Qu’est-ce qu’une serrure de porte intelligente et en avez-vous besoin ?

Lorsqu’il s’agit de sécuriser la porte d’entrée, une serrure de porte d’entrée conventionnelle bien faite fait très bien l’affaire. Essayé et vrai, son fonctionnement interne a été perfectionné pendant près de deux siècles. Mais considérez ceci : grâce à la technologie, une « serrure de porte intelligente » peut ajouter de toutes nouvelles dimensions à la commodité, à l’utilité et à la sécurité d’une serrure.

Pourquoi pourriez-vous vouloir une serrure de porte intelligente ? Imaginez ceci : vos bras sont chargés de provisions et, lorsque vous vous approchez de la porte d’entrée, la serrure de la porte reconnaît votre smartphone et se déverrouille automatiquement. Ou peut-être voulez-vous accorder l’accès à votre famille, vos amis, vos invités, vos clients Airbnb ou vos fournisseurs de services lorsque vous n’êtes pas chez vous, il vous suffit donc de leur envoyer un code par SMS. Ou peut-être que vous n’êtes pas chez vous et que vous souhaitez savoir qui ouvre la porte ou être alerté lorsqu’il le fait.

Une serrure de porte intelligente accomplit toutes ces fonctions avancées et bien plus encore grâce à une combinaison de technologies sans fil, notamment Bluetooth et WiFi, qui vous permettent de contrôler votre serrure intelligente depuis n’importe quel endroit où vous pouvez vous connecter à Internet via l’application pour smartphone de la serrure.

Vous ne pouvez pas besoin une serrure intelligente, mais cela vous faciliterait la vie et augmenterait votre sentiment de contrôle et de sécurité sur votre demeure lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Une toute nouvelle façon d’ouvrir votre porte

Une fois installée et couplée via Bluetooth avec votre smartphone, une serrure intelligente peut être verrouillée et déverrouillée sans clé. Selon la marque et le modèle et ses fonctionnalités, une serrure intelligente peut être ouverte en agitant ou en tournant votre smartphone devant la serrure, en touchant la serrure avec votre doigt, en appuyant sur une commande dans une application, en vous approchant de votre porte ou même en parlant à votre serrure. Certaines serrures peuvent également être programmées pour se verrouiller automatiquement derrière vous lorsque vous partez. Les serrures intelligentes offrent une ou une combinaison de ces options de verrouillage/déverrouillage sans clé.

Toutes les applications de verrouillage intelligent vous permettent également d’envoyer des « clés » virtuelles qui peuvent être utilisées par la famille, les amis, les visiteurs ou les travailleurs de service uniquement pendant une période de temps spécifiée (le destinataire doit télécharger l’application du verrou sur son téléphone). L’application peut également vous alerter sur qui va et vient, et conserve un historique de qui entre ou sort et quand.

Si votre maison est équipée d’une sonnette vidéo, vous pouvez également autoriser l’entrée à des visiteurs inattendus que vous pouvez contrôler visuellement via un chat vidéo en temps réel.

Une serrure intelligente est conçue pour remplacer la serrure à pêne de votre porte d’entrée. L’installation est un processus de bricolage plus facile que prévu, qui ne nécessite généralement que quelques vis. En règle générale, cela peut être fait en moins d’une heure. Étonnamment, les serrures intelligentes ne coûtent pas beaucoup plus cher qu’une serrure à clé standard haut de gamme, généralement entre 200 et 250 dollars.

Les serrures intelligentes fonctionnent sur batterie ; les piles durent normalement de six mois à un an. Vous recevrez une alerte lorsque les piles doivent être remplacées afin que vous ne soyez pas bloqué en raison d’une panne de courant. Les nouvelles serrures intelligentes fabriquées par Yale ont même des prises externes pour brancher une batterie de 9 volts, juste au cas où les batteries internes s’éteindraient de manière inattendue.

Différences de verrouillage intelligent

L’idée d’une serrure intelligente n’a que deux ans environ, et de nombreux fabricants de serrures intelligentes pionniers tels que Kevo, August et Goji sont des start-ups dont l’objectif initial était davantage l’innovation de gadgets que l’utilité réelle. Étant donné que l’idée est encore si nouvelle, tous les vendeurs de serrures intelligentes, y compris les fabricants de serrures traditionnels tels que Yale, Schlage et Kwikset, sont encore en train de déterminer les caractéristiques et les fonctionnalités que nous voulons.

En conséquence, alors que les serrures intelligentes partagent de nombreuses fonctions et vertus, la plupart diffèrent énormément dans leur conception et leur fonctionnement.

Certaines serrures intelligentes, comme l’August par exemple, présentent une face totalement vierge vers l’extérieur, et ne peuvent être ouvertes que si votre smartphone est déployé ou sur vous.

Le WiFi plus Bluetooth Assure de Yale (voir sur Amazon) et le Linus WiFi uniquement incluent tous deux un clavier à écran tactile pour une entrée alternative.

Le Kwikset Kevo alimenté par Unikey (199,99 $) ressemble à une serrure normale et peut être ouvert avec une clé traditionnelle. Cependant, si vous avez votre smartphone couplé dans votre poche, vous pouvez également l’ouvrir en touchant simplement le verrou.

Les nouveaux août (229 $) et Schlage Sense Smart Deadbolt (229 $) sont compatibles avec le HomeKit d’Apple, ce qui signifie qu’ils peuvent être ouverts via la commande vocale Siri depuis un iPhone ou une Apple Watch. Le Schlage comprend également un clavier.

Parcourir les serrures de porte intelligentes sur Amazon

L’ajout d’une option clé comme le Kevo, ou un clavier numérique, peut être une option réconfortante pour les technophiles. Nous avons tous rencontré des problèmes de connectivité sans fil, et aucun de ces incidents ne pourrait être comparé à une panne vous excluant de votre propre maison. Pour apaiser cette crainte, certains fabricants de serrures intelligentes augmentent leur entrée sans fil uniquement avec des claviers en option. August ajoute une bande de clavier à deux colonnes, par exemple, et Danalock commencera bientôt à vendre son clavier circulaire Danapad (prix à venir).

Cependant, les serrures intelligentes n’offrent pas beaucoup d’avantages aux habitants des appartements, car un avertisseur sonore extérieur limite les attributs d’entrée à distance d’une serrure intelligente. Pour aider à résoudre ce problème, une société appelée Ikilock a dévoilé son boîtier Ikiplug « portier à distance », qui peut déclencher à distance votre interphone pour ouvrir la porte extérieure du bâtiment.

Si vous avez une maison avec une pléthore d’allées et venues, la bonne serrure intelligente peut être une bonne idée.

Stewart Wolpin est un expert en électronique grand public et un contributeur pour eBay.com, un endroit idéal pour trouver la technologie pour améliorer votre maison.