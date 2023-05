Réduire les dangers cachés dans votre maison

Conseils d’experts sur la façon de réduire l’exposition aux toxines dans votre maison, y compris le plomb, l’amiante, le radon et d’autres polluants nocifs de l’air intérieur.

Saviez-vous que l’air à l’intérieur de votre maison est probablement plus pollué que l’air à l’extérieur ? Bien que nous considérions nos maisons comme des lieux de sécurité et de refuge, elles ne répondent peut-être pas à cette attente.

Les gaz, les produits chimiques et les toxines dégagés par les matériaux de construction, les produits de nettoyage, les moisissures et autres polluants peuvent mettre notre santé en danger ou, au mieux, rendre nos maisons moins confortables. Certains des principaux contrevenants comprennent l’amiante, le plomb, le radon, la poussière et les produits chimiques en suspension dans l’air et les polluants de l’eau.

Ironiquement, avec les fenêtres de pointe d’aujourd’hui, les coupe-froid, l’isolation et les autres économiseurs d’énergie, nos maisons ne « respirent » pas aussi bien que les maisons plus anciennes et sujettes aux courants d’air. En conséquence, une accumulation résiduelle de polluants de l’air intérieur peut se produire.

La ventilation peut résoudre de nombreux problèmes de pollution de l’air, mais il est difficile de ventiler les pièces sans gaspiller d’énergie. Les ventilateurs récupérateurs de chaleur permettent de ventiler une maison sans gaspiller d’énergie, mais ils ne fonctionnent que dans certaines situations et sont une solution coûteuse si les problèmes sont mineurs.

Radon

Le radon est un gaz radioactif dangereux qui, s’il s’accumule dans votre maison, pourrait poser de graves risques pour votre santé et celle de votre famille. Selon l’Environmental Protection Agency, le radon est responsable de plus de 20 000 décès chaque année et représente 15 % des cas de cancer du poumon. Le radon se trouve naturellement dans la plupart des sols et de l’eau lorsque l’élément uranium se désintègre, et lorsque nous l’inhalons, les particules radioactives se transforment en plomb dans nos poumons, les obligeant à libérer des radiations dans les tissus.

Les niveaux de radon sont plus élevés dans certaines régions du pays que dans d’autres (connectez-vous à la carte des zones EPA pour trouver la concentration de votre région), mais peu importe où vous vivez, faire tester votre maison est une précaution sanitaire valable. De plus, le radon devient un problème de plus en plus important pour les acheteurs de maison, donc faire tester votre maison avant de la mettre sur le marché peut vous éviter le chagrin d’une vente manquée parce que vous attendiez les résultats du test de radon.

Le radon se trouve naturellement dans l’environnement à des concentrations de 0,4 picocuries (une unité de rayonnement) par litre. Ce faible niveau est difficile à atteindre dans une maison, vous devez donc viser des niveaux inférieurs à 4 picocuries par litre, qui est la concentration que l’EPA considère comme sûre. Le radon peut pénétrer dans la maison par divers espaces et ouvertures autour de votre maison, tels que les drains, les pompes de puisard, les vides sanitaires, les panneaux d’accès aux services publics et les fissures dans les murs et les planchers du sous-sol.

Des tests à long terme et à court terme sont disponibles, et les deux sont simples à utiliser. Essayez d’abord le test à court terme pour déterminer s’il y a un problème immédiat, puis utilisez un test à long terme pour avoir une idée plus précise des niveaux de radon dans votre maison sur une période prolongée. L’EPA recommande de tester tous les deux ans ou après toute rénovation importante.

Les deux tests consistent généralement en un petit récipient de charbon de bois laissé de côté pour recueillir le radon présent dans votre maison. Ces kits sont facilement disponibles dans la plupart des quincailleries et sont peu coûteux ; le coût d’analyse de l’échantillon d’un laboratoire recommandé est également modeste. Suivez les instructions fournies avec le test et faites attention à l’endroit où le conteneur doit être situé, généralement à un étage inférieur où il ne sera pas dérangé ou affecté par l’humidité. Le test doit être laissé de côté pendant deux ou trois jours avec les portes et les fenêtres fermées, et aucun appareil qui amène de l’air extérieur dans votre maison, comme un ventilateur de toute la maison, ne doit fonctionner pendant cette période.

Les tests à long terme fonctionnent à peu près de la même manière, sauf qu’ils collectent le radon sur une période de trois mois à un an et donnent une image beaucoup plus précise des niveaux de radon de votre maison, car les conditions météorologiques et autres peuvent provoquer une augmentation ou une diminution du radon. niveaux à des moments différents.

Si votre maison a des niveaux élevés de radon, vous avez plusieurs options pour l’éliminer en toute sécurité de l’air et/ou de l’eau. L’aspiration du sol aspire le gaz radon à travers des tuyaux sous un sous-sol ou un vide sanitaire et l’expulse hors de la maison. Les ventilateurs récupérateurs d’énergie remplacent constamment l’air intérieur par de l’air extérieur.

S’il y a du radon dans votre eau, des aérateurs et des filtres peuvent aider à l’éliminer. vous pouvez les placer sur vos robinets, mais c’est beaucoup mieux s’ils sont installés là où l’eau entre dans votre maison. Vous pouvez demander des informations à votre compagnie des eaux si vous utilisez de l’eau de ville, ou si vous utilisez de l’eau de puits, vous pouvez acheter un kit de test pour cela.

