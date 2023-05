Raccordement des arroseurs à l’alimentation en eau

Il s’agit d’un guide expert sur la connexion des gicleurs à l’alimentation en eau de votre maison. Apprenez à connecter les robinets et les conduites d’alimentation, à prévenir les refoulements et à vous connecter aux sources d’eau.

Un nouveau système de gicleurs devra être raccordé à l’alimentation en eau froide de votre maison. Si les tuyaux existants doivent être coupés, vous voudrez peut-être embaucher un plombier. sinon, n’oubliez pas de fermer l’eau avant de vous mettre au travail.

Si vous vivez dans un climat doux, vous n’avez besoin que d’un robinet extérieur pour vous connecter. Si cela ne fournit pas un débit suffisant, ou si vous vivez dans une région plus froide où les tuyaux extérieurs peuvent geler, vous devrez connecter le système à la conduite d’alimentation principale de votre maison.

Connexion à un robinet existant

Vous n’aurez pas à couper le tuyau si vous raccordez vos gicleurs à un robinet extérieur. Commencez par fermer l’alimentation en eau et vidanger le robinet; puis retirez le robinet. Installez un té galvanisé ou en laiton en vous assurant d’utiliser la bonne taille pour le robinet et les tuyaux d’irrigation. Remettez le robinet en place, puis utilisez un mamelon (une longueur de tuyau qui a des filets aux deux extrémités) pour connecter la vanne d’arrêt au té.

Connexion à la ligne d’alimentation principale

Assurez-vous de couper l’eau avant l’endroit où vous prévoyez de couper le tuyau. Pour établir une connexion au-dessus du sol, découpez un petit morceau de tuyau dans la conduite d’alimentation, installez un té coulissant et fixez un mamelon à la tige de la vanne d’arrêt.

Prévenir le reflux

Il est important d’empêcher les débris de revenir dans votre alimentation en eau lorsque vous raccordez un système de gicleurs à la conduite principale. Les clapets anti-retour sont installés dans les vannes de contrôle anti-siphon.

Utilisez un casse-vide au début du système si vous utilisez des vannes en ligne, ou placez-en un à l’extrémité du robinet si vous installez un système à circuit unique qui se connecte au tuyau d’arrosage. Dans toute autre situation, un dispositif anti-refoulement à principe de pression réduite installé avant les vannes sur la conduite principale (au moins 12 pouces au-dessus du sol) est nécessaire.

Raccordement à d’autres sources d’eau

Vous pouvez utiliser l’eau d’un puits, d’un étang ou d’un ruisseau pour votre système d’irrigation de la même manière que les maisons se connectent à l’eau de la ville. La première chose à faire est de déterminer la pression et le débit de l’eau.

Pour trouver la pression d’eau d’une source de puits, placez simplement un manomètre sur le tuyau de la tête de puits. La plupart des systèmes de gicleurs ont besoin de 30 à 50 livres par pouce carré pour fonctionner efficacement. si vous n’avez pas au moins 30 psi, installez une pompe plus puissante ou ajoutez un surpresseur.

Pour mesurer le débit d’eau de votre puits, ouvrez un robinet extérieur et laissez couler l’eau jusqu’à ce que la pompe s’allume et reste allumée. Mettez un seau de 5 gallons sous l’eau et chronométrez le temps qu’il faut pour le remplir. Divisez le nombre de secondes par 60 puis par 5 pour déterminer les gallons par minute. S’il est inférieur à 10 gpm, vous pouvez installer un système goutte à goutte à la place car il utilise moins d’eau.

Si vous avez des droits d’eau sur un étang ou un ruisseau, faites analyser l’eau pour vous assurer qu’elle est sans danger pour les plantes, les humains et les animaux. À moins que la source d’eau ne soit en amont de votre cour, installez une pompe pour déplacer l’eau vers votre paysage. Vous aurez peut-être également besoin d’un filtre pour filtrer le sable, les algues et autres débris qui peuvent obstruer votre système d’irrigation.