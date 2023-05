Qu’est-ce qu’une solive de rive ?

Une définition concise et illustrée d’une solive de rive, partie intégrante de la structure squelettique d’un plancher

Dans la construction de maisons à ossature plate-forme d’aujourd’hui, sous le sous-plancher, une série de solives de plancher, généralement du bois de 2 x 8 ou plus, placées sur le bord et espacées tous les 16 pouces, fournit un support pour le sol.

Le long des murs de fondation extérieurs, les extrémités de ces solives reposent sur une lisse d’appui et sont coiffées d’une solive de rive (également appelée solive de bande ou solive de tête) qui est clouée à leurs extrémités. Il maintient les solives droites et fournit une surface plane pour soutenir le bord du sous-plancher et la base du revêtement extérieur. En effet, il complète la « boîte » de la structure d’un plancher.

Tout comme l’essentiel d’un argument ou d’une question est sa base ou sa fondation, une poutrelle est la base d’une maison. Le mot « joist » est une dernière forme du mot anglais moyen et ancien français giste, signifiant «lieu de repos». Dès le XIIIe siècle, il désignait une charpente sur laquelle étaient clouées des planches de plancher ou des lattes de plafond.