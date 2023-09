Qu’est-ce qu’une chaussée perméable et comment peut-elle prévenir les dommages causés par les inondations ?

Si votre maison dispose d’un patio ou d’une grande allée avec un parking, surveillez ce qui se passe lorsqu’il pleut. Vous comprendrez alors pourquoi le pavage du paradis et l’aménagement de parkings ont un effet destructeur sur l’environnement.

Au lieu que l’eau pénètre dans le sol et nourrisse le sol, elle s’écoule. On ne peut pas toujours voir où il va, mais il finit souvent par gonfler les cours d’eau et s’accumuler dans les zones basses.

Imaginez maintenant que cela se produise à grande échelle dans les villes américaines et demandez-vous ce qui arrive à toute cette eau. C’est vrai : cela provoque d’importants problèmes d’érosion et d’inondation dans les zones pluvieuses autour du golfe du Mexique, le long de la côte atlantique et ailleurs.

Je suis un grand fan des pavés pour terrasses et allées, en partie parce que je les trouve plus attrayants, mais il y a une autre raison. Ils permettent à l’eau de s’infiltrer dans le sol, réduisant ainsi le risque d’érosion des bordures et d’étangs propices à la reproduction des moustiques après de fortes pluies.

La chaussée perméable fonctionne comme des pavés. Mais elle doit être plus sophistiquée pour résoudre un problème urbain majeur.

Qu’est-ce qu’une chaussée perméable ?

En bref, un trottoir est perméable s’il absorbe l’eau et la laisse passer jusqu’au sol en dessous.

Contrairement à la terre compactée ou au gazon, la chaussée ne devient pas boueuse lors de fortes pluies, elle offre donc une base plus solide que le sable ou le gravier. Pour en faire un réservoir d’eau efficace, la chaussée a besoin de deux couches : une surface poreuse et une épaisse couche de roche concassée.

La couche superficielle est la partie visible, mais ce qui se trouve en dessous rend la chaussée perméable. La sous-couche, d’une épaisseur de 12 pouces ou plus, absorbe et retient l’eau qui traverse la couche superficielle. La sous-couche est cruciale. Donc, si vous envisagez d’installer un revêtement perméable sur une terrasse ou une allée, vous devez creuser à cette profondeur.

Comment fonctionne une chaussée perméable ?

Lorsque la pluie tombe sur une chaussée perméable et pénètre à travers le revêtement de surface, le lit de roche concassée l’absorbe et la retient afin qu’elle ne puisse pas s’écouler sous terre et former des dépressions détrempées à proximité. Semblable à un puits sec, le lit agit comme un réservoir. Il retient l’eau afin qu’elle puisse s’infiltrer lentement dans le sol et reconstituer les eaux souterraines.

Une chaussée perméable absorbe étonnamment bien l’eau, comme le démontre cette vidéo. Comme l’eau ne peut pas s’accumuler à la surface, vous n’avez jamais à vous soucier des flaques d’eau et de l’eau stagnante qui attirent les moustiques, et la glace se forme rarement en hiver.

Types de chaussée perméable

Tous les revêtements permanents ont tendance à comporter une sous-couche de 12 pouces ou plus d’épaisseur de 1/2 ou 3/4 pouces. Pierre concassée. La composition de la couche superficielle varie, les éléments suivants étant les plus courants.

Béton perméable

Le béton est généralement constitué de sable, de granulats de pierre, de ciment Portland et d’eau. Éliminez le sable pour permettre à l’eau de s’infiltrer entre les rochers, et vous obtenez du béton perméable. Ce n’est pas aussi résistant que le béton ordinaire.

Asphalte poreux

La couche supérieure d’une surface poreuse perméable à l’asphalte se compose de deux couches. Celui du haut est constitué d’asphalte mélangé avec peu ou pas de sable ou de poussière, contenant environ 16 % de vides. En dessous, vous trouverez une couche filtrante de deux pouces de 1/2 pouce. agrégat de pierre concassée. La couche filtrante stabilise la couche d’asphalte.

Pavés en béton autobloquant perméable (PICP)

Les pavés autobloquants ressemblent à des pavés ordinaires vus de la surface, mais avec des languettes sur le côté qui maintiennent un espace uniforme entre eux lors de l’installation (généralement 10 mm ou 0,4 pouce).

