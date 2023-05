Qu’est-ce qu’un goujon infirme ?

La dérivation du terme « clous infirme » et ce qu’il signifie dans la construction de bâtiments modernes

En menuiserie, le terme « infirme » fait référence à un montant de mur ou à un chevron de toit à usage spécial.

Un poteau infirme est situé au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre ou en dessous d’une fenêtre.

Un infirme chevron s’étend de la hanche à la noue sur un toit ou est coupé court pour permettre une ouverture telle qu’une cheminée ou un puits de lumière.

Les poteaux Cripple ne sont pas structuraux mais fournissent une base de clouage pour les parements ou les revêtements muraux intérieurs. Espacés de 16 ou 24 pouces au centre, ils portent la disposition régulière des poteaux muraux à travers l’ouverture encadrée.

Les goujons infirmes et les chevrons infirmes sont fabriqués à partir du même stock que les autres goujons et chevrons – ils sont simplement coupés plus courts.

Anecdote : Le terme « infirme » vient probablement du vieil anglais crypter, c’est-à-dire une personne handicapée par manque d’usage d’un membre. Son adoption en tant que terme de construction est apparue pour la première fois au milieu du XVIIe siècle en référence à une zone de rassemblement temporaire pour le nettoyage ou la peinture des fenêtres.

