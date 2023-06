Ramonage de cheminée et réparation de cheminée à faire soi-même

Un guide détaillé sur le nettoyage de cheminée et les réparations de cheminée de bricolage. Couvre l’inspection, le ramonage, la fixation du chapeau de cheminée et la réparation du solin.

Entretenez votre cheminée pour qu’elle fonctionne efficacement et l’empêche de devenir un risque d’incendie.

Inspectez votre cheminée au début de chaque saison de chauffage ou, mieux encore, faites-la inspecter par un ramoneur professionnel.

Comment inspecter une cheminée

Allumez une lampe de poche à l’intérieur et recherchez des obstructions telles que des feuilles ou des nids d’oiseaux; vérifiez également l’accumulation de suie.

La combustion de bois très résineux comme le pin entraînera l’accumulation de créosote inflammable (un matériau semblable à la sève) sur les parois intérieures de la cheminée. Recherchez également les carreaux de cheminée manquants ou fissurés.

De l’extérieur ou sur le toit, recherchez le mortier qui s’effrite, les briques lâches ou manquantes ou les solins qui se sont détachés du toit et de la cheminée.

Si vous vivez dans un pays sismique, vérifiez que votre cheminée ne présente pas de fissures après des secousses notables. Certaines fissures sont inoffensives, mais d’autres peuvent devoir être réparées pour éviter qu’elles ne deviennent un risque d’incendie.

Comment ramoner une cheminée

Le nettoyage d’une cheminée est un travail salissant, mais il doit être fait régulièrement pour éliminer la créosote et la suie accumulées, qui peuvent prendre feu ou obstruer l’air circulant dans la cheminée. Un flux d’air restreint peut entraîner un mauvais fonctionnement d’un foyer et parfois provoquer le retour de la suie et des cendres dans la maison.

Il est souvent judicieux d’embaucher un ramoneur pour ce travail, mais vous pouvez le faire vous-même s’il vous est possible de travailler en toute sécurité sur le toit et que vous pouvez atteindre le haut de la cheminée.

Tu auras besoin:

• Une brosse ramoneuse en acier

• Une corde de la longueur du conduit et de la cheminée

• Un pichet en plastique rempli d’eau pour servir de poids à la brosse

• Un aspirateur puissant

Collez des feuilles de plastique sur l’embouchure de votre foyer. Utilisez de vieux draps ou des toiles de protection pour protéger les tapis et les meubles à proximité. Prévoyez de porter un masque anti-poussière, des gants et des lunettes pour vous protéger de la poussière, des cendres et de la suie.

Montez prudemment sur le toit et, si la cheminée est munie d’un capuchon ou d’un pare-étincelles fixé au sommet, retirez-le. Attachez la cruche remplie d’eau à l’extrémité inférieure de la brosse de cheminée et la longue corde à l’extrémité supérieure.

Abaissez le poids et brossez dans la cheminée, jusqu’au fond, puis tirez-le vers le haut. Passez-le plusieurs fois jusqu’à ce qu’il ressorte relativement exempt de débris. Laissez la poussière se déposer, puis retournez à l’intérieur et aspirez la suie et les débris qui sont tombés dans le foyer.

Les bricoleurs peuvent préférer ramoner la cheminée par le bas, au lieu d’aller sur le toit pour le travail. Cette vidéo montre comment vous pouvez le faire.

Si vous avez un foyer à foyer ouvert et que votre cheminée n’est pas équipée d’un registre, de l’air chaud coûteux est aspiré par la cheminée chaque jour. Demandez à un maçon d’installer un registre à l’intérieur de la cheminée ou de monter un chapeau de cheminée spécial sur le dessus qui comprend un registre.

Comment réparer le chapeau de cheminée

Les chapeaux de cheminée en mortier sont parfois vulnérables aux fissures le long des joints parce que le mortier rétrécit, provoquant l’ouverture des joints. Le mortier à base de chaux se décompose avec le temps et peut s’effriter. Les fissures mineures et le joint entre le conduit et le chapeau peuvent être scellés avec un composé de calfeutrage pour maçonnerie.

Si le capuchon s’effrite, vous devrez ébrécher l’ancien mortier qui se détériore à l’aide d’un marteau à bille et d’un ciseau à froid. Assurez-vous de porter des gants et des lunettes. Brossez tous les débris lâches. Appliquer ensuite une nouvelle couche de mortier prêt à l’emploi à l’aide d’une truelle. Inclinez-le loin du conduit de fumée pour que la pluie s’écoule correctement. Gardez le mortier humide pendant quatre jours pour lui permettre de durcir.

Pour réparer le mortier autour des briques, retirez l’ancien mortier et bouchez les fissures avec un nouveau mortier prêt à l’emploi résistant aux intempéries.

Renouvelez les joints d’étanchéité en écaillant l’ancien mortier. Calfeutrez le long des bords du solin et calfeutrez les joints entre le solin et la cheminée.

L’espace entourant votre cheminée est une source de fuites d’air entre le grenier et la maison. Les cheminées s’étendent souvent dans les greniers par des contournements encadrés et, si ceux-ci ne sont pas correctement isolés et scellés, l’air s’échappera.

Remplissez les vides dans ces zones à l’aide de matelas isolants en laine de roche sans revêtement ou d’un matériau ignifuge similaire. Scellez l’endroit où la cheminée et la charpente se rencontrent avec du ciment à fournaise ou un calfeutrant pouvant résister à des températures élevées.

Comment réparer un solin de cheminée

Commencez par rendre rugueuse la zone autour du trou avec une brosse métallique ou du papier de verre, puis nettoyez-la. Coupez le patch plus grand que le trou, fixez-le avec du ciment à toiture, puis recouvrez le patch avec plus de ciment à toiture, comme indiqué ci-dessous.

Les solins fortement corrodés devront être remplacés. Vous devrez enlever plusieurs rangées de bardeaux ainsi que l’ancien solin pour ce faire. Demandez-vous si vous avez les compétences; sinon, appelez un couvreur.

Renouvelez les joints des solins en écaillant l’ancien mortier et en calfatant le long des bords du solin. Utilisez un calfeutrant spécial pour maçonnerie pour sceller les joints entre le solin et la cheminée.

Sceller le joint entre le capuchon et le solin à gradins avec du ciment à toiture à l’uréthane ou un composé de calfeutrage à la silicone, comme illustré ci-dessous. Si vous travaillez avec des solins de noue, soulevez les bords des bardeaux environnants et étalez du ciment de toiture sur le solin à environ 6 pouces du bord des bardeaux.

Si vous refermez le larmier, scellez sous les bardeaux, mais ne scellez pas le larmier le long de l’avant-toit.

VOIR SUIVANT : Réparation de poêle à granulés