Après l’invention des chalutiers-usines, les pêcheurs de Terre-Neuve ont capturé huit millions de tonnes de morue en seulement 15 ans. Cela a provoqué un effondrement si spectaculaire de la pêcherie que, malgré 30 ans d’interdiction de pêche, les morues n’ont pas encore retrouvé leur niveau exploitable.

Ce n’est là qu’un exemple des nombreuses façons dont nous consommons plus de ressources que ce que notre Terre peut supporter. De l’abattage d’arbres à l’émission de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, nous utilisons désormais collectivement chaque année des ressources naturelles équivalentes à 1,7 Terre.

Pour suivre ce déficit, les scientifiques ont créé le concept d’empreinte écologique. Voici plus d’informations sur ce que c’est et comment réduire le vôtre à la maison.

Qu’est-ce qu’une empreinte écologique ?

Une empreinte écologique compare la quantité de ressources naturelles consommées par les humains à la vitesse à laquelle les écosystèmes de la planète peuvent les régénérer. Considérez-le comme l’offre et la demande de ressources comme les forêts et le poisson.

L’empreinte écologique représente la quantité de déchets que nous générons par rapport à la rapidité avec laquelle la nature peut les absorber, notamment les émissions de carbone.

Malheureusement, nous utilisons actuellement trop de ressources, trop rapidement pour assurer une durabilité à long terme. Cela signifie que nous nous engageons dans une dette écologique, ce qui rendra la vie plus difficile aux générations futures.

Quelle est l’histoire de l’empreinte écologique ?

Mathis Wackernagel, défenseur du développement durable, et William Rees, professeur émérite à l’Université de la Colombie-Britannique au Canada, ont créé le concept d’empreinte écologique au début des années 1990. Wackernagel a ensuite cofondé le Global Footprint Network en 2003.

« Depuis sa création, la stratégie clé du Global Footprint Network a été de mettre à disposition des données solides sur l’empreinte écologique », explique Wackernagel. « Cela nous permet de lutter contre le dépassement, probablement le plus grand risque pour l’humanité au 21e siècle. »

Le dépassement signifie utiliser plus que ce que la Terre peut régénérer. «Le Jour du dépassement terrestre représente le jour de l’année au cours duquel nous, à l’échelle mondiale, avons utilisé plus de ressources naturelles que la planète ne peut en régénérer cette année-là», déclare Sanchali Pal, fondateur et PDG de Commons App. En 1972, cette date était le 27 décembre. En 2023, c’était le 2 août.

Le concept d’empreinte écologique a inspiré d’autres empreintes, comme l’empreinte carbone, pour quantifier le comportement humain et notre impact sur la planète.

Types d’empreintes écologiques

Deyanarobova/Getty Images

Techniquement, il n’existe qu’une seule empreinte écologique, car le terme fait référence à la planète dans son ensemble. Mais il est souvent divisé en types d’utilisation des terres, notamment :

Des pâturages et des terres cultivées, pour notre nourriture et nos vêtements ;

Forêts/déforestation, pour les produits du bois, de la construction et du papier ;

Zones de pêche/surpêche ;

Les terres bâties, c’est-à-dire les terres couvertes de structures artificielles comme les maisons et les routes ;

Le carbone ajouté à notre atmosphère suite à des actions telles que la combustion de combustibles fossiles et le défrichement des terres.

Les empreintes écologiques sont le plus souvent calculées pour les pays, même si elles peuvent également mesurer l’impact d’une personne, d’une ville, d’une entreprise, d’une communauté ou d’un produit. En moyenne, chaque personne aux États-Unis a besoin d’environ quatre fois plus de ressources que la Terre peut se régénérer.



Comment calculer votre empreinte écologique

Vous pouvez calculer gratuitement votre empreinte écologique et votre jour personnel de dépassement de la Terre à l’aide du calculateur d’empreinte du Global Footprint Network. Une partie de votre empreinte mondiale est votre empreinte carbone, que vous pouvez également calculer sur l’application gratuite Commons (App Store et Google Play).

Comment minimiser votre empreinte écologique

sfe-co2/Getty Images

« N’importe qui peut réduire son empreinte écologique grâce à de simples changements adaptés à son mode de vie », déclare Sheila Bonini, vice-présidente principale du World Wildlife Fund.

« Tout est une question de compromis. Il existe quelques conseils que nous connaissons tous : conduisez moins, supprimez le plastique à usage unique autant que possible, utilisez moins d’eau et assurez-vous que votre résidence est aussi économe en énergie que possible. Mais il y a bien d’autres choses que vous pouvez faire.

Voici quelques idées. Vous pouvez également trouver d’autres solutions lors du Jour du Dépassement Terrestre.

Achetez judicieusement et moins

Essayez de consommer moins dans l’ensemble et réutilisez et réparez les articles plutôt que d’en acheter de nouveaux.

Soutenez également les marques durables. L’application Commons (App Store et Google Play) peut vous aider à en identifier, à suivre votre empreinte carbone personnelle et à vous recommander des moyens de réduire votre impact environnemental.

Acheter du bois durable

La déforestation est une crise à multiples facettes pour notre planète. Pour faire votre part pour l’atténuer, achetez du bois, du bois d’œuvre et des produits en papier certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC). « Ce label signifie que le produit est certifié issu de sources durables et provient de forêts gérées de manière responsable », explique Bonini.

Réduisez les déchets de cuisine et diversifiez votre alimentation

Les aliments gaspillés représentent environ 10 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors essayez d’acheter uniquement ce dont vous avez besoin et compostez vos restes de nourriture.

« Vous pouvez également réduire votre empreinte écologique en mangeant une plus grande diversité d’aliments », explique Bonini. « Soixante-quinze pour cent de l’approvisionnement alimentaire mondial provient de seulement 12 espèces végétales et cinq espèces animales. Mais les sols sont plus sains lorsque différents types de cultures sont cultivés ensemble.

La diversité des cultures réduit également l’utilisation d’engrais, dit-elle, tout en renforçant la résilience de notre approvisionnement alimentaire contre les ravageurs, les maladies et les conditions météorologiques extrêmes.

Parlez

Les actions individuelles sont importantes et offrent de nombreux impacts positifs, mais elles ne peuvent pas aller plus loin. Afin de garantir la durabilité pour les générations futures, les gouvernements et les entreprises doivent également prendre davantage de mesures.