Selon l’EPA, l’installation de systèmes pour réduire les niveaux de radon peut aller de 800 $ à 2 500 $, selon la méthode d’atténuation et la construction de la maison. Si vous construisez une nouvelle maison, il est beaucoup moins cher de tester le terrain pour détecter le radon, puis d’installer un équipement de réduction du radon au fur et à mesure de la construction plutôt que de l’ajouter après coup.

Amiante

Les fibres d’amiante, lorsqu’elles sont en suspension dans l’air, peuvent constituer un risque grave pour la santé.

Bien que les matériaux de construction contenant de l’amiante aient été progressivement éliminés en 1986, de nombreuses maisons construites avant cette date ont des conduits de chauffage, des enveloppes de tuyaux, des bûches de cheminée artificielles, des parements, des revêtements de sol résilients et des matériaux de plafond acoustique pulvérisés contenant de l’amiante. Dans de nombreux cas, l’amiante peut être laissé seul ou recouvert si le matériau ne s’écaille pas ou ne s’effrite pas, mais certains types, notamment les conduits, doivent être retirés car l’air soufflant dans les conduits peut se desserrer et transporter les fibres dans toute la maison.

Les polluants atmosphériques

Bien sûr, il existe de nombreux autres types de polluants atmosphériques, de la fumée de cigarette aux squames d’animaux en passant par les moisissures. Pour y faire face, vous pouvez vous procurer un purificateur d’air pour toute la maison ou pour la taille d’une pièce. Voir le Guide d’achat des purificateurs d’air.

Mener

L’empoisonnement au plomb est un grave danger pour tout le monde; les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables à ses effets. Bien que le plomb ait été interdit en tant qu’ingrédient dans la peinture en 1978, le plomb se trouve dans les anciennes peintures, la plomberie et la soudure utilisée pour joindre les tuyaux.

Le plomb et d’autres polluants peuvent être éliminés de l’eau en utilisant des dispositifs de traitement de l’eau appropriés. Comme pour les purificateurs d’air, plusieurs types différents sont fabriqués; le bon choix dépendra de ce que vous voulez retirer de l’eau.

Le plomb, un métal naturellement présent dans la croûte terrestre, est toxique pour les humains. Jusqu’en 1978, il était librement utilisé dans les maisons comme composant de certaines peintures, robinets, soudures, tuyaux et raccords de tuyauterie et solins de toit. Les maisons construites avant 1960 sont très susceptibles de contenir des matériaux contenant du plomb. Les maisons construites entre 1960 et 1978 peuvent contenir ou non de la peinture ou de la plomberie au plomb. Les maisons construites après 1978 ne doivent pas contenir de matériaux en plomb, sauf si des produits datés ont été utilisés dans la construction.

Le plomb est un danger lorsqu’il est ingéré ou inhalé. Boire de l’eau qui a voyagé à travers le plomb dans les tuyaux, respirer la poussière du ponçage de la peinture à base de plomb, tout cela empoisonne le corps. Même si les quantités absorbées peuvent être infimes, cette toxine s’accumule avec le temps, provoquant de graves troubles neurologiques.

Les enfants de moins de six ans sont particulièrement vulnérables (c’est pourquoi les dangers des jouets contenant de la peinture au plomb font la une des journaux). Si vous avez de jeunes enfants, il est sage de tester la présence de plomb dans votre maison. Si vous avez des inquiétudes concernant le plomb dans votre plomberie, testez votre eau potable. La peinture au plomb est un danger lorsqu’elle est exposée en tant que couche de surface, si elle se détériore ou si vous la poncez ou la grattez lors de la rénovation.

Si vous pensez que votre maison peut contenir des concentrations dangereuses de plomb, vous avez quelques options. Vous pouvez commencer par effectuer vous-même un test préliminaire. Des kits de test manuels sont disponibles en ligne ou dans les quincailleries ou les centres de rénovation domiciliaire. Bien que ces kits de test soient peu coûteux et faciles à utiliser, l’embauche d’un entrepreneur professionnel en réduction de plomb ou d’un évaluateur des risques est le seul moyen de quantifier définitivement le risque.

La plupart des inspecteurs principaux professionnels offrent l’un des deux services distincts – inspections et évaluations des risques – bien que certains puissent être autorisés à effectuer les deux. Habituellement, les inspections de peinture vous informeront de la teneur en plomb de la peinture intérieure ou extérieure de votre maison. Mais ces tests ne vous éclairent généralement pas sur les dangers ou les risques potentiels liés aux résultats. C’est ce qu’une évaluation des risques est censée faire.

Les évaluateurs des risques vous avertiront de toute source importante d’exposition au plomb, comme la peinture qui s’écaille ou des niveaux excessifs de plomb dans la poussière, et vous proposeront des options pour résoudre le problème. L’un ou l’autre de ces examens coûte généralement environ 300 $ selon l’étendue du travail, votre emplacement et le fournisseur de services.

Mais avant d’engager quelqu’un pour inspecter votre maison à la recherche de plomb, vous devez déterminer quelles sont ses références. De nombreux États, mais pas tous, ont mis en place des programmes de certification qui approuvent les individus pour évaluer les risques liés au plomb dans les résidences. Si votre état n’a pas un tel programme, vérifiez auprès du comté et de la ville dans lesquels vous vivez pour savoir s’ils offrent un programme similaire.