De plus, plusieurs systèmes de pavage en plastique sont disponibles. Ils sont constitués de grilles en plastique imbriquées posées sur une surface plane et remplies de sable ou de gravier. Ceux-ci sont mieux utilisés pour les surfaces piétonnières, mais certains conviennent à une circulation automobile limitée.

Avantages du revêtement perméable

Alternative écologique au revêtement conventionnel pour les stationnements, les allées, les patios et les allées, le revêtement perméable présente de nombreux avantages :

Aide à prévenir les inondations : Tant que la pluie qui tombe ne dépasse pas la capacité du réservoir sous-jacent, l’eau s’infiltre dans la chaussée perméable plutôt que de s’écouler et de gonfler les cours d’eau locaux.

Tant que la pluie qui tombe ne dépasse pas la capacité du réservoir sous-jacent, l’eau s’infiltre dans la chaussée perméable plutôt que de s’écouler et de gonfler les cours d’eau locaux. Empêche la formation de glace : Parce que l’eau ne repose pas sur une chaussée perméable, elle ne peut pas geler. Cela réduit le besoin d’épandre du sel, ce qui a un impact négatif sur l’environnement.

Parce que l’eau ne repose pas sur une chaussée perméable, elle ne peut pas geler. Cela réduit le besoin d’épandre du sel, ce qui a un impact négatif sur l’environnement. Contrôle les moustiques : L’eau stagnante est un terrain fertile pour les moustiques. Ils n’en trouveront pas sur une chaussée perméable.

L’eau stagnante est un terrain fertile pour les moustiques. Ils n’en trouveront pas sur une chaussée perméable. Nourrit la nappe phréatique : Au lieu de s’écouler, l’eau est filtrée lorsqu’elle s’infiltre dans le réservoir, reconstituant ainsi la nappe phréatique.

Au lieu de s’écouler, l’eau est filtrée lorsqu’elle s’infiltre dans le réservoir, reconstituant ainsi la nappe phréatique. Réduit l’effet d’îlot de chaleur : Les revêtements de sol conventionnels absorbent la chaleur et la renvoient dans l’atmosphère, ce qui rend les journées chaudes encore plus chaudes dans les zones urbaines. Une chaussée perméable permet à une partie de cette chaleur de se propager dans le sol, ce qui a un effet rafraîchissant sur l’atmosphère.

Inconvénients du revêtement perméable

Une chaussée perméable n’est pas une solution parfaite dans toutes les situations. Voici quelques-uns de ses inconvénients :

Pas aussi résistant qu’une chaussée ordinaire : Le béton perméable et l’asphalte poreux peuvent s’effondrer sous l’effet d’une circulation automobile intense. Cela les rend inadaptés aux artères très fréquentées, aux autoroutes et aux pistes d’aéroport.

Le béton perméable et l’asphalte poreux peuvent s’effondrer sous l’effet d’une circulation automobile intense. Cela les rend inadaptés aux artères très fréquentées, aux autoroutes et aux pistes d’aéroport. Coûteux à installer : L’installation consiste à creuser jusqu’à une profondeur de 12 pouces ou plus et à la remplir de roches.

L’installation consiste à creuser jusqu’à une profondeur de 12 pouces ou plus et à la remplir de roches. Nécessite un entretien : Comme tout système de drainage, un système de chaussée perméable peut se boucher. Le sable et les fines particules doivent être éliminés périodiquement par aspiration ou par lavage sous pression.

Comme tout système de drainage, un système de chaussée perméable peut se boucher. Le sable et les fines particules doivent être éliminés périodiquement par aspiration ou par lavage sous pression. Fonctionne uniquement sur un terrain plat : Si vous installez un revêtement perméable sur une pente, l’eau coulera le long de celle-ci et s’accumulera au fond.

Comment une chaussée perméable prévient-elle les dommages causés par les inondations ?

Les statistiques suggèrent que la chaussée occupe jusqu’à 40 % de la surface terrestre dans certaines zones urbaines. Lorsqu’il pleut, toute l’eau qui tombe sur le trottoir s’écoule dans les égouts pluviaux et les égouts, introduisant des polluants dans les stations d’épuration et contaminant lentement l’approvisionnement en eau. Un ruissellement excessif crée également des problèmes d’érosion et des dégâts causés par les inondations.

Étant donné que la chaussée perméable absorbe l’eau, le ruissellement et la pollution posent moins de problèmes.