaud. La qualité du condenseur et de l’isolation sont les principaux facteurs contribuant à l’efficience et à l’efficacité d’un réfrigérateur.

Réparation et entretien d’un réfrigérateur

Les principales plaintes concernant un réfrigérateur défectueux sont qu’il refroidit et gèle trop ou trop peu. Bien qu’il existe plusieurs étapes de dépannage que vous pouvez suivre pour isoler le problème, la plupart des réparations doivent être effectuées par un réparateur professionnel.