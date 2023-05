Rappel de chauffe-eau 2019

Deux rappels de chauffe-eau ont été annoncés en novembre 2018 par la Consumer Product Safety Commission. L’un des rappels concerne plusieurs marques de chauffe-eau résidentiels de 30, 40 et 50 gallons. Tous les chauffe-eau visés par ce rappel sont des modèles alimentés au gaz naturel ou au propane à très faible taux de NOx.

L’autre rappel concerne les chauffe-eau à gaz de 30 gallons portant le numéro de modèle G6-UT3030N.

Rappel de chauffe-eau à très faible taux de NOx

Les marques rappelées incluent American Water Heater, AO Smith, Kenmore, Lochinvar, State, Reliance, US Craftmaster, Whirlpool. La plupart des chauffe-eau concernés ont été vendus et installés en Californie entre avril 2011 et décembre 2016 pour répondre à des normes d’émission strictes.

Selon le communiqué de la CPSC, l’écran du brûleur du chauffe-eau Ultra-Low NOx peut développer des déchirures. Si cela se produit, le brûleur du chauffe-eau peut développer une chaleur rayonnante excessive. Si le chauffe-eau repose directement sur un plancher en bois (ou un matériau combustible similaire), cela présente un risque d’incendie. AO Smith a reçu 6 rapports d’incendies survenus à partir de ce problème. Aucun blessé n’a été signalé à ce jour.

Rappel de chauffe-eau à gaz de 30 gallons vendus chez Lowe’s

Ce rappel a été annoncé parce que le pare-flammes de ce chauffe-eau particulier peut ne pas fonctionner correctement, ce qui présente un risque d’incendie.

Ce rappel concerne les chauffe-eau au gaz naturel AO Smith de 30 gallons portant le numéro de modèle G6-

UT3030NV et numéros de série avec les quatre premiers chiffres de 1805 à 1809.

Ce qu’il faut faire

Vérifiez votre chauffe-eau pour le nom du modèle et le numéro de série. La plaque signalétique où ceux-ci sont répertoriés se trouve à côté de la soupape de commande de gaz/thermostat.

Allez à https://www.waterheaterrecall.com/ et entrez les numéros de modèle et de série de votre chauffe-eau et remplissez le formulaire pour voir si votre chauffe-eau est rappelé.

En ce qui concerne le rappel Ultra-Low NOx, seuls les chauffe-eau dont les quatre premiers numéros de série sont compris entre 1115 et 1631, où les quatre premiers chiffres représentent l’année et la semaine de production, sont inclus dans le rappel.

Si votre chauffe-eau a été rappelé, éteignez-le et arrêtez de l’utiliser. Contactez les personnes suivantes pour déterminer si une réparation gratuite est nécessaire.

Si vous possédez un chauffe-eau de marque Whirlpool, US Craftmaster ou American Water Heater, vous pouvez appeler sans frais le 866-854-2793 pour plus d’informations.

Les propriétaires de Reliance, State, AO Smith et Kenmore peuvent appeler sans frais le 866-880-4661.

Suivant Voir : Guide d’achat des chauffe-eau